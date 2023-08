El circuito de Silverstone, sede del GP de Gran Bretaña 2023 de MotoGP

El circuito inglés, con una amplia tradición en el mundo del motorsport, cuenta con un total de 5.9 kilómetros, de longitud y un total de 18 curvas, predominantemente de derechas, 10.

Longitud de la pista 5.9 km Anchura de la pista 15 m Curvas 18 (8 a izquierdas, 10 a derechas) Recta más larga 770 m

¿A cuántas vueltas se disputa el GP de Gran Bretaña de MotoGP 2023 en Assen?

La carrera principal del GP de Gran Bretaña 2023 de MotoGP, que tendrá lugar el domingo 6 de agosto a las 14:00 horas de la tarde, será a un total de 20 vueltas, 6 menos que el pasado GP de Países Bajos, mientras que la prueba al sprint del sábado 5 de agosto será a 10. Por otra parte, Moto2 correrá a 18 vueltas, y Moto3 lo hará a 17.

Cómo y dónde ver el GP de Gran Bretaña de MotoGP 2023 en España

Para ver el GP de Gran Bretaña de MotoGP en nuestro país y en español, como el resto del campeonato en esta temporada 2023, la principal opción legal es DAZN, ya sea a través de la propia plataforma, en todos los dispositivos, o también en Movistar+, si tienes contratado el paquete de deportes.

Por otra parte, el Gran Premio de Silverstone también podrá seguirse, aunque de forma reducida, en RTVE. La televisión pública emitirá el domingo por la noche un resumen en su canal temático de deportes, Teledeporte.

Si no prefieres estas opciones, en España puedes acceder al Videopass, el servicio oficial de MotoGP donde se pueden seguir todas las carreras en directo. Su precio es de 139,99€ al año, pero su contenido es exclusivamente en inglés.

Además, no podemos dejar de recomendarte nuestra web, Motorsport.com, ya que tendremos a varios periodistas en el circuito para contarte de primera mano todo lo que ocurra en Silverstone.

¿Qué pilotos están lesionados para el GP de Gran Bretaña 2023 de MotoGP?

Para este fin de semana en Silverstone tendremos varios regresos. El más importante será el de Pol Espargaró, que tras lesionarse en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal, primera cita de la temporada, y tratar de volver sin éxito en el triplete de Mugello, Sachsenring y Assen, podrá regresar a las pistas para Gran Bretaña.

También volverá Joan Mir, quien se fracturó el meñique de la mano derecha en Italia y no pudo estar en las dos citas siguientes. Pero quien no podrá estar aún será Alex Rins. El piloto español se rompió la tibia y el peroné de la pierna derecha en Mugello, y después de dos operaciones aún no está totalmente recuperado. Será Iker Lecuona el encargado de sustituirle en Inglaterra.

Así llega la clasificación de pilotos de MotoGP al GP de Gran Bretaña 2023 Bagnaia llega a Silverstone con una ventaja de 35 puntos sobre el español y de 36 sobre un Marco Bezzecchi que en Assen pudo dar un paso adelante, quedando segundo en la carrera principal y ganando la sprint. Los tres son los pilotos que más se han destacado en la primera mitad del año, puesto que los siguientes pilotos en el Mundial de Pilotos, Brad Binder y Johann Zarco, se encuentran ya a 80 y 85 puntos, respectivamente.

Así llega la clasificación de equipos de MotoGP al GP de Gran Bretaña 2023

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 285 37 34 32 34 37 37 37 37 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 153 16 22 11 32 22 15 17 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 121 25 7 19 16 13 12 7 22 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 89 13 7 34 7 12 6 2 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 82 8 19 16 6 9 6 4 14 - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Qué pilotos disputarán el GP de Gran Bretaña 2023 de MotoGP?