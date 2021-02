Jarvis: "Rossi y Márquez son unos 'killers' sobre la moto"

Desde que Marc Márquez subió a MotoGP en la temporada 2013, de inmediato estuvo a la altura de los mejores pilotos de la categoría. En ese momento, la relación entre Valentino Rossi y el campeón del mundo de Moto2 era amistosa.

Sin embargo, esa amistad se fue agrietando con el paso del tiempo y en la rueda de prensa del Gran Premio de Malasia 2015 estalló. Esta misma semana, el italiano dijo en una entrevista que no puede perdonar lo que según él le hizo.

En el documental Ruta 46-Ruta 93 de DAZN, el director general de Yamaha en MotoGP, Lin Jarvis, y el ex piloto Andrea Dovizioso son algunos de los que comentan la rivalidad entre Rossi y Márquez.

"Ambos quieren destruir a sus rivales", afirmó el británico "Lo vi en Valentino al principio de su carrera, cuando ya era campeón. Habría hecho cualquier cosa para ganar. Lo mismo ocurre con Marc. Sobre la moto, ambos son killers. Una gran rivalidad en pista, pero también hay momentos desagradables. Viciada es la mejor descripción".

La voluntad de ganar está por encima de todo en Rossi y Márquez. Andrea Dovizioso vivió durante años cómo se comportan Rossi y Márquez dentro y fuera de la pista. El italiano ve similitudes entre los dos, pero también claras diferencias.

"Son muy, muy diferentes, pero de base tienen características muy, muy similares. La determinación, lo que están dispuestos a hacer para obtener un resultado, el nivel de egoísmo. No lo digo en sentido negativo. Me refiero a su determinación por conseguirlo. Es una característica que para llegar a ciertos resultados debes tenerla, creo yo. Pero en términos de enfoque y actitud son bastante diferentes", comentó el ex piloto de Ducati.

