Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 y cómo verlo: ¡vuelve Goiania!

MotoGP
GP de Brasil
Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 y cómo verlo: ¡vuelve Goiania!

Alonso explica cómo el déficit de potencia de Honda lastra a Aston F1 en carrera

Fórmula 1
GP de China
Alonso explica cómo el déficit de potencia de Honda lastra a Aston F1 en carrera

Por qué Elfyn Evans sufrió en Kenia su primer abandono en el WRC desde 2024

WRC
Rally de Kenya
Por qué Elfyn Evans sufrió en Kenia su primer abandono en el WRC desde 2024

WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

WRC
Rally de Kenya
WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

Fórmula 1
GP de China
Un problema eléctrico casi arruina la clasificación de Russell en China

McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

Fórmula 1
GP de China
McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Fórmula 1
GP de China
En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Fórmula 1
GP de China
Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia
Previo
MotoGP GP de Brasil

Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 y cómo verlo: ¡vuelve Goiania!

21 años después de su última visita, el Mundial de MotoGP vuelve a Brasil para la segunda cita de 2026, en el Autódromo Ayrton Senna de Goiania. Apunta los horarios y cómo verlo.

Publicado:
MotoGP, Brasil

MotoGP, Brasil

Foto de: Christopher Pike - World Rugby - World Rugby via Getty Images

¡Continúa el Mundial de MotoGP! Tras el arranque del curso en Tailandia que tuvo de todo y después de una semana de parón, el principal campeonato de dos ruedas afronta este fin de semana, del 20 al 22 de marzo, una cita muy especial: el retorno del Gran Premio de Brasil, país ausente en el calendario desde el año 2004. Será en una pista que ya ha acogido carreras mundialistas, el circuito de Goiânia, actual Autódromo Ayrton Senna. Apunta los horarios, distintos a lo que estamos acostumbrados en España, y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

MotoGP sigue, con la vista puesta en Qatar:

Brazil Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Goiania Brazil

Jueves 19 de marzo

Rueda de prensa

 16:00h
Viernes 20 de marzo

MotoGP FP1

 15:05h - 16:05h
Viernes 20 de marzo

MotoGP Práctica

 19:20h - 20:35h
Sábado 21 de marzo

MotoGP FP2

 14:10h - 14:40h
Sábado 21 de marzo MotoGP Q1 14:50h - 15:05h
Sábado 21 de marzo MotoGP Q2 15:15h - 15:30h
Sábado 21 de marzo Carrera Sprint MotoGP (15 vueltas) 19:00h

Domingo 22 de marzo

 Warm Up MotoGP 14:40h - 14:50h
Domingo 22 de marzo

Carrera MotoGP (31 vueltas)

19:00h

El Gran Premio de Brasil de MotoGP contará con unos horarios a los que no estamos acostumbrados en España, al ser de tarde, y también distintos a los habituales, sobre todo el viernes, jornada en el que los Libres 1 durarán una hora, y no 45 minutos (de 15:05h a 16:05h), y la Práctica, 75 minutos y no 60 (19:20h - 20:35h), para que los pilotos se familiaricen con el nuevo trazado de Goiania. 

El sábado 21 de marzo se disputarán la clasificación (14:50h de la tarde) y la carrera al sprint, a 15 vueltas, desde las 19:00 horas de la tarde. El domingo, 22 de marzo, llegará la primera carrera larga de MotoGP en Brasil en 21 años, a 31 vueltas a Goiania, también a las 7 de la tarde para España.

Brazil Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Brasil 2026 para España Brazil

Además de los de la categoría reina, mira también los horarios que tendrá cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Brasil para este fin de semana, también algo distintos el viernes.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Brasil: viernes 20, de 13:00h a 13:45h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Brasil: viernes 20, de 14:00h a 14:50h
  • Práctica de Moto3 en Brasil: viernes 20, de 17:15 a 18:00h
  • Práctica de Moto2 en Brasil: viernes 20, de 18:15h a 19:05h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Brasil: sábado 21, de 12:40h a 13:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Brasil: sábado 21, de 13:25h a 13:55h
  • Clasificación de Moto3 en Brasil: sábado 21, Q1 a las 16:45h y Q2 a las 17:10h
  • Clasificación de Moto2 en Brasil: sábado 21, Q1 a las 17:40h y Q2 a las 18:05h
  • Carrera de Moto3 en Brasil: domingo 22 a las 16:00h (24 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Brasil: domingo 22 a las 17:15h (26 vueltas)

Brazil Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 para Latinoamérica Brazil

Sesión México

Colombia,

Perú, Ecuador

y Panamá

 Venezuela y Bolivia Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

FP1

Viernes

08:05h - 09:05h

Viernes

09:05h - 10:05h

Viernes

10:05h - 11:05h

Viernes

11:05h - 12:05h

Práctica

Viernes

12:20h - 13:35h

Viernes

13:20h - 14:35h

Viernes

14:20h - 15:35h

Viernes

15:20h - 16:35h

FP2

Sábado

07:10h - 07:40h

Sábado

08:10h - 08:40h

Sábado

09:10h - 09:40h

Sábado

10:10h - 10:40h

Q1

Viernes

07:50h

Viernes

08:50h

Viernes

09:50h

Sábado

10:50h

Q2

Viernes

08:15h

Viernes

09:15h

Sábado

10:15h

Sábado

11:15h

Carrera sprint

Sábado

12:00h

Sábado

03:00h

Sábado

04:00h

Sábado

05:00h

Warm Up

Domingo

07:40h

Sábado

08:40h

Sábado

09:40h

Domingo

10:40h

Carrera

Domingo

12:00h

Domingo

13:00h

Domingo

14:00h

Domingo

15:00h

Así es el circuito de Goiania, sede del GP de Brasil de MotoGP

El circuito de Goiânia, actualmente llamado Autódromo Internacional Ayrton Senna, vuelve al calendario del Mundial de Motociclismo tras ser sede del Gran Premio de Brasil entre 1987 y 1989 (años en los que Wayne Gardner, Eddie Lawson y Kevin Schwantz ganaron en 500cc, antes de que la cita pusiera rumbo a Interlagos o a Jacarepaguá, ya como 'GP de Río de Janeiro').

