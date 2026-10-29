Previo

MotoGP GP de Malasia

A qué hora es la Práctica del viernes de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV

Este viernes, 30 de octubre, arranca el Gran Premio de Malasia de MotoGP con la FP1 y la Práctica de Sepang. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 29 oct 2026, 7:54

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

¡Todo listo para un nuevo fin de semana de acción en el Mundial de MotoGP! Tras el final abrupto en Australia por el mal tiempo, el campeonato pone rumbo este fin de semana al Circuito Internacional de Sepang para el Gran Premio de Malasia, 19ª cita del curso con un título mundial aún en juego, pese a todo lo que pasó en Phillip Island, con Marc Márquez llegando como líder de la general.

Recuerda:

Así, este viernes, 30 de octubre, será el turno de los Libres 1, que servirá para que Jorge Martín y Raúl Fernández prueben su estado físico de cara a poder disputar el resto del fin de semana, y la Práctica, que determinará una vez más el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado.

Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo (o en diferido, porque será el último madrugón del año) a través de la televisión.

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Sepang

A qué hora es la FP1 del GP de Malasia de MotoGP 2026 (Sepang): a las 03:45h

El Gran Premio de Malasia comenzará este viernes, 30 de octubre, en plena madrugada en España, con los primeros entrenamientos, los Libres 1, en Sepang. Empezarán a las 03:45 horas, cuando en horario local sean las 10:45h de la mañana (7 horas más que en nuestro país).

Como siempre, el entreno tendrá una duración de 45 minutos, hasta las 04:30h, y en este caso servirá para comprobar cómo están Jorge Martín, tras romperse la muñeca derecha en Australia, y Raúl Fernández, aún con los dedos rotos, que no le permitieron completar el fin de semana en Australia. Los dos pilotos madrileños solo tienen el 'apto' médico para la FP1; si no están en condiciones, su GP de Malasia acabará ahí.

Antes de la primera sesión de MotoGP, llegarán los FP1 de Moto3, desde las 02:00 horas, y de Moto2, a las 02:50.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Sepang

A qué hora es la Práctica del GP de Malasia de MotoGP 2026 (Sepang): a las 08:00h

La Práctica del Gran Premio de Malasia en Sepang será este viernes, 30 de octubre, a las 08:00 horas de la mañana para España, y durará una hora, hasta las 09:00 (15-16h en horario local) para dirimir qué 10 pilotos pasarán directos a la Q2 de la clasificación del sábado.

Antes, será el turno de las Prácticas de Moto3 (06:15h) y de Moto2 (07:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Sepang

Moto2 y Moto3 afrontarán, este viernes 30 de octubre, sus primeros entrenamientos en Sepang. Los Libres 1 (FP1) arrancarán con Moto3, a las 02:00h de la madrugada, hasta las 02:35h, y seguirán con el primer entreno de Moto2, a las 02:50h, hasta las 03:30h.

Más tarde, a primera hora de la mañana en España, serán las Prácticas de Moto3, desde las 06:15h (hasta las 06:50h), y de Moto2, a las 07:05h (hasta las 07:45h).

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Sepang (FP1 y Práctica)

Para ver por televisión, desde España, el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Malasia de MotoGP en Sepang, con Libres 1 y Práctica, podrás hacerlo en DAZN, la principal plataforma para ver el campeonato, ya sea en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) o en plataformas como Movistar + y Orange, en el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, también dispondrás del VideoPass, el propio servicio de streaming de MotoGP, también de pago y con retransmisiones en inglés. Por último, ya sabes que Motorsport.com está en Sepang para traerte toda la información y que no te pierdas ni un solo detalle, con periodistas desplazados.

Qué pilotos disputan el GP de Malasia de MotoGP 2026

La mejor noticia para el Gran Premio de Malasia en Sepang es que todos los pilotos titulares, a excepción de Fermín Aldeguer (sustituido por Iker Lecuona) podrán arrancar el fin de semana, aunque con condicionantes.

Jorge Martín y Raúl Fernández recibieron el 'fit to review', es decir, pese a sus lesiones les dieron 'apto' para disputar los Libres 1 del viernes, pero tendrán que pasar otro chequeo después para ver si pueden completar todo el fin de semana. Quienes sí podrán hacerlo serán los pilotos del equipo oficial de Honda, Joan Mir y Luca Marini, con un 'apto' completo.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Pecco Bagnaia

Aprilia RS-GP 2026

Jorge Martín

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Toprak Razgatlioglu

Honda

RC213V 2026

Joan Mir

Luca Marini

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Alex Márquez

Iker Lecuona

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Martín: "Si no me estuviera jugando el título, estaría en casa con yeso en la mano"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





Tardozzi: "Márquez ha pedido garantías para ir a Qatar; otros, ante MotoGP, se callan"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 d



Tardozzi: "Márquez ha pedido garantías para ir a Qatar; otros, ante MotoGP, se callan"





Horarios del GP de Malasia de MotoGP en Sepang y cómo verlo en TV



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 d



Horarios del GP de Malasia de MotoGP en Sepang y cómo verlo en TV





Bagnaia revela que MotoGP no consultó a los pilotos la cancelación de la carrera de Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 d



Bagnaia revela que MotoGP no consultó a los pilotos la cancelación de la carrera de Phillip Island

Más de

Marc Márquez





Márquez llega con mucha confianza a Sepang: "El objetivo es seguir siendo protagonistas"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



19 h



Márquez llega con mucha confianza a Sepang: "El objetivo es seguir siendo protagonistas"





Vídeo: la fallida despedida de Phillip Island, desde dentro de Ducati con Márquez y Pecco



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



21 h



Vídeo: la fallida despedida de Phillip Island, desde dentro de Ducati con Márquez y Pecco





Para Márquez, las condiciones de la pista eran "aceptables" pese a cancelarse el GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 d



Para Márquez, las condiciones de la pista eran "aceptables" pese a cancelarse el GP de Australia

Más de

KTM





Acosta: "Cuando se despierta una Aprilia, se despiertan todas"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 h



Acosta: "Cuando se despierta una Aprilia, se despiertan todas"





Acosta: "Lo bueno que nos ha dado Phillip Island es mucho más que lo malo"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 d



Acosta: "Lo bueno que nos ha dado Phillip Island es mucho más que lo malo"





Martín mantiene el pulso a Márquez: puntos y posiciones en MotoGP tras cancelarse Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



Martín mantiene el pulso a Márquez: puntos y posiciones en MotoGP tras cancelarse Phillip Island

Últimas noticias





A qué hora es la Práctica del viernes de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



6 min



A qué hora es la Práctica del viernes de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV





Martín: "Si no me estuviera jugando el título, estaría en casa con yeso en la mano"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



1 h



Martín: "Si no me estuviera jugando el título, estaría en casa con yeso en la mano"





Mir: "Necesitaba parar; tenía problemas de visión por cansancio y en Misano empecé a no poder controlarlos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



Mir: "Necesitaba parar; tenía problemas de visión por cansancio y en Misano empecé a no poder controlarlos"





Martín y Fernández, declarados aptos bajo revisión para salir al FP1 en Sepang



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



Martín y Fernández, declarados aptos bajo revisión para salir al FP1 en Sepang

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse