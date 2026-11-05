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MotoGP GP de Qatar

A qué hora es la FP1 y la Práctica de MotoGP del viernes en Qatar y cómo ver

Este viernes, 6 de noviembre, arrancará el Gran Premio de Qatar de MotoGP con los Libres 1 y la Práctica en el circuito de Losail. Apunta los horarios y cómo verlo todo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 5 nov 2026, 12:23

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Dorna

Pese a toda la tensión por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio, y a las reticencias de los pilotos para disputar la antepenúltima prueba del Mundial de MotoGP (aunque Yamaha directamente no asistirá), finalmente se disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar.

El Circuito Internacional de Losail acogerá este viernes, 8 de noviembre, los primeros entrenamientos en pista, los Libres 1 y la Práctica. Será un comienzo de una cita que puede suponer la consecución del décimo título mundial para Marc Márquez en la jornada del domingo, por lo que ya los primeros datos que se otorguen en pista serán aún más relevantes, si cabe.

Así, apunta los horarios previstos para este viernes en el GP de Qatar y cómo seguir toda la acción en directo, en nuestra web y en televisión.

Recuerda:

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Qatar

A qué hora es la FP1 del GP de Qatar de MotoGP 2026 (Losail): a las 12:45h

El Gran Premio de Qatar volverá a tener buenos horarios para Europa después de dejar atrás los madrugones de la gira asiática, pero eso no quiere decir que no sigan siendo peculiares, habida cuenta de que la caravana mundialista sigue en el continente, aunque en una zona completamente distinta, en la península arábiga.

La antepenúltima cita de MotoGP 2026 comenzará este viernes, 8 de noviembre, en el circuito de Losail con los primeros entrenamientos, los Libres 1, que darán comienzo a las 12:45 horas para España, cuando en horario local sean las 14:45h de la tarde (2 horas más que en nuestro país). Cabe recordar que en Qatar la acción en pista es más tarde de lo habitual, por el calor que se llega a alcanzar durante el día.

Como siempre, este primer ensayo tendrá una duración de 45 minutos, hasta las 13:30h (!5:30h locales). Antes de la primera sesión de MotoGP, será el turno de los FP1 de Moto3, desde las 11 de la mañana en España, y de Moto2, a las 11:50.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Losail

A qué hora es la Práctica del GP de Qatar de MotoGP 2026 (Losail): a las 17:00h

La Práctica del Gran Premio de Qatar en Losail será el entrenamiento que cierre la jornada del viernes, 6 de noviembre. Comenzará a las 17:00 horas de la tarde para España, o lo que es lo mismo, a las 19:00h locales, cuando la noche ya haya caído sobre Losail.

La sesión durará una hora, hasta las 18:00h en España y hasta las 20:00h de Qatar, y servirá una vez más para determinar qué 10 pilotos pasarán directos a la Q2 de la clasificación del sábado.

Antes, vendrán las Prácticas de Moto3 (15:15h) y de Moto2 (16:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Qatar

Moto2 y Moto3 también vivirán, este viernes 6 de noviembre, el arranque de sus fines de semana en Losail. La primera sesión será la FP1, los Libres 1, primero de Moto3, a las 11:00h de la mañana, hasta las 11:35h, y después de Moto2, a las 11:50h, hasta las 12:30h.

Más tarde, ya en la sobremesa en España, será el turno de las Prácticas de Moto3, desde las 15:15h (hasta las 15:50h), y de Moto2, a las 16:05h (hasta las 16:45h).

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Losail (FP1 y Práctica)

Para ver por televisión, desde España, el viernes del Gran Premio de Qatar de MotoGP en Losail, con Libres 1 y Práctica, necesitarás DAZN, la plataforma que tiene los derechos para ver todo el campeonato en español (y también para las próximas temporadas). Está disponible tanto en sus aplicaciones (para Smart TV, ordenador, móvil, tablet...) como en plataformas como Movistar + y Orange, en el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, también puedes ver MotoGP en el VideoPass, el propio servicio de streaming del campeonato, también de pago y con retransmisiones en inglés. Por último, Motorsport.com será uno de los pocos medios de todo el mundo que estará presente en Qatar, con nuestro compañero Germán García Casanova desplazado a la pista, para traerte toda la información y que no te perdieras ni un solo detalle.

Qué pilotos disputarán el GP de Qatar de MotoGP 2026

El Gran Premio de Qatar de MotoGP será, ante todo, una cita de bajas. Las más llamativas serán las de la tropa de Yamaha: ni el equipo oficial (con Fabio Quartararo y Alex Rins) ni su escuadra satélite, Pramac (con Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, que ya estaba de por sí lesionado) se han desplazado a Losail por la situación en Oriente Medio, pese a las amenazas de posibles sanciones deportivas por parte de la FIM.

Pero estas cuatro bajas no serán las únicas. Tampoco correrán en Qatar ni Alex Márquez, que ha aprovechado para operarse de la clavícula derecha que se fracturó en Montmeló (le sustituirá Iker Lecuona), ni Joan Mir, después de que los problemas de visión y mareos le afectaran de nuevo tras intentar regresar en Sepang (Jake Dixon, piloto de HRC en el Mundial de Superbikes, será quien se suba a su Honda).

Además, quien volverá a la acción será Fermín Aldeguer, ya recuperado de su lesión. Tendrán que comprobar su estado de salud en el arranque del fin de semana Jorge Martín, tras romperse el radio distal de su muñeca derecha, y Raúl Fernández, aún afectado por el dedo índice que se fracturó en Indonesia.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Pecco Bagnaia

Aprilia RS-GP 2026

Jorge Martín

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Honda

RC213V 2026

Luca Marini

Jake Dixon

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Fermín Aldeguer

Iker Lecuona

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

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