A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

El Mundial de MotoGP ya ha dejado atrás la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, y este sábado, 12 de septiembre, se repartirán los primeros puntos en Misano con la decimocuarta carrera al sprint de la temporada 2026. Antes, como siempre, también será el turno de la clasificación, que determinará la parrilla para la prueba corta y para la carrera del domingo. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Misano

A qué hora es la carrera al sprint del GP de San Marino de MotoGP en Misano: a las 15:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026 en Misano tendrá el horario de siempre: será este sábado, 12 de septiembre, a las 15:00 horas de la tarde en España (también en territorio local). La prueba corta del fin de semana será a un total de 13 vueltas, la mitad menos una respecto a la carrera larga del domingo.

Tras 13 Sprints, Marc Márquez es el gran dominador de los sábados en este curso, con 5 victorias (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania y Misano), por delante de Jorge Martín, con 3, y de Raúl Fernández, quien cuenta con dos victorias en su casillero. Además, Pedro Acosta, Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado carreras cortas en esta temporada.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Misano

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano : a las 10:50h

: a las 10:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano: a las 11:15h

La clasificación de MotoGP en Misano comenzará este sábado, 12 de septiembre, justo después de los Libres 2 (10:10h - 10:40h) a las 10:50 horas de la mañana en España, con la Q1. Será una primera sesión de 15 minutos y repartirá los dos últimos billetes a la Q2 posterior, para los pilotos más lentos del viernes.

Justo después, a las 11:15 horas, será el turno de la Q2, que también durará 15 minutos, hasta las 11:30h. Los 12 pilotos participantes se jugarán la pole, la 14ª del curso 2026, y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida.

Cómo ver por la tele en España el sábado de MotoGP en Misano (clasificación y carrera sprint)

Para ver en directo por televisión desde España la carrera al sprint y la clasificación del Gran Premio de San Marino de MotoGP de este sábado en Misano podrás disponer, principalmente, de dos opciones de TV de pago.

Por un lado, estará la de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de retransmisiones en español para toda la temporada 2026, ya sea en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en diferentes plataformas. Y por otro, también puedes ver MotoGP en el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés.

Por último, ya sabes que otra gran opción será la de nuestra web Motorsport.com, con periodistas desplazados a Misano para contarte todo lo que ocurra de primera mano.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Aragón

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Misano será a un total de 13 vueltas, siendo una pista de 4,2 kilómetros de longitud. Recuerda que, el domingo, la carrera larga será a un total de 27 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Misano

La clasificación de Moto2 del GP de San Marino en Misano será la última cronometrada del sábado. La Q1 arrancará a las 13:40 horas de la tarde, y la Q2 hará lo propio a las 14:05h, con la última pole en juego.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Misano

La tarde del sábado en Misano empezará, tras el parón del mediodía, con la clasificación de Moto3. La cronometrada de la categoría pequeña tendrá lugar a las 12:45h, primero con la Q1, mientras que la Q2 comenzará a las 13:10h.