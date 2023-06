Horarios del GP de Italia de MotoGP 2023 y cómo verlo (¡gratis!)

El Mundial de MotoGP ya está de vuelta. Después de tres semanas de parón tras el último Gran Premio de Francia que han servido de parón primaveral a la parrilla, la máxima categoría de las dos reinas regresa este fin de semana, del 9 al 11 de junio, con su sexta prueba de la temporada 2023: el Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello, uno de los más históricos del calendario.

Además, la afición italiana recibirá al campeonato por primera vez en la presente campaña -a falta del también tradicional GP de San Marino en Misano- en un momento inmejorable para sus intereses. Y es que son dos italianos los que dominan la clasificación general: por un lado el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, con 94 puntos, y justo detrás de él, a apenas un punto, Marco Bezzecchi, pupilo de Valentino Rossi en el Mooney VR46 y ganador de la carrera principal en Le Mans, con 93.

Y es que hay que recordar que el fin de semana resultó muy movido en el Circuito Bugatti. A pesar de que fue cogiendo sensaciones en cuanto a ritmo, Bagnaia no pudo ganar ninguna de las dos carreras allí, teniendo un incidente con Marc Márquez en la carrera corta y su tercer cero de la temporada en la larga después del accidente con Maverick Viñales.

Bezzecchi, por su parte, sí aprovechó la circunstancia para volver a reengancharse a la pelea por el título. Una batalla que está muy abierta más allá del piloto de Rimini. En la general, detrás del transalpino llegan Brad Binder, sacando la cabeza con una KTM que ha demostrado estar al nivel, con 81 puntos; y Jorge Martín, después de ganar la sprint y ser segundo en la prueba principal de Le Mans, con 80.

Más atrás, se encuentran aquellos que, tras cinco carreras, no están del todo cómodos. Es el caso, por ejemplo, de los pilotos de Aprilia. Tanto Maverick Viñales como Aleix Espargaró reconocen que la moto de Noale para 2023 no tiene una mala base, pero que no han podido exprimir la maquinaria como querían para alcanzar el objetivo de luchar por el título.

También le ocurre, pero de una manera mucho peor, a Fabio Quartararo. El francés ha sufrido tanto con la Yamaha en este arranque de temporada que, para él, este es su punto más bajo en su trayectoria con los de Iwata. Tanto que en la última carrera, el campeón de 2021 tuvo que volver al setting que utilizaba entonces en una moto que, a pesar de haber ganado en velocidad punta, parece más descompensada que antaño.

Y quien no aparece arriba, aunque cada vez con mejores sensaciones, es Marc Márquez. Es verdad que el español no pudo acabar en la carrera larga de Le Mans, pero ya reconoció sentirse algo más cómodo tras regresar al campeonato, a pesar de las limitaciones de una Honda que, sin embargo, sí le sigue lastrando. Así, es de esperar que el de Cervera siga dando pasos adelante en las próximas carreras.

¿Cómo están los pilotos lesionados antes del GP de Italia 2023 en Mugello?

En el parte de lesiones, sigue habiendo algunas dudas de cara a la sexta cita de la temporada. Quien sí parece que va a regresar es Enea Bastianini. El piloto oficial de Ducati sufrió una lesión en la escápula derecha durante la carrera al sprint en Portimao y prácticamente no ha competido desde entonces. Aunque fue declarado apto para Jerez, tuvo que bajarse de la moto y decidió seguir recuperándose para reaparecer en casa.

Otro que podría intentar volver es Pol Espargaró. El de Tech3, lesionado en los entrenamientos libres de Portugal, se someterá a una revisión médica antes del GP para ver si recibe el visto bueno de los doctores. Como él, también está en duda Miguel Oliveira, lesionado con una fractura en el húmero tras su accidente con Quartararo en España.

Horarios de MotoGP del GP de Italia 2023 en Mugello (hora peninsular)

Cabe destacar que el jueves, antes de las ruedas de prensa, se celebrará un acto a las 15:30 horas de la tarde para entregarle el 'MotoGP Legend' a Andrea Dovizioso.