Miller y su cambio en MotoGP: "He aprendido que puedes ser tú mismo"

Jack Miller tiene sólo 28 años, lo que le convierte en el noveno piloto más veterano de MotoGP, pero en el quinto más experimentado de la categoría. Después de correr en equipos satélite con Honda y Ducati, el australiano pasó dos temporadas con la escuaars oficial de Borgo Panigale antes de incorporarse en este 2023 a KTM. Ganador de cuatro grandes premios, Miller podría convertirse además en el primer piloto de MotoGP en ganar con tres marcas diferentes. Todo ello mientras se siente más completo que nunca.

"Realmente siento que estoy mejorando", dijo al podcast oficial del campeonato. "Sé qué esperar, ya no estoy tan agitado o estresado. Obviamente sigo tomándome el trabajo igual de en serio, pero con la experiencia, [en] el tiempo que pasas haciéndolo te sientes cómodo en situaciones incómodas."

"Incluso después de un parón de cinco semanas [como el de este verano], sé en lo que me estoy metiendo, mientras que cuando era más joven habría estado más estresado, preguntándome qué iba a pasar, cuál sería la sensación sobre la moto e incluso [pensando]en mi capacidad para pilotar la moto".

Siendo más joven, Miller vivió algunos momentos difíciles que forjaron su carácter y le permitieron progresar. Una lección que recuerda especialmente fue el accidente que provocó al chocar con su compañero Cal Crutchlow en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2015, durante su primera temporada en la clase reina, viniendo directamente de Moto3. Aquel error le ha ayudado a medir mejor los riesgos en las carreras.

"Sé lo que Cal podría haber hecho [en su circuito de casa] ese día y me siento muy mal por haberle quitado eso. En Silverstone, en mojado, sabemos lo bueno que era y es Cal bajo la lluvia. Me sentía bien pero era joven, así que me arriesgué".

"Es una de esas cosas de las que no te puedes retractar. En cuanto pisé el freno, supe lo que iba a pasar. Lorenzo estaba delante y pensé en intentar meterme por el interior, pero por desgracia Cal estaba ahí. Hice lo que pude para frenarme, pero es algo que nunca olvidaré. Probablemente ya lo he dicho antes, pero intenté volver a arrancar y la moto no lo conseguía, así que tuve que irme andando y la gente lanzaba botellas. Me preguntaba cómo iba a escapar".

"Me enseñó mucho en términos de gestión de carrera y demás. No fue un año fácil con la Honda Open, en la recta de atrás [en Silverstone] me pasaron tres motos. Fue frustrante, quería volver a estar delante enseguida, con plena confianza, y se me fue un poco de las manos, pero fue una gran, gran lección para mí, [son] el tipo de cosas en las que das un paso atrás para entenderlas del todo".

La experiencia adquirida a lo largo de los años también ha permitido al piloto de Townsville reafirmarse en su carácter. Ahora expresa su opinión sin tapujos, al tiempo que permanece abierto a las críticas: "Está ligado a conocer tu papel y saber a qué atenerte. Estoy en una fase en la que realmente no me importa".

"Tengo mi opinión, si me preguntan, doy mi respuesta. Si te gusta, bien; si no, es tu problema, no el mío. Ya no tengo una coraza. Tú me preguntas y yo te digo lo que veo y si está mal, dime qué falla y lo tendré en cuenta. Pero también es cuestión de experiencia".

La franqueza y el humor de Miller le han convertido en uno de los pilotos favoritos de los aficionados. El 'aussie' se emociona con su popularidad: "En los últimos años, me he sentido apreciado por los aficionados. He aprendido que puedes ser tú mismo y que la gente aprecia un personaje, y al final yo también soy así. Soy un idiota, un poco payaso, pero soy real. Creo que la gente lo ha visto".

"Es genial sentir eso, porque recuerdo ser uno de esos aficionados que seguían a gente como Rossi, ¡y que se metían con él!", añadió. "Creo que eso es lo mejor, poder inspirar a los jóvenes, a la próxima generación y mostrarles que no tienes que ser un robot para tener éxito, también puedes ser una buena persona", finalizó.