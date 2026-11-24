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MotoGP GP de Portugal

El ingeniero de Márquez explica cómo "su forma de presionar empujó a los rivales a fallar"

La décima corona de Marc Márquez, segunda con Ducati, es fruto del trabajo, sacrificio y calidad del piloto español, pero también resultado de los errores de sus rivales, a los que "con su presión, les llevó a cometerlos", explica Marco Rigamonti.

Germán Garcia Casanova

Editado: 24 nov 2026, 11:07

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Marco Rigamonti junto a Marc Márquez en el podio

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A nadie se le escapa que el pasado 9 de mayo, cuando Marc Márquez anunció que iba a someterse a una intervención, una vez más, en su brazo derecho, las opciones de verle de nuevo campeón del mundo de MotoGP este año eran más bien escasas.

Desde entonces, sin embargo, el corredor de Ducati afrontó una especie de catarsis, sobre todo en lo que se refiere a cambiar su forma de afrontar los fines de semana de carreras y la transformación en su estilo de pilotaje, obligado por las múltiples lesiones que han castigado su físico.

Quién más conoce de cerca lo que ha pasado y los cambios que ha afrontado Márquez este año, es su ingeniero de pista, el italiano Marco Rigamonti, que cumple su segunda temporada junto al español en el box de Ducati y con el que ya ha celebrado dos campeonatos mundiales.

Como a todo el mundo, al ingeniero también le sorprendió la perdida de prestaciones tan acusada que sufrió Márquez al inicio del curso.

"Ciertamente, en las primeras carreras era un poco extraño porque no estaba claro cuál era el problema que tenía en el brazo y, por tanto, sabíamos que parecía simplemente una cuestión de que no estaba en forma porque durante el invierno no había podido prepararse", explica Rigamonti en conversación con Motorsport.com.

"Sin embargo, cuando regresó tras la operación quedó claro cuál había sido el problema: no tenía fuerza. Por tanto, en comparación con el año pasado, este año tenía que gestionar y, por tanto, solo podía buscar el límite en algunas vueltas".

"Resultaba un poco más difícil porque teníamos menos información y también porque para él era más complicado, ya que al no ir siempre al 100%, le costaba entender qué necesita".

Marc Márquez celebra junto a Marco Rigamonti y todo su equipo el título en Portimao

Foto de: Germán Garcia Casanova

Rigamonti tenía localizadas señales claras de que, a principio de año, las cosas no estaban en su sitio, como en 2025. "Veías que él no era el mismo, estaba muy pensativo y no era feliz, se le notaba. Le costaba y no entendía por qué, pero veías que no estaba tranquilo y no estaba contento con su pilotaje porque no podía dar el 100%", recuerda.

Una de las claves que todo el mundo destaca como fundamental en la consecución del campeonato este año, es el cambio de estilo en el pilotaje de Márquez.

"Este año es menos agresivo porque no tiene la fuerza necesaria para pilotar todas las vueltas de esa manera y, por tanto, intenta configurar también la moto para un pilotaje menos físico, que le permita disputar las carreras a ese nivel sin llegar a tener problemas de fatiga", señala.

Después de la caída de Le Mans, de la operación y de perderse el GP de Catalunya, Márquez reapareció en Mugello, donde llegó a situarse a 102 puntos del liderato. A partir de ahí, el catalán empezó a carburar como una máquina, con cinco victorias en las siguientes siete carreras.

Pese a ello, Rigamonti admite que, en ningún momento, pensó que el Márquez de 2025 había vuelto. "Nunca, ni siquiera ahora, porque no es así en absoluto. No tiene la fuerza ni la resistencia que tenía el año pasado. Esperamos que con el entrenamiento durante el invierno vuelva a estar en forma como lo estaba entonces. No sabemos si volverá a ese nivel, pero todavía ahora no es en absoluto el Marc del año pasado", dice.

Marco Rigamonti, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ni siquiera, con aquella racha tan espectacular entre Hungría y San Marino, cuando encadenó cuatro plenos de 37 puntos en siete grandes premios, Rigamonti vio el título en el saco.

"No, no. Es mirando el vuelta a vuelta, carrera a carrera, cuando ves que se va acercando a los demás, pero hasta hace unas pocas carreras todo era una incógnita en lo que respecta a Marc".

Rigamonti se refiere a que, hasta el GP de Australia, una Aprilia, la de Jorge Martín, estaba por delante en la general, y la otra, la de Marco Bezzecchi, empezaba a dar señales de ser un rival duro, viendo regularmente a las cuatro motos de Noale en la zona alta de las hojas de tiempo.

"Obviamente, él consigue superar un poco los límites de la moto con su pilotaje. Es evidente que en algunas carreras la Aprilia era superior y en otras lo era la Ducati. Y si miramos la media, quizá la Aprilia sea más superior", concede el ingeniero.

"Pero Marc, además de su talento como piloto, también tiene la experiencia para gestionar las carreras. Sabe cuándo tiene que ejercer presión, cuándo es el momento de apretar y cuándo no. Y esto también provoca los errores de los demás. No son solo errores causados por los propios pilotos, también están provocados por cómo Marc compite, cómo ejerce presión en el time attack y al principio de las carreras, llevando a los demás a cometer errores", señala Rigamonti las caídas de Martín y Bezzecchi.

"Lo de Misano fue clamoroso. Después de tres salidas en las que Marc llegó a la primera curva por delante de Bezzecchi, en la carrera no ocurrió eso: Bezzecchi iba delante, lo intentó todo, pero se cayó. Por tanto, los errores también se deben al ritmo y a la presión que impone Marc", subraya como una clave importante el ingeniero de Como, que el propio Márquez avaló tras conquistar su décima corona: "No te pones más presión a ti mismo, sino que quieres ponérsela a los demás. Este año, el más rápido fue Bezzecchi; y el más luchador, Martin. Pero yo he podido combinar lo mejor de ellos dos. Ahí es donde pudimos quitarles el título", desvela el #93.

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