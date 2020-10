Según la agenda de la página web oficial del Tribunal Internacional de Arbitraje (TAS), este jueves 15 de octubre están programadas dos vistas en referencia a la sanción por dopaje del piloto italiano Andrea Iannone, de 31 años.

La primera la presenta la defensa del corredor contra la FIM, que le sancionó con 18 meses de suspensión por dar positivo en un control rutinario durante el Gran Premio de Malasia de 2019, que se celebró a principios de noviembre. El castigo empezó a contar el 17 de ese mes, cuando se anunció la suspensión provisional, y concluye el 16 de junio del próximo año.

La segunda vista agendada en el TAS es contra el piloto, y la presenta la Agencia Internacional Antidopaje (AMA), que a principios de junio de este año, recurrió la sanción de la FIM, y pide ampliarla de los 18 meses impuestos hasta los cuatro años, lo que significaría el final de la carrera deportiva del corredor de Vasto.

Aunque el equipo Aprilia se ha mantenido firme junto al piloto, apoyándole y creyendo su versión de que el positivo fue debido a la ingesta de carne contaminada durante el triplete asiático de 2019, llega el momento en el que debe tomar una decisión.

Si el TAS desestima el recurso de la AMA, la salida para Iannone sería la de cumplir los 18 meses de sanción o, si prospera su recurso contra la FIM, ser absuelto o ver rebajado el castigo.

Si es absuelto, Aprilia le incorporaría inmediatamente, y si se rebaja la sanción a un año, el equipo seguiría esperando al corredor hasta el próximo 16 de noviembre, cuando finalizaría el castigo.

Si, por el contrario, el TAS ratifica la sanción de la FIM o, peor aún, sigue las recomendaciones de la AMA para ampliarla a cuatro años, Aprilia se vería obligada a buscar un recambio para completar la alineación de pilotos para la próxima temporada.

Interés por Dovizioso; preacuerdo con Crutchlow

Para esa hipotética plaza, ahora mismo, suenan dos nombres, los de Andrea Dovizioso, que no seguirá en Ducati, y Cal Crutchlow, que tampoco renovó con Honda.

El británico, según fuentes de Honda consultadas por Motorsport.com, firmó un preacuerdo con la casa de Noale a finales del pasado mes de julio, cuando se supo que no iba a renovar con la fábrica japonesa.

El acuerdo no es vinculante, lo que significa que no obliga a Aprilia a ficharle, pero sí impedía a Cal firmar con ningún equipo hasta conocerse la decisión del TAS. Esto indica que el corredor de Coventry es la bala en la recámara con la que juega Aprilia en el caso de que falle su principal objetivo, que no es otro que Dovizioso.

La baza de Dovi es la que más seduce a la dirección de Noale, tanto por su calidad y experiencia con hasta tres marcas diferentes (Yamaha, Honda y Ducati), como por su condición de italiano.

Pero el corredor de Forli está contemplando con mayor interés otras opciones, concretamente la posibilidad de convertirse en piloto probador de HRC para 2021, a la espera de si le llega una oferta que colme sus aspiraciones para regresar a la parrilla en 2022 o, definitivamente, retirarse y como ha hecho Dani Pedrosa en KTM, reciclarse como test rider para Honda, una posibilidad que ven con muy buenos ojos tanto Marc Márquez como la cúpula de HRC, incluido Alberto Puig, que tras la experiencia de esta temporada quiere un corredor de garantías como piloto de sustitución de los titulares.

Ante este escenario, si el jueves la sentencia del TAS no es favorable a los intereses de Iannone, este mismo fin de semana en Motorland se podría anunciar el fichaje de Crutchlow por Aprilia para formar equipo junto a Aleix Espargaró en 2021.