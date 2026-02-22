¡Arranca MotoGP 2026! Horarios del GP de Tailandia y cómo ver en TV
La temporada 2026 comienza en Buriram con el GP de Tailandia, del 27 de febrero al 1 de marzo. Apunta los horarios y cómo verlo por la tele, ¡toca madrugar!
¡Ya está aquí una nueva temporada del Mundial de MotoGP! Tras los test de pretemporada, el circuito de Chang en Buriram, donde se han celebrado los últimos ensayos, acoge del 27 de febrero al 1 de marzo el arranque del nuevo curso 2026, un año que supone el fin del actual reglamento técnico y en el que Marc Márquez defiende la corona, siendo el máximo favorito para alcanzar su décimo título mundial de motociclismo y el octavo de la categoría reina. Para la primera cita de la campaña, el Gran Premio de Tailandia, toca madrugar, así que apunta los horarios del fin de semana, cómo verlo por televisión y todo lo que necesitas saber para este inicio de año.
Horarios del GP de Tailandia de MotoGP 2025 en Buriram
|Jueves 26 de febrero
|
Rueda de prensa
|12:00h
|Viernes 27 de febrero
|
MotoGP FP1
|04:45h - 05:30h
|Viernes 27 de febrero
|
MotoGP Práctica
|09:00h - 10:00h
|Sábado 28 de febrero
|
MotoGP FP2
|04:10h - 04:40h
|Sábado 28 de febrero
|MotoGP Q1
|04:50h - 05:05h
|Sábado 28 de febrero
|MotoGP Q2
|05:15h - 05:30h
|Sábado 28 de febrero
|Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas)
|09:00h
|
Domingo 1 de marzo
|Warm Up MotoGP
|04:40h - 04:50h
|Domingo 1 de marzo
|
Carrera MotoGP (26 vueltas)
|
09:00h
El Gran Premio de Tailandia de MotoGP tendrá horarios poco habituales para empezar la temporada 2026, puesto que tendrás que madrugar, aunque no en exceso para ver las carreras. El sábado 28 de febrero se disputarán tanto la clasificación (04:50h de la madrugada) como la carrera al sprint, a 13 vueltas, desde las 9 de la mañana. El domingo 1 de marzo será el turno de la primera carrera larga del año, en el Circuit Internacional de Chang, a 26 vueltas, a las 09:00 horas de la mañana para España.
Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Tailandia 2026 para España
Además de los de la categoría reina, apunta también los horarios de cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Tailandia para este fin de semana.
- Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Tailandia: viernes 27, de 03:00h a 03:35h
- Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Tailandia: viernes 27, de 03:50h a 04:30h
- Práctica de Moto3 en Tailandia: viernes 27, de 07:15 a 07:50h
- Práctica de Moto2 en Tailandia: viernes 27, de 08:05h a 08:45h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Tailandia: sábado 28, de 02:40h a 03:10h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Tailandia: sábado 28, de 03:25h a 03:55h
- Clasificación de Moto3 en Tailandia: sábado 28, Q1 a las 06:45h y Q2 a las 07:10h
- Clasificación de Moto2 en Tailandia: sábado 28, Q1 a las 07:40h y Q2 a las 08:05h
- Carrera de Moto3 en Tailandia: domingo 1 a las 06:00h (19 vueltas)
- Carrera de Moto2 en Tailandia: domingo 1 a las 07:15h (22 vueltas)
Horarios del GP de Tailandia de MotoGP 2026 para Latinoamérica
|Sesión
|México
|
Colombia,
Perú, Ecuador
y Panamá
|Venezuela y Bolivia
|Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay
|
FP1
|
Jueves
21:45h - 22:30h
|
Jueves
22:45h - 23:30h
|
Jueves
23:45h - 00:30h
|
Viernes
00:45h - 01:30h
|
Práctica
|
Viernes
02:00h
|
Viernes
03:00h
|
Viernes
04:00h
|
Viernes
05:00h
|
FP2
|
Viernes
