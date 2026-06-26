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Así vivimos la Práctica de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

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MotoGP GP de Países Bajos

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Assen y cómo ver

Tras los entrenamientos del viernes, MotoGP afronta este sábado, 27 de junio, la carrera sprint y la clasificación del GP de Países Bajos en Assen. Apunta los horarios y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los primeros puntos del fin de semana van a ponerse en juego en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, décima cita de la temporada 2026. Tras la FP1 y la Práctica del viernes, este sábado, 27 de junio, será el turno de la carrera al sprint y de la clasificación en el circuito de Assen, 'La Catedral' del motociclismo, en el que se espera a unas Aprilia fuertes y a unas Ducati rearmadas, por más que para Marc Márquez no pinte como la cita más favorable. Apunta los horarios de la jornada y cómo verlo todo en directo en televisión.

No te pierdas el GP de Austria de F1:

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Assen (GP Países Bajos)

  • A qué hora es la carrera al sprint del GP de Países Bajos de MotoGP en Assen: a las 15:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, la prueba corta del fin de semana, cerrará la jornada del sábado. Empezará este 27 de junio a las 15:00 horas, tanto para España en horario peninsular como para territorio neerlandés. En este caso, la carrera está programada a un total de 13 vueltas, exactamente la mitad que la prueba del domingo.

Ya sabes que la sprint reparte los primeros puntos del fin de semana. Quien vea la bandera a cuadros el primero en Assen recibirá 12 puntos, con 9 para el segundo, 7 para el tercero, 6 para el cuarto, 5 para el quinto, 4 para el sexto, 3 para el séptimo, 2 para el octavo y 1 para el noveno.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos)

  • A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen: a las 10:50h
  • A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen: a las 11:15h

La clasificación de MotoGP en Assen servirá, como siempre, para determinar al hombre de la pole y la parrilla de salida tanto para la sprint del sábado como para la carrera larga del domingo. Arrancará con la Q1, a las 10:50 horas del sábado en España y en Países Bajos. Durante 15 minutos, los pilotos más lentos del viernes buscarán colarse entre los dos mejores. 

Después, a las 11:15 de la mañana, será el turno de la Q2, donde los 10 pilotos más rápidos de la Práctica y los dos mejores de la Q1 buscarán, durante otro cuarto de hora, la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla.

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Cómo ver por televisión el sábado de MotoGP en Assen: carrera sprint y clasificación

Para ver el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, como toda la temporada 2026, y en concreto la jornada del sábado en Assen con carrera al sprint y clasificación, dispondrás de dos maneras para hacerlo de forma legal. La principal será DAZN, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión en español. Puedes acceder a MotoGP con el Plan 'Motor' o el Plan 'Premium', entre otros. Está disponible en su plataforma o en DAZN MotoGP, para Movistar + o Orange TV.

La segunda opción es el VideoPass, que es la plataforma del Mundial de MotoGP, aunque sus emisiones son en inglés. Actualmente, cuesta 89.99 euros para lo que resta de temporada.

Y por último, en nuestra web, Motorsport.com, te contaremos todo lo que pase de la mano de nuestros enviados especiales.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP 2026 en Assen

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Assen será a un total de 13 vueltas, al tratarse de una pista de 4,54 kilómetros. Será exactamente la mitad que la carrera larga del domingo, a 26 giros.

Qué pilotos han ganado al sprint y han hecho la pole en Assen

Desde que se instauró el formato de carreras al sprint, allá por MotoGP 2023, Ducati ha sido la gran dominadora. En 2025, aunque no era el máximo favorito, Marc Márquez ganó la sprint del sábado (además de la carrera larga del domingo). Fabio Quartararo sorprendió con su pole. 

En 2024, Pecco Bagnaia hizo la pole y ganó las dos carreras del fin de semana. Y en 2023, Marco Bezzecchi hizo la pole y ganó la sprint, mientras que Bagnaia también se impuso en la jornada dominical. En la última década, las poles también han ido a parar a Bagnaia (2022), Maverick Viñales (2021), Fabio Quartararo (2019), Marc Márquez (2018), Johann Zarco (2017) y Andrea Dovizioso (2016).

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Assen

La clasificación de Moto2 del GP de Países Bajos en el circuito de Assen cerrará, como sucede habitualmente, la jornada del sábado junto a la sprint de MotoGP, que es inmediatamente después. La Q1 será a las 13:40h, mientras que la Q2 empezará a las 14:05h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Assen

Después del parón del mediodía en el circuito de Assen, las sesiones de tarde darán comienzo con la clasificación de Moto3. La cronometrada de la categoría pequeña empezará con la Q1, a las 12:45h, y la pole se jugará en la Q2, desde las 13:10h.

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