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Iker Lecuona explica cómo le "pilló por sorpresa" la oportunidad de volver a MotoGP

Este fin de semana Iker Lecuona volverá a un gran premio de la clase reina, tres años después, y por primera vez al manillar de una Ducati para reemplazar al lesionado Alex Márquez en Gresini.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de pruebas y desarrollo de Ducati, Michele Pirro, fue el encargado de reemplazar a Alex Márquez en Mugello, en el gran premio de casa para los italianos. Sin embargo, este fin de semana, Pirro tiene una carrera del campeonato italiano de velocidad, en Imola, un título que espera renovar esta temporada, con 40 años, antes de retirarse definitivamente a final de año.

Esta circunstancia obligó a Ducati y Gresini a buscar un recambio para Pirro, entrando en escena varias opciones, incluido Andrea Iannone, que se ofreció a hacerlo, y Nicolò Bulega, el piloto oficial de Ducati en SBK, que además tiene un contrato de cinco test para desarrollar la MotoGP 2027. Aunque Bulega era una opción muy interesante, tanto para el fabricante como para el equipo, dos razones llevaron a desestimarlo.

La primera, es que Ducati no quiere que el único piloto qué, de momento, puede trabajar con la moto de 2027 se lesione y, además, comprometa sus opciones en SBK, donde es líder destacado. Pero, también, hubo una llamada desde VR46, donde se expresó la inquietud de ver a la que será su alineación estelar en 2027, con Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega, rondando ya juntos este año con el tercer equipo de Ducati, Gresini.

Ante estas razones, Ducati reaccionó el lunes llamando a Diego Silvente, mánager de Iker Lecuona, para ofrecerle correr en Balaton este fin de semana. Se da el caso, que en 2025, Honda, para quien corría en SBK, le ofreció a Iker, en este mismo circuito, reemplazar a Somkiat Chantra en LCR. Pero una caída, casualmente en Balaton, en la carrera de SBK la semana anterior, dejó al valenciano fuera de combate, por lo que el circuito húngaro se ha convertido un poco en la bestia negra del español.

"Sinceramente, fue una gran sorpresa, incluso para mí. Supe de esta oportunidad el lunes, en el test de Aragón", explicó Iker este jueves en la previa.

"Estaba en el test girando con la moto cuando hice la primera tanda, tras la primera tanda, y luego tuvimos como 15 minutos que el equipo necesitaba para revisar la moto. Fue entonces cuando mi asistente Paco me dijo: 'Oye, Diego necesita hablar contigo'. Diego, mi mánager", continuó Lecuona. "Le dije: 'Vale, hablemos', le pedí permiso al equipo y le llamé: '¿Quieres correr en Balaton?' ¿¡¡¡Qué!!!!?".

Iker Lecuona, Aruba.it Ducati

Iker Lecuona, Aruba.it Ducati

Foto de: Aruba.it

"Rápidamente le dije: 'Vale, sí'. Sinceramente, incluso yo le dije a Ducati que fue una gran sorpresa para mí. Pero lo primero que quiero es dar las gracias a Ducati por esta oportunidad. Gracias también a Gresini, y gracias a Aruba, por supuesto, porque tomamos una decisión y era importante para nosotros. Así que, sí, gracias a todos por darme esta oportunidad", valoró la invitación, para la que no ha tenido demasiado tiempo de preparación.

"El martes terminé el test, fui a casa de mi padre en Valencia con mi asistente y ayer llegué aquí. Así que no ha habido oportunidad de hablar con nadie. Solo quiero disfrutar, no necesito hablar con nadie, la verdad. Solo con el equipo, con Ducati y ya está", dijo.

El primer fin de semana de mayo, Lecuona compitió en Balaron en la ronda de SBK, logrando un triple segundo puesto, siempre por detrás de Bulega. "¿Un segundo puesto este fin de semana? No, no, no, no. Creo que este fin de semana, si no quedo último, estaremos bien", bromeó. "Hace un mes estuvimos aquí, rodando muy, muy rápido con la Superbike. Así que tengo muy presente ese circuito", admitió el valenciano.

Lecunona en MotoGP

La carrera mundialista de Lecuona comenzó directamente en Moto2 en 2016 y tras cuatro temporada, en la última (2019) debutó en MotoGP en el GP de Valencia, el último del curso, con KTM, con quien disputó dos años más en la clase reina (2020 y 2021), hasta que en 2022 se fue a Honda en el Mundial de SBK. En 2023 fue reclamado por HRC para disputar siete grandes premios, siempre sustituyendo al lesionado Alex Rins. el año pasado, Iker fue convocado por Honda para reemplazar a Somkiat Chanatra en los grandes premios de Austria y Hungría, precisamenrte, pero una inoportuna lesión de última hora en SBK, le impidió poder disputar esos dos eventos.

De este modo, el GP de Hungría será el 38 en MotoGP para el valenciano, pero el primero al manillar de una Ducati, en este caso la GP26 full factory de Alex Márquez en el equipo Gresini.

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