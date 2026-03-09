Ir al contenido principal

MotoGP

Jerez alberga tres días de test privado de MotoGP con neumáticos Michelin y Pirelli

Desde este lunes y hasta el miércoles Aprilia, KTM y Yamaha rodarán en el Circuito de Jerez, en el que será el primer test privado de la temporada 2026 de MotoGP que acaba de comenzar.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing 

Andrea Dovizioso, piloto de pruebas de Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Después de completar la pretemporada con los ensayos oficiales de Sepang (3-5 de febrero) y Buriram (21-22 de febrero), poco más de dos semanas después, y con el GP de Tailandia de por medio, los equipos de pruebas y desarrollo de tres de los cinco fabricantes de la clase reina se ponen en marcha, y lo hacen además con los neumáticos Pirelli de 2027 a su disposición.

Debido a las limitaciones por el rango de las concesiones, tanto Aprilia como KTM estarán en Jerez con sus pilotos de pruebas. En el caso del fabricante italiano, será Lorenzo Savadori quien lleve adelante el test.

Por lo que respecta a KTM, hasta el momento se desconoce qué pilotos de entre su amplía nómina de probadores están allí, aunque todo apunta a que será Pol Espargaró y/o Dani Pedrosa quienes se suban a la moto.

Yamaha, el único fabricante que cuenta con el máximo rango de concesiones, podría utilizar a cualquier de sus pilotos titulares: Fabio Quartararo, Alex Rins, y los de Pramac, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, aunque a estas alturas de la temporada la lógica lleva a pensar que en Jerez estarán rodando los 'test rider' Augusto Fernández y Andrea Dovizioso.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing, está desde este lunes en Jerez rodando en un test privado

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing, está desde este lunes en Jerez rodando en un test privado

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motos 2027 y neumáticos Pirelli

Lo más interesantes de estas tres jornadas de entrenamientos privados, es que los equipos tienen a su disposición los neumáticos Michelin de 2026, la última temporada en la que el constructor francés estará en MotoGP; y también unidades de los compuestos que Pirelli está desarrollando para convertirse, en 2027, en el suministrador único del campeonato.

Estando los Pirelli en Jerez, se entiende que tanto KTM como Yamaha, que ya han puesto en el suelo sus prototipos de 2027, repartirán el tiempo de entrenamiento entre la moto actual con neumáticos Michelin, y la 850cc que están desarrollando para la próxima temporada, cuando se haga el cambio al nuevo reglamento técnico y entre el fabricante italiano de neumáticos.

KTM ya rodó con la RC16 de 2027 en este mismo circuito de Jerez el 12 de diciembre con Pol Espargaró; mientras que Yamaha estrenó su prototipo 2027 en unos discretos test privados celebrados en Iwata, también a mediados de diciembre.

Aprilia y Ducati siguen a la espera

Los dos únicos fabricantes de MotoGP que no han rodado con la moto de 2027 son los italianos. Aprilia estará desde hoy y hasta el miércoles en Jerez, desarrollando la moto 2026, que arrasó en Tailandia, pero también dispondrá de compuestos Pirelli para empezar a entender su funcionamiento, si así lo desea.

Aunque no se sabe si la casa de Noale pondrá en el suelo por primera vez el prototipo 2027, existe esa posibilidad, pero todo apunta a que no lo hará, y que se centrará en trabajar y potenciar la moto que tan buen resultado dio en Buriram, donde logró la victoria con Marco Bezzecchi.

Nicolo Bulega, volverá a subirse a la Ducati de MotoGP en Misano, esta vez con el prototipo 2027 y neumáticos Pirelli

Nicolo Bulega, volverá a subirse a la Ducati de MotoGP en Misano, esta vez con el prototipo 2027 y neumáticos Pirelli

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ducati, por su parte, que inicialmente tenía previsto estar esta semana en Jerez, finalmente ha cambiado sus planes para exprimir un test privado en Misano los días 13 y 14 de abril, justo después del GP de Qatar, cuya celebración, ahora mismo, está en duda.

En esas dos jornadas de entrenamientos, los ingenieros de Borgo Panigale tienen previsto hacer rodar, por primera vez, el prototipo de 2027 con los Pirelli y Nicolò Bulega a los manillares.

Aprilia, que también estará en esos ensayos de Misano, tiene programado girar entonces con la RS GP27, se estrene o no la moto esta semana en Jerez. De esta manera, a mediados de abril ya los cinco fabricantes de MotoGP habrán estrenado el prototipo de la moto de 850cc con la que se competirá la próxima temporada.

