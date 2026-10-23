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MotoGP GP de Australia

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia) y cómo verla

En la madrugada de este sábado, 24 de octubre, el Mundial de MotoGP disputa la carrera al sprint y la clasificación del GP de Australia en Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verlo todo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 23 oct 2026, 4:30

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

¡Tenemos una intensa madrugada de MotoGP por delante! Tras los entrenamientos libres disputados este viernes en Phillip Island, en la madrugada de este sábado, 24 de octubre, el circuito acogerá por última vez la clasificación y la posterior carrera al sprint del Gran Premio de Australia, 18ª parada de la temporada 2026 y la tercera de la actual gira asiática del calendario.

Con la pelea por el título al rojo vivo, la clasificación determinará la parrilla para sábado y domingo, días en los que se espera mal tiempo en la isla, y la carrera al sprint repartirá los primeros puntos, claves para la general. Apunta los horarios para esta noche y cómo verlo todo, en directo y en diferido, en televisión.

Recuerda:

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Phillip Island

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island: a las 06:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island será a una hora complicada para España, aunque menos que la prueba principal del domingo: será este sábado, 24 de octubre, a las 06:00 de la mañana en nuestro país (15:00h locales, ya que en Australia son 9 horas más). Será a un total de 13 vueltas, la mitad menos una respecto a la carrera larga, a 27 en su caso.

Tras 17 Sprints disputadas en el presente curso, Marc Márquez es el mayor ganador los sábados, con 7 victorias (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano, Motegi y Mandalika), sacándole 3 a Jorge Martín, con 4. Raúl Fernández lleva 2, y además Pedro Acosta, Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado una carrera corta en este 2026.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Phillip Island

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island : a las 01:50h

: a las 01:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island: a las 02:15h

La clasificación de MotoGP en Phillip Island será la primera sesión clave del sábado. Tras los Libres 2 de Moto3 (23:40h aún del viernes), Moto2 (00:25h) y MotoGP (01:10h), este 24 de octubre es la cronometrada del Gran Premio de Australia. Como es costumbre, se abrirá con la Q1, a las 01:50 horas de la mañana.

Durará 15 minutos y los dos mejores pilotos pasarán a la Q2, que desde las 02:15 horas en España (11:15h en Australia) servirá para ver quién sale desde la pole en Phillip Island y cómo serán las cuatro primeras filas de la parrilla de salida.

En 2026, Marco Bezzecchi (Tailandia, Mugello, Aragón y Misano) y Jorge Martín (Assen, Silverstone, Austria y Motegi) son los hombres con más poles tras 17 clasificaciones, con cuatro cada uno, por delante de Marc Márquez (Jerez, Balaton Park y Sachsenring), con tres; Fabio Di Giannantonio (Brasil y Austin), con dos, y Pecco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Montmeló), Ai Ogura (Brno) y Raúl Fernández (Indonesia) con una.

Cómo se vio por la tele el sábado de MotoGP en Phillip Island desde España

Para ver por televisión desde España la jornada del sábado del Gran Premio de Australia de MotoGP, ya sea en directo o en diferido, con la carrera al sprint y la clasificación de Phillip Island, habrá dos opciones de TV de pago.

La primera es la de DAZN, que es el servicio que emite en español toda la temporada, en sus propias aplicaciones (para Smart TV, ordenador, tablet, móvil) y en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en diferentes plataformas. En los diferentes dispositivos puedes ver cada sesión cuando quieras, y en el canal lineal se repetirán a lo largo del día en redifusión.

La otra forma de ver el Mundial de MotoGP en 2026, con el Gran Premio de Australia, es el VideoPass, la propia plataforma de streaming del campeonato, con retransmisiones en inglés y dando acceso a contenido extra, como el archivo de carreras históricas.

Por último, ya sabes que Motorsport.com también tiene periodistas en Phillip Island para traerte toda la información de primera mano.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Australia

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Phillip Island será este sábado a 13 vueltas, al tratarse de una pista de 4,4 kilómetros. El domingo, la carrera larga del Gran Premio de Australia será, por el contrario, a 27 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Phillip Island

La clasificación de Moto2 del GP de Australia, con el título en juego entre Manu González e Izan Guevara, será en plena madrugada en España. La Q1 empezará a las 04:40 horas, y la Q2, con la pole en juego, lo hará a las 05:05h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Phillip Island

La segunda clasificación del sábado en Australia será la de Moto3. La Q1 de la categoría pequeña en Phillip Island será a las 03:45h, mientras que la Q2 tendrá lugar a las 04:10h.

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