A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Ya está todo listo en Tailandia para la primera carrera larga de la temporada 2026 de MotoGP. Después de la jornada del sábado, que ha repartido los primeros puntos del nuevo curso, el circuito de Chang acoge este domingo, 1 de marzo, la prueba principal del gran premio inicial del año, en Buriram. Serán los primeros 25 puntos que se otorguen en el presente curso, y seguramente determinen quién es el primer líder del Mundial tras el primer fin de semana de carreras de los 22 que hay por delante. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Tailandia 2026 (Buriram)

A qué hora es la carrera del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en España: a las 09:00h

La primera carrera larga de la temporada 2026 de MotoGP, la del Gran Premio de Tailandia en el circuito de Chang, será este domingo por la mañana en España, a partir de las 09:00 horas. Al arrancar el curso en territorio asiático, será necesario madrugar, aunque no tanto como en otros grandes premios de la gira de octubre.

El formato de puntos se mantiene igual para esta nueva campaña, con 25 puntos para el ganador, 20 para el segundo clasificado, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto, y a partir de ahí, se desciende un punto sucesivamente hasta llegar al único tanto que se lleva el 15º de la clasificación.

Recuerda que antes de la carrera tendrá lugar también el último entrenamiento previo, el Warm Up del Gran Premio de Tailandia, que en España será de madrugada, a partir de las 04:40 horas, siendo de apenas 10 minutos de duración.

Cómo ver por la tele la carrera del domingo del GP de Tailandia de MotoGP 2026

El domingo de MotoGP en Tailandia, con la primera carrera larga de 2026, se podrá ver por la tele desde España a través de DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos de retransmisión para toda la temporada. El servicio se puede contratar en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos posibles) y se puede ver también en el canal 'DAZN MotoGP', disponible desde este fin de semana en Movistar + (dial 70) y desde el año pasado en Orange TV.

Además, otra opción para ver MotoGP, que también de pago, y este domingo en Buriram será el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés, contenido extra y un precio de 139.99 euros para todo el año.

Y, una vez más, toda la información estará a un click en nuestra web, Motorsport.com, que contará con periodistas desplazados al circuito de Chang para que no te pierdas nada de lo que suceda: con retransmisiones en directo, crónicas, todas las noticias y la última hora.

A cuántas vueltas es la carrera larga de MotoGP 2026 en Tailandia

La carrera principal de MotoGP de este domingo en el Gran Premio de Tailandia será a un total de 26 vueltas al circuito de Chang en Buriram, es decir, justo el doble de la prueba sprint del sábado, que fue a 13 giros.

Horarios de la carrera del domingo de MotoGP del GP de Tailandia 2026 para Latinoamérica

A qué hora es la carrera larga del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en México: a las 02:00h

a las 02:00h A qué hora es la carrera larga del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 03:00h

a las 03:00h A qué hora es la carrera larga del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en V enezuela y Bolivia: a las 04:00h

a las 04:00h A qué hora es la carrera larga del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: a las 05:00h

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Tailandia

La primera carrera de la temporada 2026 de Moto2 en Tailandia será este domingo, siendo la segunda de la jornada, antes del plato fuerte de MotoGP. La prueba de la categoría intermedia arrancará a las 07:15 horas de la mañana, y será a 22 vueltas.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Tailandia

La carrera de Moto3 en Tailandia será la primera de la temporada 2026 y también la primera de la jornada del domingo en Buriram. La prueba principal de la categoría pequeña comenzará a las 06:00 horas de la mañana, programada a un total de 19 giros.