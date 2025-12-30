Todos

MotoGP

Incautan colección de MotoGP valorada en 40 millones a uno de los narcos más buscados por el FBI

La cuenta de X del FBI de Los Angeles informó que las autoridades mexicanas decomisaron una gran cantidad de motos de carreras, entre ellas MotoGP de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, o una Moto2 de Marc Márquez.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Motos intautadas 2

Foto distribuida por el FBI de Los Angeles (CA)

Ryan James Wedding es uno de los criminales más buscados por el FBI (Buró Federal de Investigaciones), la principal agencia de investigación criminal, seguridad nacional e inteligencia de los Estados Unidos, pero además de ello es, sin duda, un gran aficionado al motociclismo y, en especial, a MotoGP, al contar, supuestamente, con una colección de motos valorada en unos 40 millones de dólares, entre las que se cuentan varias Ducati, de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovicioso, Loris Capirossi o Andrea Iannone, la Moto2 campeona del mundo de Marc Márquez de 2012 o la Aprilia de 125cc con la que Rossi ganó el título del octavo de litro.

En un post en la red social 'X', el departamento del FBI de Los Angeles (California), informaba:

"Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la RCMP y el LAPDHQ".

Imagen difundida por el FBI donde se pueden ver las motos incautadas en México

Imagen difundida por el FBI donde se pueden ver las motos incautadas en México

En el mismo posts, acompañado por algunas fotos de las motos, se informa que "existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Si tiene alguna información sobre Wedding, comuníquese con el FBI".

En la página de la agencia se puede leer el historial de Ryan James Wedding, al que se acusa, entre otras cosas de: "conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla; Conspiración para exportar cocaína; Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas; Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante; Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante; Conspiración para blanquear instrumentos monetarios".

Ryan James Wedding es un ex atleta olímpico canadiense, que esta acusado de dirigir un cartel de la droga y que habría orquestado el asesinato de un testigo federal, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Existe un mercado de compra y venta de motos, y en general cualquier tipo de material relacionado con MotoGP, ya sea cascos, monos y otro objetos, denominado 'memorabilia', que cuentan con cierto aprecio por parte de grandes coleccionistas. Ducati cuenta con su propio canal de venta de 'memorabilia' , como también lo tiene la propia competición de MotoGP.

Un mercado que en la Fórmula 1 mueve grandes cantidades de dinero, no tanto así en MotoGP, o al menos eso era lo que se intuía hasta la impactante aparición de esta colección acumulada y guardada, de cualquier manera, en un garaje en México, donde reposaban en torno a medio centenar de motos de carreras sin que, aparentemente, se les diera el cuidado y mantenimientos adecuados.

Ahora, una vez incautadas todas estas motos, habrá que ver cómo proceden las autoridades para entender si serán almacenadas, subastadas o, esperemos que no, destruidas.

Artículo Anterior Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 1º Marc Márquez

Filtros