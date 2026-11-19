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MotoGP GP de Portugal

A qué hora es la FP1 y la Práctica del viernes de MotoGP en Portimao y cómo ver

Apunta a qué hora son, este viernes 20 de noviembre, los Libres 1 y la Práctica del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 19 nov 2026, 11:30

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Todo preparado para la penúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. El campeonato desembarca en Portimao para el Gran Premio de Portugal, un fin de semana en el que Marc Márquez puede ganar su décimo título, el octavo en la categoría reina, y que arrancará este viernes.

Apunta a qué hora serán los primeros entrenamientos libres, FP1 y Práctica, este 20 de noviembre en el Autódromo Internacional del Algarve, y cómo podrás verlo todo en directo a través de la televisión.

Recuerda:

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Portimao

A qué hora es la FP1 del GP de Portugal de MotoGP 2026 (Portimao): a las 11:45h

Los horarios del Gran Premio de Portugal cambiarán levemente respecto a los habituales en Europa, ya que se adaptarán a los locales del país vecino, donde es una hora menos que en España.

Los primeros entrenamientos en pista, los Libres 1 (FP1), serán este viernes, 20 de noviembre, a las 11:45 horas en nuestro país, es decir, a las 10:45h locales en Portimao. La sesión durará 45 minutos, hasta las 12:30, y servirá de primera toma de contacto para pilotos y equipos, para comprobar cómo está la pista y comenzar a encontrar el ritmo para el resto del fin de semana.

Antes, la acción en pista comenzará con los FP1 de Moto3, desde las 10 de la mañana para España, y de Moto2, a las 10:50.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Portimao

A qué hora es la Práctica del GP de Portugal de MotoGP 2026 (Portimao): a las 16:00h

La Práctica del Gran Premio de Portugal en el Algarve también será una hora más tarde de lo habitual. La sesión tendrá lugar el viernes a las 16:00 horas de la tarde para España, o lo que es lo mismo, a las 15:00h en Portimao.

Durante una hora, hasta las 17:00h en España, los pilotos tratarán de colarse entre los 10 mejores de la sesión para pasar directamente a la Q2 de la clasificación del sábado. El resto irán a la Q1.

Antes, también se disputarán las Prácticas de Moto3 (14:15h) y de Moto2 (15:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Portugal

Moto2 y Moto3 comenzarán este viernes 20 de noviembre, su Gran Premio de Portugal. La primera sesión del fin de semana serán los Libres 1, primero de Moto3, a las 10:00h de la mañana, hasta las 10:35h, y después de Moto2, a las 10:50h, hasta las 11:30h.

Más tarde, vendrán las Prácticas. De nuevo, la primera será la de Moto3, desde las 14:15h (hasta las 14:50h), y luego será el turno de la de Moto2, a las 15:05h (hasta las 15:45h).

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Portugal (FP1 y Práctica)

Para ver por televisión, desde España, el viernes del Gran Premio de Portugal de MotoGP en Portimao deberás tener DAZN, la plataforma que tiene los derechos para ver todo el campeonato en español. Puedes acceder a sus contenidos de dos maneras: en sus aplicaciones (para Smart TV, ordenador, móvil, tablet...) y en plataformas como Movistar +, en el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, MotoGP también puede verse en el VideoPass, el propio servicio de streaming del campeonato, de pago y con retransmisiones en inglés. Por último, Motorsport.com está presente en Portimao con hasta tres periodistas desplazados, para traerte toda la información y que no te pierdas nada desde el jueves y hasta el domingo.

Qué pilotos disputan el GP de Portugal de MotoGP 2026

Para el Gran Premio de Portugal, de nuevo habrá que contar con algunas bajas, aunque también con regresos. Las principales ausencias serán las de Pecco Bagnaia, aún recuperándose de una doble fractura en el pie derecho (Iker Lecuona le reemplazará en el equipo oficial de Ducati), Toprak Razgatlioglu, lesionado del hombro (le sustituye Augusto Fernández en Pramac) y la de Joan Mir, aún sufriendo sus problemas físicos de mareos (Jake Dixon volverá a subirse a su Honda, como en Qatar).

Quienes vuelven a la acción este fin de semana serán Alex Márquez, tras operarse de la clavícula que se fracturó en Montmeló, y las Yamaha del equipo oficial y de Pramac, después de perderse el GP de Qatar por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Iker Lecuona

Aprilia RS-GP 2026

Jorge Martín

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Toprak Razgatlioglu

Honda

RC213V 2026

Luca Marini

Jake Dixon

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Alex Márquez

Fermín Aldeguer

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

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