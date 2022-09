A qué hora es la clasificación de MotoGP en Japón y cómo verla

Cargar el reproductor de audio

Este sábado se disputa la clasificación del GP de Japón 2022 en Motegi, en la que los pilotos de MotoGP se jugarán la pole, y en España tocará madrugar. ¡Atento/a!

Tras la primera jornada de entrenamientos libres, disputadas este viernes (el FP2 se lleva a cabo el sábado), las diferencias son mínimas, con los diez primeros clasificados separados por menos de tres décimas.

Descubre todo lo que ha pasado en el FP1 del viernes en Motegi: Miller manda en Motegi ante los tres principales candidatos al título

¿A qué hora es la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2022?

Fecha : mañana, sábado 24 de septiembre de 2022

Hora de inicio : a las 08:05h de España arrancará la Q1 de la clasificación de Japón de MotoGP (hora peninsular española)

Hora de la clasificación de Japón en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 01:05h

Hora de la clasificación de Japón en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: 02:05h

Hora de la clasificación de Japón en Argentina y Uruguay: 03:05h

La de Motegi es la 15ª cita de la temporada, y al disputarse en Japón (donde hay siete horas más que en España), es un evento de mañana para España, y a un horario más complicado aún en Latinoamérica, donde habrá que irse hasta la madrugada.

La clasificación de MotoGP del GP de Japón arranca a las 08:05h en España (07:05h en Canarias), a la 01:05h en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá; 02:05h si estás en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay y a las 03:05h si quieres ver MotoGP desde Argentina o Uruguay.

La clasificación de Motegi constará de Q1 y Q2, dos sesiones de 15 minutos cada una, y al terminar esa media hora sabremos el orden de parrilla para la carrera del domingo. La Q2, la ronda decisiva de la clasificación de MotoGP en Japón, empezará sobre las 08:45h, para establecer al autor de la pole position y las 12 primeras posiciones.

¡OJO! En este GP de Japón 2022 de MotoGP solo hay una sesión de entrenamientos libres (FP1) el viernes, mientras que el sábado se celebra la FP2 y FP3. No habrá FP4. Son medidas tomadas ante la amenaza de ciclón que pueda arruinar la actividad en pista.

Cómo ver la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2022

Canal donde verlo : DAZN, Movistar + y Videopass

Plataformas para ver la clasificación : Televisión, smartphone, tablet, PC, Smart TV y videoconsolas.

Pasado el GP de Aragón, que en España se pudo ver en abierto por RTVE, el GP de Japón vuelve a ser de pago en España, y tienes dos maneras de verlo. En DAZN, a la que puedes acceder en su propia plataforma o mediante Movistar + si lo tienes contratado, son los dueños de los derechos, y la opción preferida en nuestro país.

La otra es el Videopass, el servicio de la propia MotoGP, en inglés, con un precio de 69,99€ por temporada (aunque quedan tan pocas carreras que no merece la pena).

Mira los horarios de todo el fin de semana de MotoGP en Japón: Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi y cómo verlo

¿Cuándo y cómo ver lo mejor de la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2022?

Si no puedes ver la clasificación de MotoGP en Japón porque te hayas quedado dormido o por cualquier otra razón, en la plataforma DAZN puedes volver a verlo y controlar si quieres rebobinar o si quieres pausarlo o ver algo varias veces.

Evidentemente te tenemos que recomendar nuestra web Motorsport.com si te gusta MotoGP, porque tenemos a nuestro redactor Uri Puigdemont en Motegi dispuesto a informarte de todo.

En DAZN, el post clasificación de Japón, con lo mejor de la Q1 y Q2 además del análisis y las reacciones de los protagonistas, empezará cerca de las nueve de España, cuando acabe la clasificación.

¿Puedo seguir por la radio la clasificación de MotoGP de Japón en España?

No, en España desgraciadamente MotoGP no tiene el mismo seguimiento que el fútbol, y las principales carreras solo emiten resultados en las rondas horarias o en repasos a la actualidad. Pero no te preocupes, si quieres seguir en DIRECO la clasificación de MotoGP en Japón, accede a nuestra web para, desde que acabe la FP3, enterarte al instante de todo lo que pase en Motegi.

Probablemente tú o alguien que conozca no podrá ver la clasificación del GP de Japón por el horario a la que se disputa, así que para estar informado de todo (y no despistarte y perderte nada), descarga a continuación nuestra app gratuita para iOS y Android.

Resultados de los entrenamientos del GP de Japón de MotoGP 2022

Resultados del FP1 del GP de Japón de MotoGP 2022

Resultados del FP2 del GP de Japón de MotoGP 2022

(El FP2 de MotoGP en Motegi se disputa el sábado 25 de septiembre a las 03:50h)

Resultados del FP3 del GP de Japón de MotoGP 2022

(El FP2 de MotoGP en Motegi se disputa el sábado 25 de septiembre a las 07:25h)