Jarvis: "Honda querrá un piloto top y Quartararo lo es"

Hace un par de días publicamos unas declaraciones bastante llamativa de Fabio Quartararo, que sin pelos en la lengua aseguró que su futuro con Yamaha se reduce al test que tendrá lugar dentro de un mes en Misano, cuando se suba por primera vez a la versión 2024 de la M1.

'El Diablo' ya no está dispuesto a fiarse de las promesas verbales de los de Iwata, como hizo para la anterior renovación, y quiere ver progresos. Si no están a la altura de las expectativas, está dispuesto a salir al mercado de pilotos cuando acabe su actual contrato, a finales de 2024.

Una amenaza concreta que también tiene clara Lin Jarvis, director general de la marca japonesa, que en una larga entrevista concedida a los compañeros de GPOne.com dejó claro que él también sabe de dónde podría llegar la amenaza más concreta en este caso.

"No me gusta la palabra asustado. Soy consciente y uno de los riesgos viene de Honda, porque Honda querrá un piloto top y Fabio lo es. Para mantenerlo tendremos que tener una moto competitiva. Tenemos que demostrar con hechos que estamos centrados en conseguir lo mejor", dijo Jarvis.

Lo que es seguro, mientras tanto, es que el año que viene Quartararo tendrá un nuevo compañero de equipo, ya que Yamaha ya ha anunciado la salida de Franco Morbidelli, que será sustituido por Alex Rins, que llega procedente del Honda LCR.

"Es un auténtico luchador. Mir es un piloto eficaz y relativamente rápido, pero sólo ha ganado un gran premio. Alex tiene más talento natural y a veces es capaz de cosas sensacionales. No olvidemos que ha sido el único piloto no Ducati que ha ganado un gran premio en 2023. Ya ganó con Suzuki y este año lo ha hecho con Honda. De acuerdo, Austin es su pista talismán, pero tiene una actitud positiva y también experiencia con el motor de cuatro cilindros en línea. Y además tenía muchas ganas de estar con nosotros".

Jarvis sorprendió luego al nombrar una posible alternativa a Rins: "Sí, teníamos un Plan B. Arbolino está madurando bien y puede ser una opción de futuro, pero no queríamos un debutante, no es el momento para nosotros. Necesitamos un piloto que aporte experiencia. Sin embargo, no sabíamos quién sería mejor entre Morbidelli y Rins. Al final, la elección de un piloto es siempre una apuesta. No hay ninguna garantía. Pero era el momento de hacer un cambio en el equipo y es una buena solución para Franky, que tendrá nuevos estímulos".

