Así de importante es la preparación física en MotoGP, según Zarco

Las MotoGP nunca han sido tan potentes. Auténticas bestias de la velocidad, capaces de alcanzar registros superiores a 360 km/h, ponen a prueba a los pilotos en cada vuelta y en cada maniobra. Aunque se ha añadido el control de tracción para reducir las sacudidas más violentas, los pilotos siguen siendo muy activos sobre sus motos, teniendo que ajustar constantemente ciertos reglajes o activar el dispositivo 'holeshot' para garantizar salidas de curva eficientes.

Todo este trabajo hace que el pilotaje sea muy físico, y estas dificultades se agravan cuando las condiciones de carrera son extremas, como durante la gira asiática de otoño, momentos en los que se combinan el calor y la alta humedad. A pesar de la preparación física específicamente orientada a estos grandes premios, es imposible mantener el máximo esfuerzo durante los cuarenta minutos de carrera, como comprobó Johann Zarco en Sepang.

"En términos de ritmo cardíaco, por ejemplo, es un poco menos intenso que en una carrera al sprint. Si alcanzas los mismos máximos que en la carrera corta, hay un momento en el que tienes que soltarte y en el que el objetivo es permanecer constante", explicó el galo en Canal+ Francia tras el Gran Premio de Malasia. "Pero aunque intente gestionarlo, de hecho soy sólo cuatro latidos más bajo que en la sprint, así que no es algo enorme, no deja mucho aire. Y luego está el calor: las motos lo desprenden, así que en cuanto te acercas a alguien hace calor".

Para gestionar su condición física en la cita de Sepang y asegurarse de terminar, Zarco redujo la intensidad de su pilotaje durante un tiempo. "Intenté poner más energía, pero no funcionó; intenté relajarme, pero eso tampoco me permitió ir más rápido..." explicó entonces, describiendo una situación difícil de gestionar: "Después de un rato, no sabes qué hacer y también te concentras en no cometer errores. Pero son motos muy potentes, hay quien las lleva más suave y más relajado, otros menos y por eso entrenamos para aguantar".

En los últimos años, los pilotos de MotoGP han visto cómo la categoría se ha ido endureciendo. A calendarios más largos y fines de semana más intensos por la llegada de las carreras al sprint se suman pruebas más competidas que nunca, con motos de prestaciones muy similares y neumáticos que se degradan menos, lo que obliga a mantener un ritmo muy alto de principio a fin.

"Parece aún más duro, o necesitamos un enfoque que se centre realmente en el aspecto deportivo para prepararnos para los intensos fines de semana, con la carrera al sprint y la carrera larga del domingo", detalló Zarco. "Los neumáticos son más consistentes que hace seis años, lo que significa que no podemos jugar demasiado con su gestión. Antes se notaba la diferencia entre tener un neumático gastado y uno nuevo, pero ahora parece más difícil. Todo ha evolucionado mucho".

"Estoy muy contento de estar entre los que siguen rindiendo bien con estas novedades. Con todas estas carreras a lo largo de los años, lo que más ha cambiado es este ritmo que tienes que encontrar durante un fin de semana. Un gran premio ya no parece ser algo puntual, tienes que hallar tu ritmo para rendir siempre".

Este deseo de rendir en todo momento es lo que ha guiado a Zarco en su puesta a punto y en su preparación física. El francés cuenta en su equipo con su hermana Séverine, osteópata que trabaja con vibraciones producidas por cuencos tibetanos, con el nadador Grégory Mallet y con su fisio particular, Alexandre Mathieu, que le sigue en todos los grandes premios para ayudarle a recuperarse de cada esfuerzo.

Con dos sesiones de entrenamiento al día cuando está en casa, que incluyen bicicleta de carretera, carrera a pie, trabajo en el gimnasio y escalada, así como una dieta muy cuidada, el #5 busca mantener un alto nivel de forma física para conservar su energía durante toda la temporada y estar en condiciones de afrontar el calendario, que se ha convertido en toda una prueba.

Si los pilotos buscan constantemente perfeccionar su preparación, como él mismo ha hecho introduciendo cambios en los dos últimos años, las carreras al sprint han dado lugar a otros cambios en 2023. Las lecciones aprendidas esta temporada, sobre todo en las pruebas más exigentes físicamente, han ayudado a Zarco a afinar el programa para que llegue listo a los primeros tests de pretemporada, que volverán a celebrarse en Sepang a principios de febrero.

"El entrenamiento ya ha evolucionado a lo largo del año. Tomando toda esta información, y por eso corro con el pulsómetro, porque me permite registrar mis actividades durante el fin de semana y ver en qué zona estaba en términos de frecuencia cardiaca, se ha adaptado durante el año y ya nos permite tener un buen programa para el invierno", confirmó el francés al término del campeonato.

"Después no hay grandes cambios, pero sí mucha continuidad para no perder el hilo y progresar sin darte cuenta. Así ha sido este año, y en 2024 nos aseguraremos de que siga siendo así también", finalizó.