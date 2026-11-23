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MotoGP GP de Valencia
Horarios del GP de Valencia de MotoGP 2026 y cómo ver: ¡final de temporada!
Con el título ya resuelto en favor de Márquez, el Mundial de MotoGP llega a su fin este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre, con el GP de la Comunitat Valenciana en Cheste. Apunta los horarios y cómo verlo.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 23 nov 2026, 17:01
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La salida del GP de Valencia
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
¡La temporada 2026 del Mundial de MotoGP llega a su fin! Tras un curso frenético, que ya nos ha deparado al campeón del mundo, Marc Márquez, el campeonato afronta su última ronda este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre.
Una vez más, será el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el que ponga la guinda al curso con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Y lo hará aún con un título en juego, el de Moto2 entre Manu González e Izan Guevara, que se decidirá en la jornada del domingo. Apunta los horarios de la cita de Valencia, que antecederá al primer test de 2027 el martes 1 de diciembre, y cómo verlo todo en televisión, ¡esta vez gratis y en abierto!
Recuerda:
Horarios del GP de Valencia de MotoGP 2026 en Cheste
Jueves 26 de noviembre
Rueda de prensa
16:00h Viernes 27 de noviembre
MotoGP FP1
10:45h - 11:30h Viernes 27 de noviembre
MotoGP Práctica
15:00h - 16:00h Sábado 28 de noviembre
MotoGP FP2
10:10h - 10:40h Sábado 28 de noviembre MotoGP Q1 10:50h - 11:05h Sábado 28 de noviembre MotoGP Q2 11:15h - 11:30h Sábado 28 de noviembre Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 15:00h
Domingo 29 de noviembre
Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h Domingo 29 de noviembre
Carrera MotoGP (27 vueltas)
14:00h
Martes 1 de diciembre
Test postemporada MotoGP 2027
10:00h - 18:00h
El Gran Premio de la Comunitat Valenciana volverá a tener los horarios habituales conocidos por todos los aficionados, aprovechando que el campeonato retorna a España para la última cita.
El viernes**, 27 de noviembre**, serán los entrenamientos libres: la FP1 será a las 11:45 de la mañana, hasta las 12:30, y la Práctica, la última de la historia de MotoGP (recuerda que el formato del fin de semana cambiará en 2027) tendrá lugar a las 15:00h, hasta las 16:00, con los 10 mejores pasando a la Q2.
El sábado, 28 de noviembre, la jornada la abrirá, tras el FP2, la clasificación de MotoGP, con la Q1 de 10:50 a 11:05h y la Q2 de 11:15 a 11:30h. Por la tarde, será el turno de la carrera al sprint, a 13 vueltas, a partir de las 15:00 horas de la tarde en España.
El domingo, 29 de noviembre, será el día grande con la carrera larga de MotoGP en Cheste. Será a las 14:00 horas de la tarde (¡ojo, desde 2027 las carreras serán más tarde!) y se disputarán un total de 27 vueltas.
Horarios de Moto2 y Moto3 en Valencia
Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de la Comunitat Valenciana en el Circuito Ricardo Tormo.
- Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Valencia: viernes 27, de 09:00h a 10:35h
- Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Valencia: viernes 27, de 09:50h a 10:30h
- Práctica de Moto3 en Valencia: viernes 27, de 13:15 a 13:50h
- Práctica de Moto2 en Valencia: viernes 27, de 14:05h a 14:45h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Valencia: sábado 28, de 08:40h a 09:10h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Valencia: sábado 28, de 09:25h a 09:55h
- Clasificación de Moto3 en Valencia: sábado 28, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
- Clasificación de Moto2 en Valencia: sábado 28, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
- Carrera de Moto3 en Valencia: domingo 29, a las 11:00h (20 vueltas)
- Carrera de Moto2 en Valencia: domingo 29, a las 12:15h (22 vueltas)
Cómo ver gratis por televisión el GP de Valencia de MotoGP
El Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP en Cheste tendrá una particularidad muy positiva para los aficionados: al ser una carrera en España, podrá verse gratis y en abierto en nuestro país. Como pasó en Jerez y Montmeló, la cita de Valencia se emitirá, de viernes a domingo, en Telecinco, que dará la Sprint del sábado y las tres carreras del domingo, Be Mad (el viernes y el resto del sábado) y Mediaset Infinity.
Además, como siempre, la última cita del curso también se emitirá en DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos de retransmisión para todo el año: puedes ver sus contenidos en sus propias aplicaciones (para todos los dispotivos) y en plataformas como Movistar + y Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'. Recuerda también que el Mundial puede verse a través de su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que también es de pago, pero en inglés.