Desde entonces, Goiania ha cambiado bastante, para adaptarse a los tiempos y volver a acoger las motos pesadas, más rápidas y, por consiguiente, más necesarias de escapatorias para garantizar la seguridad. Sus 3,835 kilómetros presentan 12 curvas que combinan rectas rápidas con giros técnicos, de media-alta velocidad, pero también con alguna frenada fuerte.

Longitud del circuito de Goiania 3.8 km

Anchura del circuito de Goiania

 Sin datos oficiales
Curvas del circuito de Goiania 12 curvas
Recta más larga de Goiania

Sin datos oficiales

¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2026 en Brasil?

El nuevo circuito de Goiania será, con diferencia, una de las pistas más pequeñas en todo el calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Brasil en la categoría reina serán a 31 vueltas, la larga del domingo, y a 15, en el caso de la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán nada menos que 26 giros, y 24 en Moto3.

Cómo ver por televisión el GP de Brasil de MotoGP en España

En este 2026, el Mundial de MotoGP podrá verse en directo por televisión en España principalmente a través de DAZN, la plataforma que mantiene los derechos de retransmisión (como de la F1 y de otros campeonatos). Así, el GP de Brasil de este fin de semana se seguirá de manera íntegra en la plataforma, ya sea en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV.

Además, para ver MotoGP desde España también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada, incluyendo entre otras cosas contenido extra.

De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, volverá a ser tu mejor opción si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista, ya que tendremos a periodistas desplazados a Goiania para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Brasil 2026

Este fin de semana, en el circuito de Goiania, toda la parrilla de MotoGP estará disponible para el Gran Premio de Brasil. Tras el regreso a la acción de Jorge Martín a tiempo para el arranque de curso en Tailandia, en esta ocasión será el turno de la vuelta de Fermín Aldeguer, que a principios de enero sufrió una lesión en el fémur entrenando. El jueves, deberá recibir el visto bueno del equipo médico del campeonato, comandado por el Doctor Ángel Charte.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

France Johann Zarco

BrazilDiogo Moreira

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 al Gran Premio de Brasil

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 SpainP. AcostaKTM 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyM. BezzecchiAprilia 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 SpainR. FernándezTrackhouse 23 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 SpainJ. MartínAprilia 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 South AfricaB. BinderKTM 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 ItalyF. Di GiannantonioVR46 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 SpainM. MárquezDucati 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 ItalyF. MorbidelliVR46 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 ItalyP. BagnaiaDucati 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniHonda 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 FranceJ. ZarcoLCR 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 ItalyE. BastianiniTech3 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 SpainJ. MirHonda 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceF. QuartararoYamaha 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 SpainA. RinsYamaha 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainM. ViñalesTech3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 TurkeyT. RazgatliogluPramac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 AustraliaJ. MillerPramac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 SpainA. MárquezGresini   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar 

Mejores comentarios

Más de
Marc Márquez

Dall'Igna y Márquez suben el tono de la 'versión oficial de Ducati' tras la sanción en Buriram

MotoGP
MotoGP
Dall'Igna y Márquez suben el tono de la 'versión oficial de Ducati' tras la sanción en Buriram

Márquez: "Con las MotoGP de 850cc se reducirá la velocidad, pero los tiempos serán los mismos"

MotoGP
MotoGP
Márquez: "Con las MotoGP de 850cc se reducirá la velocidad, pero los tiempos serán los mismos"

Acosta, primer líder del Mundial: el 42% de los que empezaron primeros, terminaron campeones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Acosta, primer líder del Mundial: el 42% de los que empezaron primeros, terminaron campeones
Más de
KTM

Jerez alberga tres días de test privado de MotoGP con neumáticos Michelin y Pirelli

MotoGP
MotoGP
Jerez alberga tres días de test privado de MotoGP con neumáticos Michelin y Pirelli

Binder se acerca a Acosta, pero sigue impresionado por él: "¡Es una locura!"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Binder se acerca a Acosta, pero sigue impresionado por él: "¡Es una locura!"

Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

Últimas noticias

Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 y cómo verlo: ¡vuelve Goiania!

MotoGP
GP de Brasil
Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026 y cómo verlo: ¡vuelve Goiania!

Alonso explica cómo el déficit de potencia de Honda lastra a Aston F1 en carrera

Fórmula 1
GP de China
Alonso explica cómo el déficit de potencia de Honda lastra a Aston F1 en carrera

Por qué Elfyn Evans sufrió en Kenia su primer abandono en el WRC desde 2024

WRC
Rally de Kenya
Por qué Elfyn Evans sufrió en Kenia su primer abandono en el WRC desde 2024

WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado

WRC
Rally de Kenya
WRC Kenia: Katsuta sale airoso de la masacre; el último tramo del sábado, cancelado