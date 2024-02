Jack Miller se rompió la mano durante el parón invernal de MotoGP

Como la mayoría de sus compañeros de la parrilla de MotoGP, Jack Miller volvió a la acción esta semana, reuniéndose con su equipo para el test de Sepang. Esto marcó el final de un descanso que pasó principalmente en su país natal, Australia, amamantando a su bebé y disfrutando del sol... aunque su invierno no solo tuvo eso.

El piloto de KTM reveló que se fracturó el escafoides de su mano derecha en una caída durante un entrenamiento de motocross, poco antes de la Navidad. Aunque esta lesión ha repercutido en la forma en que ha mantenido su condición física, limitando su pilotaje, no ha tenido otras consecuencias según él.

"He hecho mucho ciclismo. Me gustaría poder decir que he hecho mucho motocross, pero me rompí el escafoides antes de Navidad, así que no [ha sido así]", explicó Miller el lunes a su llegada al circuito de Sepang, en un encuentro con los medios en el que estaba presente Motorsport.com.

"Estaba lloviendo, así que decidí que en vez de ir en moto, iba a hacer motocross ese día, pero me caí. Levanté la moto, esperé diez minutos y volví a rodar. Luego volví a casa, lavé la moto y la mano empezó a hincharse. Pensé que sería mejor que lo revisaran", siguió.

"Pero parece que está bien, he tenido bastante tiempo desde entonces", añadió un Miller que dijo que no había tenido que operarse, pues creía que había tenido "tiempo suficiente para dejar que el hueso se recuperase solo".

"Va bastante bien, no creo que deba afectar a mi pilotaje", continuó antes de volver a ponerse al manillar de su MotoGP este martes, para dar comienzo a los tres días de entrenamientos en Malasia.

"Ha sido un buen verano en casa, como se puede ver por mi color", bromeó el 'aussie' cuando se reunió con los periodistas, explicando que había estado "a tope desde Valencia", con un descanso que se le hizo corto.

"He estado haciendo mucho entrenamiento físico. He empezado un nuevo programa con APC [Red Bull Athlete Performance Center], que ha definido un programa de entrenamiento físico para mí, y también he estado trabajando con un entrenador en Australia, así que lo estoy haciendo bien", finalizó Miller.