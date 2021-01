Iannone vuelve a entrenar en moto

Andrea Iannone vuelve a la carga. El piloto de Vasto, tras el duro golpe que recibió del TAS cuando le sancionó con cuatro años por dar positivo en un control antidopaje, se ha vuelto a poner el mono de Aprilia y ha pilotado una moto de supermotard.

El piloto de 31 años ha querido compartir en las stories de su perfil de Instagram momentos que hasta hace no mucho tiempo formaban parte de su vida diaria como los preparativos en el box, ver la moto con su número 29 o la salida del pitlane.

El Circuito Internacional del Abruzzo fue el escenario de su regreso y al final Iannone quiso compartir sus sensaciones con sus seguidores.

"Hola chicos, quería deciros que hoy he vuelto a subirme a la moto y ha sido precioso", dijo. "Todavía sé cómo cambiar de marcha (risas), todavía va. No he olvidado cómo hacerlo y eso es lo mejor".

Iannone no estuvo solo en la pista del Abruzzo. Tres de sus colegas estuvieron allí para acompañarle: Romano Fenati, Dennis Foggia y Matteo Baiocco.

"Estuve con Foggia, Fenati y Baiocco. Ellos estaban entrenando, mientras yo vine a dar unas vueltas después de mucho tiempo y fue muy agradable. Os mando un saludo y un abrazo a todos los aficionados a las motos".

A finales de 2019 se anunció que Andrea Iannone y su hermano Angelo iban a empezar a dirigir la carrera del Romano Fenati. ¿Le volveremos a ver por el paddock de MotoGP en una nueva función?

