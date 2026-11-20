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MotoGP GP de Portugal

A qué hora es la carrera sprint de Portimao en la que Márquez busca el título de MotoGP

Marc Márquez puede conseguir, este sábado 21 de noviembre, su décimo título mundial en la carrera al sprint del GP de Portugal. Apunta los horarios de la jornada en Portimao y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 20 nov 2026, 15:30

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP llega a lo que puede ser la carrera al sprint más importante de la historia del campeonato, desde que se implantó el formato en 2023. Y es que este sábado, 21 de noviembre, Marc Márquez estará ante una gran oportunidad de asegurar el décimo título mundial.

En la prueba corta del fin de semana, en la que menos puntos se reparten, el multicampeón de Cervera podría cerrar la corona si le saca dos puntos a Jorge Martín. Apunta los horarios de la jornada, algo más tardíos que en otras citas europeas al tratarse del Gran Premio de Portugal y adaptarse a la hora del país vecino, y cómo verlo todo en directo en televisión.

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Portimao

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao: a las 16:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP en Portimao, la penúltima de la temporada 2026, será este sábado, 21 de noviembre, a las 16:00 horas de la tarde en España (15:00h locales, ya que en el país vecino es una hora menos). Será a 12 vueltas, la mitad menos una que en la carrera larga del domingo, a 25 giros.

Cabe recordar que, en las carreras al sprint, se reparten 12 puntos al ganador, 9 al segundo clasificado, 7 al tercero, 6 al cuarto, 5 al quinto, 4 al sexto, 3 al séptimo, 2 al octavo y uno al noveno.

Márquez llega con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 sobre Marco Bezzecchi, por lo que será campeón si sale de la jornada del sábado con 62. Esto es, ganará el Mundial si gana la sprint, o si es segundo y Martín no vence, o si es tercero y Martín es quinto o peor, entre otras combinaciones.

El #93 es, precisamente, el piloto que más carreras Sprint en 2026, con 10 victorias los sábados (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Losail), por delante de Jorge Martín, con 4. Raúl Fernández y Pedro Acosta llevan 2, y además Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado pruebas cortas en lo que va de año.

A qué hora es la clasificación de MotoGP 2026 en Portimao

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao : a las 11:50h

: a las 11:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao: a las 12:15h

La clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP en Portimao también será un poco más tarde de lo habitual. Tras los Libres 2, la cronometrada será este sábado, 21 de noviembre, arrancando con la Q1, a las 11:50 horas de la mañana, una hora menos en Portimao. Durará 15 minutos y los dos mejores pilotos pasarán a la segunda criba, junto a los 10 más rápidos de la Práctica del viernes.

La Q2 será a las 12:15 horas de la tarde en España (11:15h en Portugal). En esta segunda fase de la clasificación, se decidirá el Top 12 de la parrilla para sábado y domingo, las cuatro primeras filas, y ante todo el hombre de la pole.

En lo que llevamos de 2026, Marco Bezzecchi, con 5 (Tailandia, Mugello, Aragón, Misano y Losail), es el hombre con más poles, delante de Marc Márquez (Jerez, Balaton Park, Sachsenring, Phillip Island) y Jorge Martín (Assen, Silverstone, Austria y Motegi), con 4. Detrás, se encuentran Fabio Di Giannantonio (Brasil y Austin), con dos, y Pecco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Montmeló), Ai Ogura (Brno), Raúl Fernández (Indonesia) y Alex Márquez (Sepang) con una.

Cómo ver por la tele la carrera al sprint de MotoGP en Portugal

Para ver la jornada del sábado de MotoGP en Portugal, con una carrera al sprint que puede darle el décimo mundial a Marc Márquez, tendrás dos opciones para hacerlo en directo en la televisión.

DAZN , única televisión con derechos para emitir MotoGP en español. Con el equipo de Izaskun Ruiz, Pablo Juanarena, Carles Pérez, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo. Es de pago, y se puede ver en sus aplicaciones o en el canal DAZN MotoGP. Este fin de semana también puedes ver todo el GP de Portugal con el plan 'DAZN Go', por 4.99 euros al mes.

, única televisión con derechos para emitir MotoGP en español. Con el equipo de Izaskun Ruiz, Pablo Juanarena, Carles Pérez, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo. Es de pago, y se puede ver en sus aplicaciones o en el canal DAZN MotoGP. Este fin de semana también puedes ver todo el GP de Portugal con el plan El VideoPass, la plataforma de streaming del Mundial de MotoGP. También es de pago, con retransmisiones en inglés.

Además, ya sabes que una vez más podrás contar con la opción de Motorsport.com, que tiene a varios periodistas desplazados al Autódromo Internacional del Algarve para contarte toda la acción in situ.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Portimao

La carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao será este sábado a 12 vueltas, la mitad menos una de la prueba larga del domingo, a un total de 25 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Portimao

La clasificación de Moto2 del GP de Portugal será justo antes de la prueba al sprint de MotoGP, en plena tarde en España. La Q1 arrancará a las 14:40 horas, y la Q2, con la pole en juego y el título en disputa entre Manu González e Izan Guevara, será a las 15:05h.

Recuerda:

A qué hora fue la clasificación de Moto3 2026 en Portimao

La clasificación del Mundial de Moto3 en Portimao, para el Gran Premio de Portugal, será tras el parón tras la cronometrada de MotoGP. La Q1 dará comienzo a las 13:45h, mientras que la Q2 será a las 14:10h.

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