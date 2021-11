Iannone: "Cada día sufro más sin la moto, pero volveré"

Andrea Iannone participa en un programa de la RAI (televisión italiana) llamado 'Ballando con le Stelle' ("Bailando con las estrellas"), y recientemente concedió una entrevista con el Corriere della Sera en la que acepta que no se hace aún a la idea de estar suspendido por dopaje.

"Al final volví a la pista, a la de baile, que es una pista aunque a su vez no lo es. Listo para otra ronda, pero me siento mal por dentro, por no poder correr. No se me va", admite con rotundidad.

El ex piloto de Aprilia dio positivo por drostanolona y fue suspendido hasta diciembre de 2023 por contaminación alimentaria, y recurrió a la televisión y al baile participando en el programa que se emite los sábados por la noche.

El de Abruzzo comentó que le agrada competir en baile, pero sigue echando de menos la moto: "Es una experiencia muy estimulante. Pero las motos siguen siendo mi vida. Creo que bailar es mucho más difícil porque no sabía dar un paso y es un desafío con solo unos días para prepararme, mientras la velocidad la llevo en la sangre".

Andrea no esconde el malestar de una situación que no puede aceptar: "Sufro mucho, llevo dentro un nerviosismo que no sabía que tenía. Cuanto más cosas nuevas hago, en lugar de mejorar, me siento peor. Cada día echo más de menos las motos".

En la entrevista se ve la firme determinación de no considerarse un ex piloto, sino de esperar a que termine la suspensión para empezar de nuevo: "Volveré a mi vida. De lo contrario, ya habría empezado a organizar otras actividades, una escuela, por ejemplo. Siento las ganas de volver a subirme a la moto. Nunca dejé de entrenar, al menos dos veces al mes voy en moto".

Iannone no se rinde: “No puedo cambiar nada, pero nunca he eludido ningún test, tengo la conciencia tranquila. Las carreras de MotoGP las veo y no las veo, porque me pongo nervioso. Reabren una herida que probablemente nunca cicatrice".

Ahora Andrea tiene que aferrarse a los recuerdos, al éxito en Austria en 2016 que llevó a Ducati a la victoria después de una larga espera: "Ducati se quedó conmigo para siempre. A mi corazón llegó una lágrima cuando me fui, la segunda llegó con la descalificación. Esas son las dos cosas que más me han lastimado en mi vida. Fueron los mejores años con Ducati".

Y para acabar, Iannone habla precisamente de los de Borgo Panigale y de Pecco Bagnaia: "Es bueno. Quartararo se merecía el título, pero Ducati tenía la mejor moto".