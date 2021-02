Lecuona: “El podio no se busca, tiene que llegar con el trabajo”

Iker Lecuona vivió una temporada de debut en MotoGP en medio de la pandemia por el coronavirus, con un calendario comprimido y visitando muy pocas pistas, todas en Europa. La propia enfermedad cazó al valenciano en la parte final del curso, obligándole a permanecer tres carreras en casa.

Todo ello hace que, pese a ser su segundo año, el 2021 sea como un nuevo año de debutante. No en vano, más de la mitad de los circuitos a los que, en teoría irá este año, no los ha pisado nunca con la MotoGP.

“Es difícil de decir si es mi segundo año de rookie, al final el ser novato es un poco por el tema de neumáticos, electrónica y cosas así, los circuitos son todos rectas y curvas. Si tienes un nivel y confianza en la moto llegar a un circuito nuevo no es ningún problema”, dijo Lecuona tras la presentación, este viernes, de los equipos KTM.

El valenciano se vio afectado, el pasado año, por un arranque impreciso, que le cargó de una presión extra incómoda.

“Esta va a ser mi segunda temporada La primera fue muy rara por la COVID. Me perdí las tres últimas carreras cuando mejor estaba. Es cierto que cada año tienes más presión, tienes más experiencia y nivel, y te van a exigir más. Pero todos, tanto yo como el equipo, somos conscientes de que cuanta más presión te metes peor es. Nos dimos cuenta el año pasado y empezamos a trabajar con tranquilidad. Al principio me caí mucho, luego con calma buscamos una base, fui de menos a más, terminé mucho mejor el año, siempre en el top 10. Claro que siempre habrá más presión, pero sé que manteniendo la calma el resultado que buscamos va a llegar”.

Un resultado que sitúa en el podio.

“Estar cerca del top 10 es el objetivo que me marco, pero con el nivel que hay hoy en MotoGP, que no es el mismo que había antes, no es fácil lograrlo. Estamos todos en un segundo. La igualdad es tremenda a nivel de motos y pilotaje, el mínimo cambio o cualquier tontería cuenta mucho”.

“Si llega el podio mejor, si no llega no pasa nada, no tengo que buscarlo, tiene que llegar y si llega es que hemos trabajado bien”.

En su segunda año y siendo aún un corredor muy joven, son muchos los aspectos a mejorar, pero Iker no se centra en ninguno en concreto.

“Hasta que no eres campeón del mundo no puedes relajarte ni dejar de trabajar y mejorar. He visto a Valentino Rossi, que hasta día de hoy sigue trabajando para mejorar. No debo mejorar una cosa, debo mejorar todo, el nivel es muy parecido a todos los niveles entre los pilotos, hay que ser constante, mejorar circuito tras circuito, así que debo mejor en todo, no una cosa concreta”.

Junto al equipo oficial KTM, este viernes se presentó el Tech3, que deslumbró con un espectacular diseño completamente naranja.

“El diseño me ha sorprendido, me dijeron que todo mi equipamiento tenía que ser naranja, el casco, el mono, todo, tenía un poco de miedo, pero cuando la vi me enamore, parecemos un equipo oficial de primera, me ha encantado el diseño de la nueva moto”, zanja el valenciano.

Así es la KTM RC16 de Iker Lecuona