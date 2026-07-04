El jefe técnico de Moreira, impresionado con él: "Está listo para el equipo oficial"

Pese a su condición de rookie en la temporada 2026 de MotoGP, Diogo Moreira se ha consolidado en sus 10 primeros grandes premios como un piloto que suma puntos con regularidad. Solamente no logró terminar en Le Mans, debido a una caída. El piloto de 21 años ha sumado puntos en carreras sprints en dos ocasiones, y ha terminado entre los 10 primeros hasta tres veces los domingos. Su mejor resultado hasta la fecha es un sexto puesto, en Balaton Park.

Honda firmó al brasileño con un contrato de dos años, con opción a un tercer año. Así que los responsables le están dando tiempo para desarrollarse en la categoría reina. En el LCR, Klaus Nöhles ejerce como su jefe de mecánicos, supervisando el equipo alrededor de la moto #11.

"Diogo es un piloto joven, pero ya está extremadamente bien preparado para su edad", dice el técnico alemán en una entrevista con Motorsport.com. "Es un piloto completo que simplemente sabe lo que importa, que está muy bien preparado, tanto mental como físicamente. Es alguien a quien ya no necesitas explicarle nada sobre qué hacer, antes de las carreras, y entre carreras. Lo que quiero decir es que ya ha estado bien preparado en el pasado", cree Nöhles.

El vigente campeón de Moto2, por ejemplo, también entrena motocross con los hermanos Márquez. Y ya ha impresionado a estrellas consolidadas en flat track. En noviembre de 2025, logró la pole position en la cita anual en el rancho de Valentino Rossi, relegando nada menos que al propio #46 a la segunda plaza. En los '100 Km dei Campioni', el dúo de Moreira y Federico Fuligni terminó segundo.

El talento y la velocidad de Moreira eran bien conocidos en el ambiente de las dos ruedas. Aun así, MotoGP es un juego completamente diferente. "Sí, fue claramente una adaptación para él, al principio", confirma Nöhles.

Diogo Moreira, Team LCR Honda y su crew chief Klaus Nohles Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Y también se pudo ver que simplemente hizo falta algo de tiempo para introducirle en todo. Procedimientos que simplemente eran diferentes. Aquí hay muchas más personas trabajando para ti, mucha más información que el piloto tiene que procesar".

Moreira intenta no precipitarse en nada

Pero su jefe técnico subraya que Moreira siempre ha mantenido la calma: "Por nuestra parte, simplemente abordamos todo el asunto paso a paso, para no sobrecargarle con todas las posibilidades que ofrece MotoGP. Lo que me pareció muy positivo fue que en ningún momento tuve la sensación de que se estuviera metiendo demasiada presión a sí mismo. Es un piloto que se mete mucha a sí mismo, pero también a todos los demás a su alrededor".

"Eso es bueno, porque solo así al final alcanzas el objetivo realmente grande. Pero nunca tuve la sensación de que estuviera intentando precipitar las cosas. Sabe que tiene potencial. Ciertas cosas necesitan una cierta cantidad de tiempo, necesitan kilómetros".

Moreira subraya regularmente durante los fines de semana de carrera que "todavía necesita seguir aprendiendo". Nöhles ve un progreso claro en la primera mitad de la temporada: "Lo que ha aprendido hasta ahora, lo ha aprendido, y eso está bajo control".

"Y podemos ver que hay potencial para aún más. Como he dicho, ahí simplemente necesitamos mantener la calma y asegurarnos de dar los pasos en el momento adecuado, para que el piloto sepa lo que está haciendo. Y una vez que todo eso esté, digamos, perfeccionado en algún momento, tendrá todas las herramientas para estar delante del todo".

Además, el #11 también ha tenido relativamente pocas caídas hasta ahora, solo seis en diez grandes premios.

¿Le ascenderá Honda al equipo oficial ya el año que viene?

La clasificación es una de las áreas en las que Moreira está trabajando. En Mugello, logró el pase directo para la Q2 por primera vez en la Práctica del viernes. Luego, confirmó ese estado de gorma forma en Balaton Park, con una octava plaza, y en Brno.

Últimamente, ha estado llamando cada vez más a la puerta del Top 10. Con 43 puntos en la general de MotoGP, Moreira es ya el segundo mejor piloto de Honda. Luca Marini, gracias a su regularidad, ha sumado 71 unidades.

Diogo Moreira, Equipo LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De cara al futuro, Honda aún tiene que tomar una decisión al respecto de sus pilotos. Fabio Quartararo recalará en el equipo oficial, pero su compañero está en duda. La casa del ala dorada se debate entre ascender a Moreira procedente del LCR, o a David Alonso, su próximo fichaje desde Moto2. Si el brasileño es el elegido para la escudería de fábrica, el hispano-colombiano recalaría en el LCR de Lucio Cechinello.

¿Estaría Moreira preparado para pasar a un equipo oficial en apenas su segunda temporada en MotoGP? "Bueno, desde un punto de vista personal", señala Nöhles, "me gustaría tener a Diogo un segundo año en el mismo equipo, con el mismo equipo técnico, aprendiendo".

"Eso sin duda sería útil para su futuro, tener una cierta continuidad. Pero, por otro lado, ha demostrado lo que ya ha aprendido en tan poco tiempo, y cuánto ha mejorado. Sí creo que estaría preparado para ello".

"También porque, como comentamos al principio, es un piloto muy completo. Está seguro de sí mismo. Y no creo que le influya mucho si pasa a un equipo oficial. Tengo la sensación de que seguirá su propio camino, a su manera", cerró.