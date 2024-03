El jefe de Acosta describe su "ADN especial" tras su debut en Qatar

El debut de Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP ha significado todo un vendaval para la categoría. Muchas miradas estaban puestas en el piloto español, no solo por sus títulos de Moto3 y Moto2, sino porque su primer invierno en la clase mayor, en Sepang y en Losail, había sido lo suficientemente bueno como para esperar resultados muy interesantes en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana. Y no defraudó.

El Tiburón de Mazarrón cerró sus primeras carreras en MotoGP por todo lo alto, con una octava posición en la sprint del sábado y una novena plaza en la prueba larga del domingo, aunque este último resultado no hizo justicia a su actuación. Y es que Acosta puso todo el espectáculo a la carrera, rodando en el grupo delantero durante la primera mitad, incluso luchando a Marc Márquez para llegar a superarle y opositar al podio. Únicamente la inexperiencia pudo con él, ya que la falta de gestión de gomas y el cansancio físico le jugaron una mala pasada en la segunda mitad.

Pero está claro que el debut de Acosta ha estado al nivel del que han firmado los mejores pilotos de la historia, lo que invita a seguir pensando en grande con el murciano. De hecho, incluso su propio equipo, el Tech3 GasGas, se sorprendió con él durante el fin de semana, incluso antes de que acabara en boca de todos con su carrera larga en Losail.

Hervé Poncharal, máximo responsable de la escuadra francesa, explicó tras la carrera al sprint que estaba sin "palabras" ante el bicampeón del mundo, tanto por su nivel como por su forma de trabajar, que sigue maravillando a los mecánicos y estrategas.

"No tengo palabras", dijo el dirigente francés. "No quiero repetirme, pero día tras día, sesión tras sesión, hace cosas cada vez más increíbles. Sinceramente, no sé qué decir que no haya dicho ya, pero [el sábado] era su primera carrera y diría que la salida fue un poco agitada, pero su remontada fue increíble".

"No cometió ni un solo error. Perdió algo así como tres segundos en las tres primeras vueltas, y luego mantuvo esa diferencia con los de delante, sin perder nada más. Sus tiempos fueron muy similares a los de Jorge Martín, Brad Binder y Aleix Espargaró, y eso fue muy, muy impresionante", siguió.

Además, Poncharal explicó que el piloto de Murcia se tomó su gran debut con total naturalidad: "Cuando volvió a boxes, estaba contento. Le preguntamos si había sido difícil, y nos dijo 'no, estuvo bien, me divertí'. Todo parecía muy normal para él. Todo el mundo le dice 'vienes de Moto2, y ahora tienes una moto de 300 CV, dispositivos por todas partes, tienes que pensar en muchas cosas...', pero creo que Pedro tiene un ADN especial para entenderlo todo. Es un piloto de MotoGP nato", detalló.

"Obviamente, está trabajando e intentando aprender, pero no tiene mucho que aprender porque en cuanto se sube a la moto entiende lo que tienen que hacer los neumáticos, cómo tiene que ser el motor, cómo hay que pilotar. No hay mucho que se le pueda decir. Uso mucho lo que Paul Trevathan [su ingeniero] me dijo después del primer día en Valencia: es una esponja. Eso es lo que mejor le describe".

Por último, el galo elogió las ganas de Acosta de que no se le escape ningún detalle, invirtiendo todo el tiempo posible en MotoGP: "Es prácticamente el último piloto en salir del circuito y uno de los primeros en llegar por la mañana", finalizó, antes de pensar en grande de cara al domingo, cuando el joven español volvió a demostrarle de qué pasta está hecho.