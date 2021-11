Joan Mir cumple un año sin ganar: "Es algo difícil de digerir"

El 8 de noviembre de 2020, Joan Mir, que salía desde la quinta posición de la parrilla, se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Europa, celebrado en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Para el mallorquín aquella fue su primera victoria en la clase reina y el premio a la constancia de un temporada en la que se mostró sólidamente regular, hasta el punto de acabar convirtiéndose en campeón del mundo una semana después, el 15 de noviembre, en ese mismo circuito.

Al de Suzuki le costó 29 carreras conseguir su primer triunfo en la clase reina y todo parecía apuntar a que, después de lograrlo, las siguientes iban a llegar de forma más regular. Sin embargo, la realidad es que hoy hace ya más de un año que no ha vuelto a subir a lo más alto del cajón.

“Es difícil para mí, no te voy a mentir”, reconoció en una entrevista exclusiva con Motorsport.com durante el pasado fin de semana en Portimao, donde el de Suzuki acabó segundo y volvió al podio por sexta vez este año.

“Me exijo mucho a mí mismo, no me vas a ver siempre contentísimo estando en el podio, soy uno al que le gusta ganar y me está costando mucho”, explica Mir, que además de acabar segundo en los grandes premios de Estiria y el Algarve, fue tercero en los de Portugal, Italia, Holanda y Aragón esta temporada.

A la espera de lo que pueda pasar el próximo fin de semana en Cheste, donde precisamente logró el triunfo que luce en su palmarés, Mir acumula este año seis podios en 17 carreras, mientras que la pasada temporada logró subir siete veces al cajón en 14 grandes premios.

“El año pasado era mi segundo año (en MotoGP), empecé a funcionar, llegó una victoria a final de temporada y pudieron ser más. Pero luego llegas a un punto en el que te dices que es la tercera temporada ya y que tienes que mejorar. Estoy en ese proceso, llevo poco tiempo en el Mundial y llegué muy rápido a MotoGP, eso quiere decir que aún tengo margen de mejora”, reflexiona el mallorquín.

En su primer año en la clase reina (2019), el mejor resultado de Mir fue un quinto puesto en el Gran Premio de Australia, la antepenúltima carrera del curso.

“Me costó mucho el primer año, pero la realidad es que solo llevaba cuatro en el Mundial”, contando todas las categorías.

“Ahora llevo seis, soy muy novato y tengo margen (para mejorar). Pero llegamos a este año y no ha sido, ni de lejos, lo que me esperaba. Estar un año sin ganar es difícil de digerir y no lo estoy pasando del todo bien”, reconoció el campeón de MotoGP 2020 y de Moto3 en 2017.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team, Ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team, Ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team, Ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Raul Fernandez, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Sergio Garcia, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los tres primeros de la calificación: ganador de la pole Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los tres primeros de la calificación: ganador de la pole Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images