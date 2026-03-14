Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 y cómo verlo: ¡vuelve Goiania!

¡Continúa el Mundial de MotoGP! Tras el arranque del curso en Tailandia que tuvo de todo y después de una semana de parón, el principal campeonato de dos ruedas afronta este fin de semana, del 20 al 22 de marzo, una cita muy especial: el retorno del Gran Premio de Brasil, país ausente en el calendario desde el año 2004. Será en una pista que ya ha acogido carreras mundialistas, el circuito de Goiânia, actual Autódromo Ayrton Senna. Apunta los horarios, distintos a lo que estamos acostumbrados en España, y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

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Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Goiania

Jueves 19 de marzo Rueda de prensa 16:00h Viernes 20 de marzo MotoGP FP1 15:05h - 16:05h Viernes 20 de marzo MotoGP Práctica 19:20h - 20:35h Sábado 21 de marzo MotoGP FP2 14:10h - 14:40h Sábado 21 de marzo MotoGP Q1 14:50h - 15:05h Sábado 21 de marzo MotoGP Q2 15:15h - 15:30h Sábado 21 de marzo Carrera Sprint MotoGP (15 vueltas) 19:00h Domingo 22 de marzo Warm Up MotoGP 14:40h - 14:50h Domingo 22 de marzo Carrera MotoGP (31 vueltas) 19:00h

El Gran Premio de Brasil de MotoGP contará con unos horarios a los que no estamos acostumbrados en España, al ser de tarde, y también distintos a los habituales, sobre todo el viernes, jornada en el que los Libres 1 durarán una hora, y no 45 minutos (de 15:05h a 16:05h), y la Práctica, 75 minutos y no 60 (19:20h - 20:35h), para que los pilotos se familiaricen con el nuevo trazado de Goiania.

El sábado 21 de marzo se disputarán la clasificación (14:50h de la tarde) y la carrera al sprint, a 15 vueltas, desde las 19:00 horas de la tarde. El domingo, 22 de marzo, llegará la primera carrera larga de MotoGP en Brasil en 21 años, a 31 vueltas a Goiania, también a las 7 de la tarde para España.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Brasil 2026 para España

Además de los de la categoría reina, mira también los horarios que tendrá cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Brasil para este fin de semana, también algo distintos el viernes.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Brasil: viernes 20, de 13:00h a 13:45h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Brasil: viernes 20, de 14:00h a 14:50h

Práctica de Moto3 en Brasil: viernes 20, de 17:15 a 18:00h

Práctica de Moto2 en Brasil: viernes 20, de 18:15h a 19:05h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Brasil: sábado 21, de 12:40h a 13:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Brasil: sábado 21, de 13:25h a 13:55h

Clasificación de Moto3 en Brasil: sábado 21, Q1 a las 16:45h y Q2 a las 17:10h

Clasificación de Moto2 en Brasil: sábado 21, Q1 a las 17:40h y Q2 a las 18:05h

Carrera de Moto3 en Brasil: domingo 22 a las 16:00h (24 vueltas)

Carrera de Moto2 en Brasil: domingo 22 a las 17:15h (26 vueltas)

Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 para Latinoamérica

Sesión México Colombia, Perú, Ecuador y Panamá Venezuela y Bolivia Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay FP1 Viernes 08:05h - 09:05h Viernes 09:05h - 10:05h Viernes 10:05h - 11:05h Viernes 11:05h - 12:05h Práctica Viernes 12:20h - 13:35h Viernes 13:20h - 14:35h Viernes 14:20h - 15:35h Viernes 15:20h - 16:35h FP2 Sábado 07:10h - 07:40h Sábado 08:10h - 08:40h Sábado 09:10h - 09:40h Sábado 10:10h - 10:40h Q1 Viernes 07:50h Viernes 08:50h Viernes 09:50h Sábado 10:50h Q2 Viernes 08:15h Viernes 09:15h Sábado 10:15h Sábado 11:15h Carrera sprint Sábado 12:00h Sábado 03:00h Sábado 04:00h Sábado 05:00h Warm Up Domingo 07:40h Sábado 08:40h Sábado 09:40h Domingo 10:40h Carrera Domingo 12:00h Domingo 13:00h Domingo 14:00h Domingo 15:00h

Así es el circuito de Goiania, sede del GP de Brasil de MotoGP

El circuito de Goiânia, actualmente llamado Autódromo Internacional Ayrton Senna, vuelve al calendario del Mundial de Motociclismo tras ser sede del Gran Premio de Brasil entre 1987 y 1989 (años en los que Wayne Gardner, Eddie Lawson y Kevin Schwantz ganaron en 500cc, antes de que la cita pusiera rumbo a Interlagos o a Jacarepaguá, ya como 'GP de Río de Janeiro').

Desde entonces, Goiania ha cambiado bastante, para adaptarse a los tiempos y volver a acoger las motos pesadas, más rápidas y, por consiguiente, más necesarias de escapatorias para garantizar la seguridad. Sus 3,835 kilómetros presentan 12 curvas que combinan rectas rápidas con giros técnicos, de media-alta velocidad, pero también con alguna frenada fuerte.

Longitud del circuito de Goiania 3.8 km Anchura del circuito de Goiania Sin datos oficiales Curvas del circuito de Goiania 12 curvas Recta más larga de Goiania Sin datos oficiales

¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2026 en Brasil?

El nuevo circuito de Goiania será, con diferencia, una de las pistas más pequeñas en todo el calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Brasil en la categoría reina serán a 31 vueltas, la larga del domingo, y a 15, en el caso de la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán nada menos que 26 giros, y 24 en Moto3.

Cómo ver por televisión el GP de Brasil de MotoGP en España

En este 2026, el Mundial de MotoGP podrá verse en directo por televisión en España principalmente a través de DAZN, la plataforma que mantiene los derechos de retransmisión (como de la F1 y de otros campeonatos). Así, el GP de Brasil de este fin de semana se seguirá de manera íntegra en la plataforma, ya sea en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV.

Además, para ver MotoGP desde España también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada, incluyendo entre otras cosas contenido extra.

De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, volverá a ser tu mejor opción si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista, ya que tendremos a periodistas desplazados a Goiania para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Brasil 2026

Este fin de semana, en el circuito de Goiania, toda la parrilla de MotoGP estará disponible para el Gran Premio de Brasil. Tras el regreso a la acción de Jorge Martín a tiempo para el arranque de curso en Tailandia, en esta ocasión será el turno de la vuelta de Fermín Aldeguer, que a principios de enero sufrió una lesión en el fémur entrenando. El jueves, deberá recibir el visto bueno del equipo médico del campeonato, comandado por el Doctor Ángel Charte.

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 al Gran Premio de Brasil