21:10h - 21:40h
|
Viernes
22:10h - 22:40h
|
Viernes
23:10h - 23:40h
|
Sábado
00:10h - 00:40h
|
Q1
|
Viernes
21:50h
|
Viernes
22:50h
|
Viernes
23:50h
|
Sábado
00:50h
|
Q2
|
Viernes
22:15h
|
Viernes
23:15h
|
Sábado
00:15h
|
Sábado
01:15h
|
Carrera sprint
|
Sábado
02:00h
|
Sábado
03:00h
|
Sábado
04:00h
|
Sábado
05:00h
|
Warm Up
|
Sábado
21:40h
|
Sábado
22:40h
|
Sábado
23:40h
|
Domingo
00:40h
|
Carrera
|
Domingo
02:00h
|
Domingo
03:00h
|
Domingo
04:00h
|
Domingo
05:00h
Así es el circuito de Chang, sede del GP de Tailandia de MotoGP
El Circuito Internacional de Chang, en Buriram, afronta su séptima edición en el calendario del Mundial de MotoGP. Inaugurado en 2014, debutó en la categoría reina en 2018, y fue cancelado en 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19. Desde el año pasado es la pista encargada de abrir el campeonato, tomando el relevo de Qatar. Situado a unos 400 kilómetros al noreste de la capital de Tailandia, Bangkok, el pueblo de Buriram se caracteriza por el calor y la humedad, típicas de esta zona de Asia.
|Longitud del circuito de Chang
|4.5 km
|
Anchura del circuito de Chang
|12 metros
|Curvas del circuito de Chang
|12 curvas (7 de derechas y 5 de izquierdas)
|Recta más larga de Chang
|
1.000 metros
¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2025 en Valencia?
MotoGP llega a Buriram, a una pista intermedia en cuanto a longitud si se la compara con otros circuitos del calendario. Las carreras del Gran Premio de Tailandia serán a 26 vueltas, la larga del domingo, y a 13, en el caso de la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 22 giros, y 19 en Moto3.
Cómo ver por televisión el GP de Tailandia de MotoGP en España
Al igual que en años anteriores, en este 2026 el Mundial de MotoGP podrá verse en directo por televisión principalmente a través de DAZN, la plataforma que mantiene los derechos de retransmisión (como de la F1, WSBK, la NASCAR y otras categorías de motorsport en España). De esta manera, podrás ver el GP de Tailandia íntegramente, desde la rueda de prensa del jueves hasta la carrera larga del domingo, en la plataforma, ya sea en sus propias aplicaciones (para televisión, ordenador, Smart TV, móvil, tablets...) o en sus canales lineales, en DAZN MotoGP, disponible en Orange TV y cuyo su estreno en Movistar + es inminente.
Además, para ver MotoGP desde España también tienes otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato del mundo, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada 2026.
De igual manera, ya sabes que nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción para no perderte ni un solo detalle de lo que pase dentro y fuera de la pista, ya que tendremos a periodistas desplazados a Buriram para seguir la acción in situ.
Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Tailandia 2026
En Tailandia, la parrilla de MotoGP contará con su primera baja de 2026: la de Fermín Aldeguer. El español de Gresini se lesionó entrenando a principios de enero y no ha podido recuperarse a tiempo. Aún no se ha subido a su Ducati GP25. Así, quien le sustituirá será Michele Pirro, probador de los de Borgo Panigale. Quien sí estará será Jorge Martín, recuperado ya, al manillar de su Aprilia.
|Equipo
|Moto
|Pilotos
|Ducati
|Desmosedici GP26
|Aprilia
|RS-GP 2026
|KTM
|RC16 2026
|Tech3
|RC16 2026
|Yamaha
|M1 2026
|Pramac Racing
|M1 2026
|Honda
|RC213V 2026
|Team VR46
|Desmosedici GP26 / GP25
|Gresini
|Desmosedici GP26 / GP25
|Trackhouse
|RS-GP 2026
|Team LCR
|RC213V 2026
