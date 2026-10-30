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MotoGP GP de Malasia

A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP en Sepang y cómo verla

Este sábado, 31 de octubre, el circuito de Sepang acoge la clasificación y la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Apunta horarios y cómo verlo todo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 30 oct 2026, 7:30

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este sábado, 31 de octubre, el Gran Premio de Malasia vivirá uno de sus días clave, el primero en el que se repartirán puntos de todo el fin de semana. Después de los entrenamientos del viernes, el Circuito Internacional de Sepang acoge la clasificación y también la 19ª carrera al sprint de la temporada 2026 de MotoGP, en la que Marc Márquez tratará de poner tierra de por medio desde lo más alto de la clasificación general.

Apunta los horarios de la jornada y cómo ver cada sesión en vivo y en directo a través de la televisión.

Recuerda:

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Sepang

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang: a las 08:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, la 19ª de la temporada, será este sábado, 31 de octubre, a las 08:00 horas en España, es decir, a primera hora de la mañana (15:00h locales, en territorio malasio son 7 horas más). Se completarán 10 vueltas, la mitad que en la carrera larga, que será a 20 giros.

Marc Márquez es el piloto que más carreras sprints ha ganado en MotoGP 2026, con 8 victorias (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika y Phillip Island), por encima de Jorge Martín, con 4. Raúl Fernández lleva 2, y además Pedro Acosta, Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado los sábados en lo que va de curso.

A qué hora es la clasificación de MotoGP 2026 en Sepang

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang : a las 03:50h

: a las 03:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang: a las 04:15h

La clasificación de MotoGP en Sepang definirá la parrilla de salida del Gran Premio de Malasia, para sábado y domingo. Será en plena madrugada para España: tras los Libres 2 (03:10h, después de Moto2 y Moto3), este 31 de octubre la cronometrada empezará con la Q1, a las 03:50 horas de la mañana.

Tendrá 15 minutos de duración y los dos mejores pilotos entrarán a la Q2, donde se unirán a los 10 corredores más rápidos del viernes, en una sesión que desde las 04:15 horas en España (11:15h en Malasia) determinará al hombre de la pole en Sepang.

En lo que llevamos de 2026, Marc Márquez (Jerez, Balaton Park, Sachsenring y Phillip Island), Marco Bezzecchi (Tailandia, Mugello, Aragón y Misano) y Jorge Martín (Assen, Silverstone, Austria y Motegi) son los hombres con más poles, con cuatro cada uno. Detrás, se encuentran Fabio Di Giannantonio (Brasil y Austin), con dos, y Pecco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Montmeló), Ai Ogura (Brno) y Raúl Fernández (Indonesia) con una.

Cómo ver por la tele la carrera al sprint y la clasificación de MotoGP en Sepang

Para ver por televisión desde España la jornada del sábado del Gran Premio de Malasia de MotoGP, con la carrera al sprint y la clasificación, tendrás principalmente dos opciones de pago.

Por un lado, DAZN retransmite en español todo el fin de semana, de jueves a domingo con todas las sesiones, con Pablo Juanarena, Dani Pedrosa, Izaskun Ruiz o Carles Pérez. Puedes ver sus emisiones en sus propias aplicaciones o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar + u Orange TV.

La otra forma de ver el Mundial de MotoGP en 2026, con la cita de Sepang incluida, es el VideoPass, la plataforma de streaming del campeonato, con retransmisiones en inglés y dando acceso a contenido extra. Por último, ya sabes que Motorsport.com está en Malasia, con dos periodistas desplazados, para llevarte toda la información de primera mano.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Sepang

La carrera al sprint de MotoGP en Malasia (Sepang) será este sábado a 10 vueltas, al tratarse de una pista larga en el calendario, de nada menos que 5.5 kilómetros. El domingo, la carrera larga será a 20 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Sepang

La clasificación de Moto2 del GP de Malasia, con Manu González e Izan Guevara separados por apenas 5.5 puntos, será por la mañana en España. La Q1 arrancará a las 06:40 horas, y la Q2, con la pole en juego, hará lo propio a las 07:05h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Sepang

La clasificación del Mundial de Moto3 en Sepang, para el Gran Premio de Malasia, será a una hora más compleja en nuestro país. La Q1 de Sepang arrancará a las 05:45h, mientras que la Q2 tendrá lugar a las 06:10h.

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