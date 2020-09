El piloto de Vasto, que sigue pendiente de la vista para la apelación de la sanción que le fue impuesta tras dar positivo en un control antidopaje en 2019, se dejó ver por el box de Aprilia luciendo los colores de la marca de Noale.

El Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) aplazó la audiencia hasta el próximo 15 de octubre, lo que le ha hecho perder prácticamente un año de su carrera deportiva.

El italiano atendió a los micrófonos de Sky Sport Italia y habló sobre la situación que está viviendo.

"Me alegro de estar en el paddock, un poco emocionado. Es bonito estar aquí, porque los últimos 20 años de mi vida los he pasado con esta gente, en este mundo. No es fácil estar lejos de ellos, pero estoy bien. No renuncio, estoy bien, estoy entrenando y estoy en forma. Estoy aquí para apoyar al equipo. Los chicos están trabajando bien. Tratamos de hacer todo lo mejor posible, incluso en esta situación", comentó.

"No puedo hablar del juicio, porque es algo que está en manos de los abogados. En cuanto a la parte humana, puedo decir que estoy mejor desde hace un mes. Pienso menos en esta situación y la estoy gestionando mejor que antes. Pero me pesa porque tengo ganas de volver y Aprilia me está esperando. Es un gran placer. Esto es mi trabajo, es mi vida y no lo olvido. Quiero volver lo antes posible", señaló.

Iannone también analizó cómo está yendo la temporada en MotoGP, que por desgracia está siguiendo como espectador mientras sus compañeros luchan en un campeonato tan corto y abierto.

"Es un Mundial impredecible, muy bonito porque es difícil hacer predicciones. Estoy muy contento de ver a KTM adelante, porque el año pasado estaban luchando con nosotros y eso significa que el paso que han dado nosotros también podemos hacerlo. Valentino yendo rápido es siempre un placer. Pecco también ha vuelto. Es bueno verles así. A mí también me hubiera gustado estar en la pista".

El #29 también dijo que es lo que más está echando de menos en este momento.

"La moto. Pilotar, pilotar, pilotar, pilotar. Lo más frustrante es que ni siquiera puedo rodar en una pista normal con una moto de calle. Me quitaron la posibilidad de conducir una moto y eso es lo peor que le puedes hacer a un piloto. Es como quitarle el micrófono a un cantante. Pero no me doy por vencido y estoy seguro de que pronto volveré a subirme a la moto".

Las mejores fotos de Aprilia en la temporada 2020 de MotoGP