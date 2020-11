14 pilotos llegan a las tres últimas carreras con opciones matemáticas, por remotas que sean, de proclamarse todavía campeones del mundo de MotoGP. De ellos, solo dos –el líder Joan Mir y el segundo Fabio Quartararo– dependen de sí mismos, mientras que los seis primeros están separados por 32 puntos.

De esos seis pilotos, tres son de Yamaha–Quartararo, Maverick Viñales y Franco Morbidelli–, dos de Suzuki –Mir y Alex Rins– y uno de Ducati –Andrea Dovizioso–. El balear arrebató el liderato al Diablo en el Gran Premio de Aragón y amplió su ventaja en la segunda cita en Motorland. Sin embargo, en ambas carreras fue superado por su compañero, que ahora es sexto a 32 puntos y no renuncia a pelear por el título.

Situación similar ocurrió en Yamaha. Quartararo, el piloto mejor clasificado de la marca, solo sumó ocho puntos entre los dos fines de semana, mientras que el balance de Morbidelli fue de 35 en total tras imponerse en el Gran Premio de Teruel.

Las Ducati estuvieron totalmente perdidas en Alcañiz, sobre todo en el segundo gran premio. Dovizioso acabó 13º tras haber sido 7º una semana antes, diciendo adiós a muchas de sus opciones de acabar campeón. Para colmo, en la última carrera le ganó su compañero Danilo Petrucci, con quien una semana antes la tuvo en la clasificación.

A falta de tras carreras y con 75 puntos en juego, ya se ha empezado a hablar de órdenes de equipo, pero de momento no se han aplicado.

“No hay órdenes de equipo y no hemos hablado de esto, por el momento todo continua igual”, comentó Dovizioso.

Mir no ve con buenos ojos que desde Suzuki den órdenes a Rins mientras conserve opciones matemáticas.

"Me pongo en la piel de él y no me gustaría que me dieran órdenes de equipo. No lo vería justo para Rins porque tiene opciones. No hacer nada ya sabemos el riesgo que tiene. Es un riesgo que creo que hay que tomar. Si después de Valencia está más decidido y Rins está a 24 o 25 puntos aunque tenga posibilidades, ahí ya se plantea la cosa de otra manera. Hablamos de otro tema. Ahora a mí me parecería muy injusto", señaló.

Especialmente compleja es la situación en Yamaha, donde hay tres pilotos involucrados de dos equipos diferentes. En ese sentido, Ramón Forcada, técnico de Morbidelli –quien mejor ratio de puntos por carrera acabada lleva–, ve inviable un trato de favor especialmente hacia Viñales.

"A nivel de lo que se entiende como órdenes de equipo, nunca van a existir dentro de Yamaha. Es impensable que un equipo como Petronas, que le alquila la moto a Yamaha, reciba órdenes de alguien a quien tú le has pagado por esa moto, para que no le ganes. Ningún piloto puede ayudar a otro mientras él mismo tenga opciones. Y menos con una orden de equipo. Lo he visto muy poco, pero cuando un piloto ha ayudado a otro siempre ha sido de motu proprio. Nunca en mi vida, en 31 años, he visto una orden de equipo, ni una insinuación a nadie", dijo en el podcast Por Orejas.

En uno de los mundiales más igualados de la historia y con dos carreras en Valencia y una en Portimao por delante, llegará un momento en que equipos y marcas se tengan que decantar por un candidato. No hacerlo, como dijo Mir, implica un riesgo que podría ser desastroso.

