El australiano competirá subido a una de las motos naranjas después de haberse pasado los últimos cinco cursos en Ducati; primero del equipo Pramac (2018-2020) y después en el oficial (2021 y 2022). El cambio es tan radical como atractivo para el chico de Townsville, que regresa a la fábrica con la que comenzó a dar espectáculo en las categorías inferiores.

Jack Miller, que en 2022 finalizó el quinto en la tabla de puntos tras anotarse un triunfo (Japón) y subirse al podio en siete ocasiones, no subestima el salto mortal que ha dado al dejar la moto más afilada de la parrilla, para pasar a correr con otra que, a priori, necesita muchos más retoques.

El #43 desembarcó en KTM junto a un grupo de ingenieros que, como él, llegan procedentes de Ducati. A las llegadas previas de Fabiano Sterlacchini como director técnico (2021), y de Francesco Guidotti como team manager (2022), Miller aterriza con Christian Pupulin 'Pipi', su jefe de mecánicos en la marca de Borgo Panigale. También se incorpora a KTM Alberto Giribuola, hasta ahora responsable técnico de Enea Bastianini, en Gresini, y que antes escoltó a Andrea Dovizioso.

Para ‘Thriller’, tener caras amigas en el taller le facilitará el trabajo de adaptación, una tarea que, según él, centrará el primer cuarto del calendario.

"Cambiar de moto, de fábrica, no es fácil. Especialmente cuando has cogido hábitos y debes adaptarte y encontrarte bien con la nueva. Lo vimos el año pasado con Maverick Viñales y su Aprilia. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible”, convino Miller, todavía en Australia, donde pasó la mayor parte del invierno (verano allí), y donde celebró la luna de miel junto a Ruby, su mujer.

"En un mundo ideal, un par de tandas de entrenamientos me servirían para llegar a Portugal (primera cita del calendario el 26 de marzo) totalmente adaptado a la KTM. El objetivo es rodar de la forma más natural posible. Este primer cuarto de año será crucial para entender qué se puede hacer con esta moto", añadió el corredor 'aussie', que el día 10 de febrero saldrá a la pista, en Malasia, esperando que las directrices que dio en noviembre, tras su única experiencia con la RC16, se hayan aplicado.

"El test de Valencia me cargó las pilas y entendí mucho más de lo que pensaba. Me noté cómodo relativamente rápido. Me limité a intentar entender la moto por mis propias sensaciones, sin dejarme influir por las opiniones que se habían dicho de la moto. Apenas tocamos nada, simplemente intentamos aumentar la transmisión de potencia al suelo en la salida de las curvas. Creo que en la fábrica han trabajado mucho a raíz de mis comentarios de aquel día", prosiguió Miller, que tiene ante sí el reto de convertirse en el primer piloto de la historia de MotoGP en ganar con tres fabricantes distintos.

"Claro que es una meta que me propongo y, por lo que a mí respecta, pondré todo lo que está en mis manos. Pero MotoGP no es un juego de niños, cada vez es más complicado", remachó el flamante fichaje de KTM.

