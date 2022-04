Miller, "dolido" por no haber recibido ninguna aproximación de Ducati sobre su renovación

Cargar el reproductor de audio

En su segunda temporada como piloto oficial de la escudería de Borgo Panigale, el australiano no ha protagonizado el arranque de Mundial que cabía esperar, tras acumular solo 15 puntos en las tres primeras paradas del calendario.

En Qatar, la cita inaugural, tuvo que abandonar por un problema electrónico en su Desmosedici; en Mandalika finalizó el cuarto y en Argentina, el domingo pasado, lo hizo el 14º, sin saber exactamente qué le había llevado a quedarse embutido en la cola del pelotón, sin poder remontar.

En 2021 pasado, su primer ejercicio enfundado en el mono rojo, Ducati le ofreció un año más de contrato, aunque parece difícil que esa maniobra se repita habida cuenta del silencio administrativo de los responsables de la compañía.

Desde los despachos de Bolonia se ha dejado claro que el compañero de Pecco Bagnaia –firmó su ampliación hasta 2024– con vistas al curso que viene saldrá de los pilotos que el constructor tiene en nómina, siendo Jorge Martín y Enea Bastianini los principales candidatos a pelear por ese puesto.

Jack Miller, que figura por detrás de ambos en la tabla general de puntos, no es ni ciego ni sordo ante lo que sucede alredor.

"No, no hemos hablado [con Ducati]. ¿Qué haré? Pues simplemente tratar de dar lo mejor, no pudo cambiar nada", respondía este jueves en una charla mantenida con Motorsport.com.

"Ya me he visto en esta situación una y otra vez, y estresarse no aporta nada. No he recibido ninguna aproximación, y eso duele, porque uno se siente dejado de lado, pero, ¿qué puedo hacer?", añadió el corredor de Townsville desde el paddock del circuito de Austin.

Cuando se le pregunta acerca de la frustración que le puede generar el estar abonado a los contratos anuales, Miller no vacila: "Pues claro [que frustra]. Llega un momento en el que empiezas a dudar, y a preguntarte por qué ocurre. Pero es algo que escapa a mi control. Si no quieren [firmar por más de dos años], pues no quieren. Todo lo que puedo hacer es intentar desconectar e intentar alargarlo un poco más", abundó el #43, que, a pesar de todo se siente "muy querido" en Ducati.

Cuando se le pide que explique qué cree que hay detrás de esa estrategia, el corredor 'aussie' esgrime motivos que van más allá de lo meramente deportivo.

"Entiendo que la elección del piloto para esa segunda moto es una decisión muy importante, y que hay motivos políticos detrás de ello. I ya sé que a ellos [el equipo] les encantaría tranquilizarme. Pero no todo depende de ellos, sino del componente político. Esta es una parte fea de las carreras, pero es lo que hay", proseguía Miller, antes de reconocer abiertamente que ya ha hablado con otros posibles destinos que puedan estar interesados en él.

"Por supuesto [que he tenido contactos]; no soy un trozo de carne. Sé que seré capaz de encontrar un sitio en algún otro sitio de este paddock. Eso no me estresa para nada", ahondaba, mientras se refería a aquel episodio de 2019, en el que Ducati flirteó con la posibilidad de repescar a Jorge Lorenzo.

"Incluso cuando me dejaron en la estacada en mi último año en Pramac, cuando querían volver a firmar a Lorenzo, mantuve la palabra que le había dado a Ducati", remachó Miller.

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)

