Mir: "Es evidente que la armonía en Suzuki no es la misma que antes"

Desde que se supo que la marca de Hamamatsu ha tomado la decisión de poner fin a su aventura en el Mundial a finales de esta temporada, los resultados de Mir y Alex Rins han caído tanto como el ánimo de la tropa del fabricante japonés, que compagina su trabajo en el día a día con la búsqueda de opciones con vistas al futuro a medio plazo.

Ni en Le Mans, hace dos semanas, ni en Italia, este domingo, ninguno de los corredores de Suzuki cruzó la meta. Especialmente sangrante fue su paso por Mugello, donde el fin de semana fue de mal en peor. Ninguno de ellos se ganó el pase a la segunda criba de la cronometrada (Q2), ni de forma directa ni a través de la primera eliminatoria (Q1).

Mir tuvo que arrancar el 17º y Alex Rins el 21º, en el peor sábado de este 2022 para el constructor de las motos azules.

Lejos de mejorar, la cosa fue a peor para ellos el domingo, dado que se quedaron embotellados entre el pelotón hasta que se fueron al suelo, a la vez, en la séptima vuelta.

Absolutamente hundido, Mir atendió a los periodistas desplazados a Mugello y no fue capaz de dar una explicación a la diferencia de sensaciones que le transmite su GSX-RR, desde hace 15 días.

"Tuve muy malas sensaciones durante todo el fin de semana. No puedo mantener el paso por curva del año pasado, ni tampoco la frenada. Hay algo que no está bien”, resumió Mir, que directamente reconoció haber visto venir el accidente sufrido, incluso antes de tomar la salida: “Sabía que no iba a terminar la carrera, no iba a poder estar 23 vueltas entre el tráfico. Iba detrás de [Jorge] Martín y se me cerró de delante".

Preguntado acerca de si el hecho de que el bajón de la pareja de Suzuki se haya precipitado justo después de que se oficializara el adiós del equipo, el mallorquín convino que seguramente hay una relación entre ambos elementos, pero que él se ve capaz de abstraerse de todo ello cuando se sube a la moto

"No es la primera vez que tengo problemas al margen de lo deportivo, y creo que sé separar las cosas. Pero es evidente que en el equipo no hay la armonía que había antes [de la decisión]", afirmó el campeón del mundo de 2020, que anima a ingenieros y técnicos a darle la vuelta a la situación. "Tenemos que hacer algo, porque estar un año así puede hacerse muy largo", zanjó el #36.