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Jack Miller no descarta probar otros campeonatos más allá del motociclismo

El australiano habla de sus ambiciones para 2027 y de por qué sigue abierto a probar otras modalidades del motorsport en el futuro.

Rachit Thukral

Editado: 15 nov 2026, 17:55

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Jack Miller afirma que su prioridad tras dar el salto al Mundial de Superbikes para 2027 será convertirse en el mejor piloto posible en esa categoría, en lugar de fijarse como objetivo volver a MotoGP.

Tras 12 temporadas en la categoría reina, en las que ha logrado cuatro victorias, 23 podios y dos segundos puestos, el australiano abandonará el paddock de los grandes premios para ponerse al frente del equipo oficial de Yamaha en WSBK. Será uno de los tres pilotos de MotoGP de que darán el salto a la categoría de motos de serie el año que viene, uniéndose a Brad Binder, y a Franco Morbidelli.

Al responder a las preguntas de Motorsport.com durante el Gran Premio de Malasia, Miller explicó los motivos que le han llevado a este cambio de rumbo profesional, insistiendo en que su objetivo es sacar el máximo partido a sus habilidades en su nuevo campeonato.

"Quiero convertirme en el mejor piloto de Superbikes que pueda llegar a ser. He pasado los últimos 12 años intentando convertirme en el mejor piloto de MotoGP que pudiera ser. El siguiente capítulo tiene que ver con lo que puedo hacer allí [en WSBK]; no pienso en esto [MotoGP], solo intentaré convertirme en la mejor versión de mí mismo que pueda llegar a ser allí".

Aunque las Superbikes son menos sofisticadas y más lentas que los prototipos de MotoGP, los pilotos suelen necesitar una fase de adaptación al pasar de una categoría a otra. Por más que no le preocupe especialmente aprender a pilotar una nueva moto, Miller cree que familiarizarse con el diferente formato de los fines de semana y la estrategia de carrera supondrá un reto mayor.

Cuando se le preguntó qué esperaba que le resultara más difícil del cambio, el australiano respondió: "Creo que familiarizarse con el nuevo campeonato, el calendario, el funcionamiento de los fines de semana y tratar de captar el ritmo de las rondas será algo que haya que aprender sobre la marcha. Pero realmente no puedes hacerte una idea hasta que empieza".

"Familiarizarse con la nueva moto y todo eso… Simplemente es otra moto más que hay que aprender a manejar. Pero más allá de eso, [se tratará de] aprender una estrategia muy diferente a lo largo del fin de semana".

Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

La mayoría de los pilotos ha expresado su preocupación por el aumento de la exigencia física en MotoGP. La introducción del formato sprint en 2023 ha duplicado el número de carreras de la temporada a 44, mientras que la decisión de añadir una segunda sesión de clasificación para las carreras al sprint para 2027 tampoco ha tenido buena acogida.

Los corredores creen que estos cambios en el formato deportivo pueden provocar un aumento significativo de las lesiones, como lo demuestra el número de bajas en los últimos años. Podría decirse que los fines de semana de WSBK son incluso más agotadores que los de MotoGP, ya que cada ronda cuenta con tres carreras: dos de distancia completa y una Superpole Race más corta, que además determina la parrilla de salida de la Carrera 2.

Sin embargo, Miller se muestra entusiasmado con el aumento del tiempo en pista, en lugar de verlo como un motivo de preocupación: "Tengo muchas ganas de que llegue eso [tres carreras en un fin de semana]", afirmó. "Me gustan las carreras. Me gusta el formato [de WSBK]; hay mucha acción en pista. Estás bastante ocupado durante una ronda, así que no hay mucho tiempo para estar sin hacer nada. Está bastante bien".

De cara al futuro, el piloto de 31 años también se muestra abierto a explorar otras modalidades del motorsport, incluidas las carreras de cuatro ruedas, aunque no ha mencionado ningún campeonato en concreto.

"Participaría sin duda en cualquier tipo de carrera que existiera. Me encanta correr; creo que las carreras son la mejor forma de deporte que hay. Así que, ante cualquier cosa relacionada con el motorsport, me apuntaría al 100%".

Cuando se le preguntó específicamente si se plantearía participar en el Rally Dakar, Miller no descartó la posibilidad, pero admitió que sus compromisos actuales como piloto lo harían difícil: "Por supuesto, pero, por desgracia, de momento sigo compitiendo [en el motociclismo]. Especialmente en MotoGP, es imposible hacer absolutamente nada más que pilotar motos de MotoGP. Pero en el futuro, quién sabe lo que puede pasar", cerró.

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