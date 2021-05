MotoGP: a qué hora es la clasificación del GP de Francia y cómo verla

¿A qué hora es la clasificación del GP de Francia 2021 de MotoGP?

Fecha : sábado 15 de mayo de 2021

Hora de inicio : 14:10h (hora peninsular española) arranca la Q1

El quinto gran premio de la temporada 2021 de MotoGP se disputa en el Circuito de Le Mans en el horario tradicional europeo y como Francia comparte uso horarios con nuestra península la clasificación arrancará a las 14:10 (hora local).

El formato de la clasificación es el habitual, dividido en la Q1 y la Q2. Para la segunda se clasifican directamente los 10 pilotos con los mejores tiempos en el acumulado de los tres primeros entrenamientos libres (FP1, FP2 y FP3). Los 12 pilotos restantes que participan en el Gran Premio de Francia de MotoGP lucharan en la Q1 por conseguir una de las dos plazas restantes que dan acceso a pelear por la pole y a las 12 primeras plazas de la parrilla (en la Q2 compiten 12 pilotos).

Ambas sesiones duran 15 minutos, por lo que la Q1 terminará sobre las 14:25 y ahí ya sabremos el orden de las posiciones 13ª a la 22ª de la parrilla. Los dos pilotos más rápidos accederán a la Q2.

Tras un breve descanso, la Q2 dará comienzo a las 14:35 y alrededor de las 14:50 ya sabremos quién se lleva la pole para el GP de Francia y el orden completo de la parrilla para el domingo.

¿Cómo ver la clasificación del GP de Francia 2021 de MotoGP?

Canal donde verlo : DAZN, Movistar+ y Videopass

Plataformas para ver la clasificación : Televisión, smartphone, tablet, PC, Smart TV y consolas.

Como el resto de la temporada 2021 de MotoGP, hay tres formas legales en España de ver el Gran Premio de Francia, aunque todas ellas de pago.

DAZN es la principal opción. Su coste es de 9,99€ al mes o 99,99€ al año (te ahorras dos meses), y antes puedes probarlo un mes gratis sin compromiso de permanencia. Además, en el precio están incluidos el resto de deportes de la plataforma, entre ellos la F1.

La alternativa en español es Movistar +, que cuenta con dos canales de contenidos de DAZN en su oferta tras el acuerdo alcanzado este invierno. Allí, los clientes verán exactamente el mismo contenido con el mismo equipo de retransmisión. Para verlo hay que contratar el paquete Motor (10 €) además de Movistar Fusión (a partir de 37,5€). En España también está disponible el Videopass de MotoGP, con un precio actual de 139,99€ para toda la temporada 2021, con acceso a todo el contenido del Mundial hasta la primera carrera de 2022. Eso sí, la narración es en inglés.

¿Cuándo y cómo ver lo más destacado de la clasificación del GP de Francia?

Si te pierdes la clasificación de MotoGP, quieres verla íntegra o un trozo repetido más tarde, en DAZN lo puedes hacer en cualquier momento accediendo a la plataforma a partir del instante de la emisión y seleccionando el punto que elijas.

A continuación de la clasificación de MotoGP se disputará la de Moto2. Una vez que acabe –sobre las 15:50 si no sucede nada extraño–, el equipo de comentaristas de DAZN repasará los mejores momentos del día, con las entrevistas a los protagonistas y la emisión de la rueda de prensa de las poles.

Para los abonados a Movistar +, en cualquier dispositivo accediendo al apartado 'Guía' en el canal DAZN2, pueden volver a ver repetidas todas las emisiones durante siete días, también desde el punto que elijas.

Además, recuerda que en la cuentas de Twitter de DAZN y MotoGP cuelgan vídeos cortos con las acciones más destacadas en cada sesión durante todo el fin de semana.

¿Retransmite alguna radio el GP de Francia de MotoGP 2021?

En España, ninguna de las principales emisoras de radio narran el mundial de motociclismo íntegro. En las que a esa hora coincide su programación con un espacio deportivo, harán un seguimiento en función de la programación, pero en el resto solo escucharás el resultado en los boletines informativos.

Si no te quieres perder nada de lo que pase en la clasificación de MotoGP en Le Mans, lo mejor es que te conectes a nuestro DIRECTO que pondremos en marcha sobre las 13:30, donde te contaremos al instante todo lo que esté pasando allí desde el final del FP4 hasta saber quién consigue la pole.

Y si todavía no lo has hecho, ya está disponible para descargar gratis nuestra app tanto para iOS y Android y llevarnos siempre en tu smartphone, donde recibirás alertas y podrás ver todo el contenido. Descárgala pinchando en el banner al final de este artículo. No te arrepentirás.

Resultados de los entrenamientos del GP de Francia 2021

Resultados del FP1 del GP de Francia

Resultados del FP2 del GP de Francia

Resultados del FP3 del GP de Francia

(El FP3 del GP de Francia se disputa el sábado de 09:55 a10:40 horas)

Resultados del FP4 del GP de Francia

(El FP4 del GP de Francia se disputa el sábado de 13:30 a 14:00 horas)

