Jarvis presiona a Quartararo y quiere el acuerdo "a finales de junio"

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo aún no se ha comprometido con Yamaha más allá de su contrato actual, que finaliza a finales de 2022. Esa situación ha aumentado la incertidumbre en el box de los diapasones, y no son pocos los rumores que vinculan al vigente campeón del mundo con una posible salida de la marca.

Durante el fin de semana de Austin, el manager del francés reveló que varios equipos rivales se habían interesado, mientras que el propio Quartararo dijo a principios de año que su futuro "estaba abierto" después de mostrarse descontento con la falta de progreso realizado por Yamaha en la búsqueda de velocidad y potencia.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com durante el Gran Premio de España de este fin de semana en Jerez, Lin Jarvis asegura que la marca está en contacto constante con el entorno legal de Quartararo sobre un nuevo acuerdo, y espera tener todo en su lugar a finales de junio.

"Sí, hemos estado en contacto, por supuesto", dijo Jarvis cuando se le preguntó cuál es la situación actual de las negociaciones de Quartararo.

"Siempre estamos en contacto con su manager, y estamos, puedo decir, en estrecho contacto entre nosotros en este momento, armando lo que creemos que será un paquete atractivo y una propuesta para él para el futuro".

"Sin duda, él es nuestra prioridad número uno. No hay duda de eso, creo que es obvio para todos"

"Me gustaría creer que Yamaha también es para él su mejor opción".

"Por lo tanto, lo importante para nosotros en este proceso es que se sienta seguro y cómodo con el programa que vamos a desarrollar para 2023 y 2024".

"Desde que logró un buen resultado [en Portugal], mucha gente ha dicho que 'eso influirá en las negociaciones".

"En realidad no, porque todo el asunto no se centra en esta temporada, no se trata de hoy y mañana. Se trata de si tiene confianza en nuestro programa para los próximos dos años".

"Por supuesto que sí", dijo sobre sobre cuándo se debe firmar el acuerdo, "pero te daré la respuesta política".

"Por lo tanto, diría que antes de las vacaciones de verano, a finales de junio, en mi opinión, deberíamos tenerlo acordado. Y sería bueno que pudiéramos hacerlo antes de eso".

Yamaha también está en el proceso de negociar un nuevo contrato con el equipo satélite RNF para la temporada 2023, ya que solo firmó un acuerdo de un año cuando cambiaron de nombre tras la inesperada salida de la petrolera Petronas la temporada pasada.

Aunque es cierto que no está contento con los resultados del equipo RNF en lo que va de 2020, -con solo un top 10 en las primeras cinco carreras- Jarvis dice que Yamaha está satisfecha con la estructura y es "optimista".

"Han cambiado muchas cosas desde la temporada pasada, cambios inesperados como la cancelación del programa de Moto3 y Moto2, el cambio de patrocinador principal, etc, Hubo muchas razones por las que sentimos que sería prudente seguir con ellos", declaró Jarvis.

"Creo que el equipo está encontrando cierta estabilidad".

"Ha sido una situación muy difícil para ese equipo, creo que toda la transición durante el invierno fue un trabajo duro para ellos para hacer crecer y encontrar una organización anterior a la actual.

"Pero ahora parecen estables. ¿Estamos contentos con los resultados de rendimiento hasta ahora? No, no creo que lo estemos".

"Pero diría que desde una perspectiva de equipo lo están haciendo bien. Tenemos hasta finales de junio para tomar nuestra decisión, pero soy optimista de que también renovaremos con RNF".