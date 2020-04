Iannone: “Se ha demostrado mi inocencia, pero he perdido”

La sentencia se conoció la mañana de este miércoles y el piloto italiano admitió que estaba “totalmente sorprendido”, al entender que la misma reconocía que no es culpable, pese a lo cual “he perdido”.

Según la Corte Disciplinaria Internacional (CDI) de la FIM, Iannone ingirió sustancias prohibidas en el reglamento al comer alimentos que estaban contaminados, un atenuante que en casos precedentes había eximido al deportista de culpa.

“La noticia de la suspensión me ha sorprendido muchísimo, no me la esperaba por cómo habían ido las cosas. Miramos la sentencia de manera positiva, mi inocencia ha sido reconocida, pero fundamentalmente hemos perdido porque, pese a ello, me han suspendido 18 meses”, explicaba Iannone en declaraciones a Sky Sport Italia.

“Ciertamente tendremos que recurrir al TAS. Pero podría haber sido mucho peor", añadió Iannone, que dio positivo en Drostonalona durante el Gran Premio de Malasia de 2019.

Andrea no quiere hacer hipótesis de cuándo podrá volver a competir, aunque una vez más subrayó la inconsistencia de la sentencia, pero también el gran trabajo del abogado Antonio De Rensis.

“No sé cuando podré volver, pero una cosa es segura: el mío es el primer caso de contaminación de alimentos que ha acarreado una suspensión. Agradezco a mi abogado, que me trató como a un hijo, sin él la situación en este momento ciertamente sería diferente”.

Iannone, conmocionado por la noticia, reconocía el mal momento por el que está pasando a raíz de este tema.

“Este período ha sido el más difícil de toda mi vida, muy difícil de aceptar. Pensé en todo, no fue fácil, pero todos los días trataba de encontrar la fuerza para continuar y demostrar mi inocencia. Lo he logrado al 100%, era mi objetivo. Ahora lo que quiero es volver a subir a la moto lo antes posible”, dice el de Vasto, que cuenta con el apoyo de su equipo.

La sentencia de la corte disciplinaria, subraya la falta de atención del deportista a la lista de sustancias prohibidas, algo que Iannone considera complicado de discernir, sobre todo en situaciones como la gira asiática, que lleva a los pilotos de MotoGP a estar casi cuatro semanas muy lejos de casa.

“Cuando vamos a restaurantes no tenemos la posibilidad de elegir carne contaminada o no contaminada, ninguno de nosotros sabe con certeza qué estamos comiendo. En esta decisión hay una inconsistencia entre la regulación y lo que vivimos, será necesario entender en el futuro si es posible encontrar un punto de encuentro”, zanja el piloto de Aprilia.

