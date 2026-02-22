Ir al contenido principal

Previo
MotoGP GP de Tailandia

¡Arranca MotoGP 2026! Horarios del GP de Tailandia y cómo ver en TV

La temporada 2026 comienza en Buriram con el GP de Tailandia, del 27 de febrero al 1 de marzo. Apunta los horarios y cómo verlo por la tele, ¡toca madrugar!

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

¡Ya está aquí una nueva temporada del Mundial de MotoGP! Tras los test de pretemporada, el circuito de Chang en Buriram, donde se han celebrado los últimos ensayos, acoge del 27 de febrero al 1 de marzo el arranque del nuevo curso 2026, un año que supone el fin del actual reglamento técnico y en el que Marc Márquez defiende la corona, siendo el máximo favorito para alcanzar su décimo título mundial de motociclismo y el octavo de la categoría reina. Para la primera cita de la campaña, el Gran Premio de Tailandia, toca madrugar, así que apunta los horarios del fin de semana, cómo verlo por televisión y todo lo que necesitas saber para este inicio de año.

Thailand Horarios del GP de Tailandia de MotoGP 2025 en Buriram Thailand

Jueves 26 de febrero

Rueda de prensa

 12:00h
Viernes 27 de febrero

MotoGP FP1

 04:45h - 05:30h
Viernes 27 de febrero

MotoGP Práctica

 09:00h - 10:00h
Sábado 28 de febrero

MotoGP FP2 

 04:10h - 04:40h
Sábado 28 de febrero MotoGP Q1 04:50h - 05:05h
Sábado 28 de febrero MotoGP Q2  05:15h - 05:30h
Sábado 28 de febrero Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 09:00h

Domingo 1 de marzo

 Warm Up MotoGP 04:40h - 04:50h
Domingo 1 de marzo

Carrera MotoGP (26 vueltas)

09:00h

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP tendrá horarios poco habituales para empezar la temporada 2026, puesto que tendrás que madrugar, aunque no en exceso para ver las carreras. El sábado 28 de febrero se disputarán tanto la clasificación (04:50h de la madrugada) como la carrera al sprint, a 13 vueltas, desde las 9 de la mañana. El domingo 1 de marzo será el turno de la primera carrera larga del año, en el Circuit Internacional de Chang, a 26 vueltas, a las 09:00 horas de la mañana para España.

Thailand Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Tailandia 2026 para España Thailand

Además de los de la categoría reina, apunta también los horarios de cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Tailandia para este fin de semana.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Tailandia: viernes 27, de 03:00h a 03:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Tailandia: viernes 27, de 03:50h a 04:30h
  • Práctica de Moto3 en Tailandia: viernes 27, de 07:15 a 07:50h
  • Práctica de Moto2 en Tailandia: viernes 27, de 08:05h a 08:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Tailandia: sábado 28, de 02:40h a 03:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Tailandia: sábado 28, de 03:25h a 03:55h
  • Clasificación de Moto3 en Tailandia: sábado 28, Q1 a las 06:45h y Q2 a las 07:10h
  • Clasificación de Moto2 en Tailandia: sábado 28, Q1 a las 07:40h y Q2 a las 08:05h
  • Carrera de Moto3 en Tailandia: domingo 1 a las 06:00h (19 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Tailandia: domingo 1 a las 07:15h (22 vueltas)

Thailand Horarios del GP de Tailandia de MotoGP 2026 para Latinoamérica Thailand

Sesión México

Colombia,

Perú, Ecuador

y Panamá

 Venezuela y Bolivia Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

FP1

Jueves

21:45h - 22:30h

Jueves

22:45h - 23:30h

Jueves

23:45h - 00:30h

Viernes

00:45h - 01:30h

Práctica

Viernes

02:00h

Viernes

03:00h

Viernes

04:00h

Viernes

05:00h

FP2

Viernes

21:10h - 21:40h

Viernes

22:10h - 22:40h

Viernes

23:10h - 23:40h

Sábado

00:10h - 00:40h

Q1

Viernes

21:50h

Viernes

22:50h

Viernes

23:50h

Sábado

00:50h

Q2

Viernes

22:15h

Viernes

23:15h

Sábado

00:15h

Sábado

01:15h

Carrera sprint

Sábado

02:00h

Sábado

03:00h

Sábado

04:00h

Sábado

05:00h

Warm Up

Sábado

21:40h

Sábado

22:40h

Sábado

23:40h

Domingo

00:40h

Carrera

Domingo

02:00h

Domingo

03:00h

Domingo

04:00h

Domingo

05:00h

Así es el circuito de Chang, sede del GP de Tailandia de MotoGP

El Circuito Internacional de Chang, en Buriram, afronta su séptima edición en el calendario del Mundial de MotoGP. Inaugurado en 2014, debutó en la categoría reina en 2018, y fue cancelado en 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19. Desde el año pasado es la pista encargada de abrir el campeonato, tomando el relevo de Qatar. Situado a unos 400 kilómetros al noreste de la capital de Tailandia, Bangkok, el pueblo de Buriram se caracteriza por el calor y la humedad, típicas de esta zona de Asia.

Longitud del circuito de Chang 4.5 km

Anchura del circuito de Chang

 12 metros
Curvas del circuito de Chang 12 curvas (7 de derechas y 5 de izquierdas)
Recta más larga de Chang

1.000 metros

¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2025 en Valencia?

MotoGP llega a Buriram, a una pista intermedia en cuanto a longitud si se la compara con otros circuitos del calendario. Las carreras del Gran Premio de Tailandia serán a 26 vueltas, la larga del domingo, y a 13, en el caso de la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 22 giros, y 19 en Moto3.

Cómo ver por televisión el GP de Tailandia de MotoGP en España

Al igual que en años anteriores, en este 2026 el Mundial de MotoGP podrá verse en directo por televisión principalmente a través de DAZN, la plataforma que mantiene los derechos de retransmisión (como de la F1, WSBK, la NASCAR y otras categorías de motorsport en España). De esta manera, podrás ver el GP de Tailandia íntegramente, desde la rueda de prensa del jueves hasta la carrera larga del domingo, en la plataforma, ya sea en sus propias aplicaciones (para televisión, ordenador, Smart TV, móvil, tablets...) o en sus canales lineales, en DAZN MotoGP, disponible en Orange TV y cuyo su estreno en Movistar + es inminente.

Además, para ver MotoGP desde España también tienes otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato del mundo, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada 2026.

De igual manera, ya sabes que nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción para no perderte ni un solo detalle de lo que pase dentro y fuera de la pista, ya que tendremos a periodistas desplazados a Buriram para seguir la acción in situ.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Tailandia 2026

En Tailandia, la parrilla de MotoGP contará con su primera baja de 2026: la de Fermín Aldeguer. El español de Gresini se lesionó entrenando a principios de enero y no ha podido recuperarse a tiempo. Aún no se ha subido a su Ducati GP25. Así, quien le sustituirá será Michele Pirro, probador de los de Borgo Panigale. Quien sí estará será Jorge Martín, recuperado ya, al manillar de su Aprilia.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Italy Michele Pirro
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

France Johann Zarco

Brazil Diogo Moreira

