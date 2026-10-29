Previo
MotoGP GP de Malasia
A qué hora es la Práctica del viernes de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV
Este viernes, 30 de octubre, arranca el Gran Premio de Malasia de MotoGP con la FP1 y la Práctica de Sepang. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 29 oct 2026, 7:54
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Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network
¡Todo listo para un nuevo fin de semana de acción en el Mundial de MotoGP! Tras el final abrupto en Australia por el mal tiempo, el campeonato pone rumbo este fin de semana al Circuito Internacional de Sepang para el Gran Premio de Malasia, 19ª cita del curso con un título mundial aún en juego, pese a todo lo que pasó en Phillip Island, con Marc Márquez llegando como líder de la general.
Recuerda:
Así, este viernes, 30 de octubre, será el turno de los Libres 1, que servirá para que Jorge Martín y Raúl Fernández prueben su estado físico de cara a poder disputar el resto del fin de semana, y la Práctica, que determinará una vez más el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado.
Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo (o en diferido, porque será el último madrugón del año) a través de la televisión.
A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Sepang
- A qué hora es la FP1 del GP de Malasia de MotoGP 2026 (Sepang): a las 03:45h
El Gran Premio de Malasia comenzará este viernes, 30 de octubre, en plena madrugada en España, con los primeros entrenamientos, los Libres 1, en Sepang. Empezarán a las 03:45 horas, cuando en horario local sean las 10:45h de la mañana (7 horas más que en nuestro país).
Como siempre, el entreno tendrá una duración de 45 minutos, hasta las 04:30h, y en este caso servirá para comprobar cómo están Jorge Martín, tras romperse la muñeca derecha en Australia, y Raúl Fernández, aún con los dedos rotos, que no le permitieron completar el fin de semana en Australia. Los dos pilotos madrileños solo tienen el 'apto' médico para la FP1; si no están en condiciones, su GP de Malasia acabará ahí.
Antes de la primera sesión de MotoGP, llegarán los FP1 de Moto3, desde las 02:00 horas, y de Moto2, a las 02:50.
A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Sepang
- A qué hora es la Práctica del GP de Malasia de MotoGP 2026 (Sepang): a las 08:00h
La Práctica del Gran Premio de Malasia en Sepang será este viernes, 30 de octubre, a las 08:00 horas de la mañana para España, y durará una hora, hasta las 09:00 (15-16h en horario local) para dirimir qué 10 pilotos pasarán directos a la Q2 de la clasificación del sábado.
Antes, será el turno de las Prácticas de Moto3 (06:15h) y de Moto2 (07:05h).
Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Sepang
Moto2 y Moto3 afrontarán, este viernes 30 de octubre, sus primeros entrenamientos en Sepang. Los Libres 1 (FP1) arrancarán con Moto3, a las 02:00h de la madrugada, hasta las 02:35h, y seguirán con el primer entreno de Moto2, a las 02:50h, hasta las 03:30h.
Más tarde, a primera hora de la mañana en España, serán las Prácticas de Moto3, desde las 06:15h (hasta las 06:50h), y de Moto2, a las 07:05h (hasta las 07:45h).
Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Sepang (FP1 y Práctica)
Para ver por televisión, desde España, el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Malasia de MotoGP en Sepang, con Libres 1 y Práctica, podrás hacerlo en DAZN, la principal plataforma para ver el campeonato, ya sea en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) o en plataformas como Movistar + y Orange, en el canal lineal 'DAZN MotoGP'.
Por otra parte, también dispondrás del VideoPass, el propio servicio de streaming de MotoGP, también de pago y con retransmisiones en inglés. Por último, ya sabes que Motorsport.com está en Sepang para traerte toda la información y que no te pierdas ni un solo detalle, con periodistas desplazados.
Qué pilotos disputan el GP de Malasia de MotoGP 2026
La mejor noticia para el Gran Premio de Malasia en Sepang es que todos los pilotos titulares, a excepción de Fermín Aldeguer (sustituido por Iker Lecuona) podrán arrancar el fin de semana, aunque con condicionantes.
Jorge Martín y Raúl Fernández recibieron el 'fit to review', es decir, pese a sus lesiones les dieron 'apto' para disputar los Libres 1 del viernes, pero tendrán que pasar otro chequeo después para ver si pueden completar todo el fin de semana. Quienes sí podrán hacerlo serán los pilotos del equipo oficial de Honda, Joan Mir y Luca Marini, con un 'apto' completo.
Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26
Marc Márquez
Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026
Jorge Martín
Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026
Pedro Acosta
Brad Binder
Tech3 RC16 2026
Enea Bastianini
Maverick Viñales
Yamaha M1 2026
Fabio Quartararo
Alex Rins
Pramac Racing M1 2026
Jack Miller
Toprak Razgatlioglu
Honda
RC213V 2026
Joan Mir
Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25
Fabio Di Giannantonio
Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25
Alex Márquez
Iker Lecuona
Trackhouse RS-GP 2026
Raúl Fernández
Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026
Diogo Moreira
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