MotoGP cambia de horario: cómo ver el GP de Francia

¿Cuándo empieza la carrera del GP de Francia 2020 de MotoGP?

Fecha : domingo 11 de octubre de 2020

Hora de inicio : 13:00h (hora local y horario peninsular español)

La novena carrera de la temporada 2020 de MotoGP también cambia su horario y empezará una hora más tarde de lo habitual que el resto de citas europeas. Así, a las 13:00 CEST (horario local y de España peninsular) se dará la salida.

Si no hay incidentes, acabará sobre las 13:40 después de 27 vueltas. La jornada del viernes estuvo pasada por agua, pero ya el sábado todas las sesiones fueron en seco y para la hora de la carrera el domingo no está anunciada lluvia, aunque en Le Mans nunca hay que confiarse. La temperatura rondará los 14º C.

¿Cómo puedo ver la carrera del GP de Francia 2020?

Canal : DAZN y Videopass

Plataformas : Smartphone, tablet, PC, Smart TV consolas.

Si quieres seguir el Gran Premio de Francia de MotoGP desde España, lo más sencillo es hacerlo con DAZN. Lo puedes probar un mes gratis sin compromiso de permanencia y si decides suscribirte su coste es de 9,99€ al mes o 99,99€ al año.

Como alternativa tienes el Videopass de MotoGP, también de pago. Tiene una oferta del 50% y cuesta 69,99€, con acceso a todas las sesiones y contenido extra hasta la primera carrera de la temporada 2021.

Y ya sabes, cualquier enlace que te pasen por Whatsapp, correo o redes sociales es ilegal.

¿Cómo puedo seguir la carrera del GP de Francia 2020 de MotoGP?

En Motorsport.com pondremos en marcha un directo con los comentarios en tiempo real de todo lo que pase en la parrilla de Le Mans sobre las 12:40h, que acabará tras las entrevistas post carrera en el parque cerrado.

DAZN también empieza su previo sobre esa hora, después de la carrera de Moto3.

¿Cuándo puedo ver los mejores momentos del GP de Francia?

Como después de la carrera de MotoGP viene la de Moto2, DAZN no comenzará el análisis de las tres del día hasta las 15.15. Entonces empieza el espacio Domingo de carreras, donde se repasará lo que ha ocurrido y se escucharán las entrevistas de los principales protagonistas.

DAZN colgará el contenido al instante en su plataforma. Lo puedes ver en directo o más tarde bajo demanda.

El resumen del Gran Premio de una hora en Teledeporte presentado por Marc Martín está programado a las 20:00. En La 1, a medianoche tras la película de la semana, también se emite un resumen de media hora con lo mejor de las tres carreras.

Si quieres ver algunas de las acciones más destacadas en las carreras, en las cuentas de Twitter de DAZN y MotoGP cuelgan vídeos casi al instante. En la web oficial de MotoGP también tienes vídeos que puedes ver con solo registrarte.

¿Se puede seguir el GP de Francia 2020 en alguna radio?

Las carreras de MotoGP no se emiten en las principales emisoras de radio españolas, por lo que no es una alternativa para seguir el GP de Francia.

Resultados del GP de Francia 2020