Por último, nuestra web, Motorsport.com, estará presente en el Circuit Ricardo Tormo, con varios periodistas desplazados, para contarte todo lo que suceda en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.
Así es Cheste, sede del GP de Valencia de MotoGP
El Circuito Ricardo Tormo de Cheste ha acogido el Mundial de Motociclismo desde su inauguración en 1999, de manera ininterrumpida a excepción de 2024, por la tragedia de la DANA.
La pista recibe el nombre del primer campeón del mundo valenciano (en la categoría de 50cc). Pese a que es una pista angosta, que se ha ido quedando algo pequeña para las MotoGP actuales, sigue siendo un clásico para cerrar la temporada, y uno de los favoritos de los aficionados, por sus facilidades para ver buena parte de la acción en pista desde varios puntos.
Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo son los pilotos más exitosos en el GP de la Comunitat Valenciana. El catalán ganó hasta en siete ocasiones, cuatro en categoría reina (2007, 2009, 2012 y 2017). El mallorquín venció cuatro veces, todas en MotoGP (2010, 2013, 2015, para proclamarse campeón del mundo, y 2016).
Pilotos como Marc Márquez (2014 y 2019), Casey Stoner (2008 y 2011), Valentino Rossi (2003 y 2004) y Pecco Bagnaia (2021 y 2023) también tienen dos victorias con las motos pesadas en Cheste.
Longitud del circuito de Cheste 4.0 km
Anchura del circuito de Cheste
12 metros Curvas del circuito de Cheste 14 curvas (5 de derechas y 9 de izquierdas) Recta más larga de Cheste
876 metros
¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Valencia?
El circuito de Cheste es de longitud media dentro del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de la Comunitat Valenciana serán a 27 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 20 vueltas, y 2 en Moto3.
Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Valencia 2026
En principio, para el GP de Valencia habrá una baja confirmada en la parrilla: Toprak Razgatlioglu seguirá ausente (y se perderá también el test de postemporada del martes), siendo sustituido por Augusto Fernández.
De igual manera, habrá tres pilotos en duda: Pecco Bagnaia, operado de su doble lesión en el pie derecho; Joan Mir, arrastrando aún sus problemas de cansancio y visión doble; y Maverick Viñales, que tuvo que parar antes de tiempo en Portimao por su lesión en el hombro.
Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26
Marc Márquez
¿Pecco Bagnaia?
Aprilia RS-GP 2026
Jorge Martín
Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026
Pedro Acosta
Brad Binder
Tech3 RC16 2026
Enea Bastianini
¿Maverick Viñales?
Yamaha M1 2026
Fabio Quartararo
Alex Rins
Pramac Racing M1 2026
Jack Miller
Augusto Fernández Honda
RC213V 2026
Luca Marini
¿Joan Mir?
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25
Fabio Di Giannantonio
Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25
Alex Márquez
Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026
Raúl Fernández
Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026
Diogo Moreira
Johann Zarco
Así llega el Mundial de MotoGP a Valencia, cierre de la temporada 2026
Pos Piloto Puntos 1
M. MárquezDucati
439 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 8 - 2
J. MartínAprilia
396 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 25 - 3
M. BezzecchiAprilia
394 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 37 - 4
P. AcostaKTM
315 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 6 - 5
A. OguraTrackhouse
309 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 15 - 6
F. Di GiannantonioVR46
298 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 16 - 7
R. FernándezTrackhouse
283 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 25 - 8
A. MárquezGresini
204 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - 7 - 9
P. BagnaiaDucati
173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10
E. BastianiniTech3
152 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 5 - 11
F. AldeguerGresini
139 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 10 - 12
B. BinderKTM
127 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - 9 - 13
L. MariniHonda
124 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - 7 - 14
F. QuartararoYamaha
85 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - 6 - 15
D. MoreiraLCR
78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - - 16
F. MorbidelliVR46
71 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 1 - 17
J. ZarcoLCR
63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - - 18
J. MillerPramac
34 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - 3 - 19
J. MirHonda
33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 20
A. RinsYamaha
31 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - 2 - 21
I. LecuonaDucati
25 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 7 - 22
T. RazgatliogluPramac
18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 23
M. ViñalesTech3
17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - - 24
A. FernándezPramac
6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25
P. EspargaróTech3
5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26
T. NakagamiHonda
3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27
S. ChantraHonda
3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28
J. DixonHonda
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 29
C. CrutchlowLCR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
J. FolgerTech3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
L. SavadoriTrackhouse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
M. PirroGresini
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
A. EspargaróHonda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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