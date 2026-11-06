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MotoGP GP de Qatar

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver

Este sábado, 7 de noviembre, se disputarán en Losail la clasificación y la carrera al sprint del GP de Qatar de MotoGP 2026. Apunta los horarios y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 6 nov 2026, 16:30

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP se prepara para sus primeras sesiones de especial importancia en el Gran Premio de Qatar 2026. Tras disputarse los primeros entrenamientos del viernes, en una parrilla sin Yamaha a causa de la difícil situación que rodea al evento, este sábado, 7 de noviembre, será el turno de la clasificación y de la carrera al sprint en el Circuito Internacional de Losail.

Si la cronometrada determinará la parrilla para sábado y domingo, la Sprint repartirá los primeros puntos en juego (12-9-7-6-5-4-3-2-1 para el Top 9). Y ojo, serán unos tantos importantes, ya que Marc Márquez persigue este fin de semana su primera oportunidad para cerrar el décimo título mundial (recuerda qué necesita para cerrar la corona antes de Portimao y Valencia).

Apunta los horarios para la jornada del sábado en Qatar y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Qatar

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail: a las 17:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Qatar de MotoGP en Losail, la vigésima y antepenúltima de la temporada 2026, empezará este sábado, 7 de noviembre, a las 17:00 horas de la tarde en España (19:00h locales, ya que allí son dos horas más, cuando ya será de noche en la pista qatarí). Será a 11 vueltas, la mitad que en la carrera larga del domingo, a 22 giros.

Marc Márquez es el piloto que más carreras ha ganado los sábados en 2026, con 9 victorias al sprint (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika y Phillip Island), por encima de Jorge Martín, con 4. Raúl Fernández y Pedro Acosta llevan 2, y además Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado pruebas cortas en lo que va de año.

A qué hora es la clasificación de MotoGP 2026 en Losail

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail : a las 12:40h

: a las 12:40h A qué hora fue la Q2 de la clasificación del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail: a las 13:05h

La clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP en Losail será antes de comer en España: tras los Libres 2 (a las 12 de la mañana, después de los entrenos de Moto2 y Moto3), la cronometrada será este sábado, 7 de noviembre.

Comenzará con la Q1, a las 12:40 horas de la tarde, un horario atípico, al ser a las 14:40h locales en Qatar. Tendrá 15 minutos de duración y los dos mejores pilotos pasarán a la segunda criba de la cronometrada, junto a los 10 más rápidos de la Práctica del viernes. La Q2 será a las 13:05 horas en España (15:05h en Losail).

En lo que llevamos de 2026, Marc Márquez (Jerez, Balaton Park, Sachsenring y Phillip Island), Marco Bezzecchi (Tailandia, Mugello, Aragón y Misano) y Jorge Martín (Assen, Silverstone, Austria y Motegi) son los hombres con más poles, con cuatro cada uno. Detrás, se encuentran Fabio Di Giannantonio (Brasil y Austin), con dos, y Pecco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Montmeló), Ai Ogura (Brno), Raúl Fernández (Indonesia) y Alex Márquez (Sepang) con una.

Cómo ver por la tele la carrera al sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar

Para ver la jornada del sábado de MotoGP en Qatar, que puede ser la antesala del título de Marc Márquez, dispondrás de dos opciones para hacerlo en vivo y en directo a través de la televisión.

DAZN , única televisión con derechos para emitir MotoGP en español (este año y en próximas temporadas). Con el equipo de Izaskun Ruiz, Pablo Juanarena, Carles Pérez, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo. Es de pago, y se puede ver en sus aplicaciones o en el canal DAZN MotoGP

, única televisión con derechos para emitir MotoGP en español (este año y en próximas temporadas). Con el equipo de Izaskun Ruiz, Pablo Juanarena, Carles Pérez, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo. Es de pago, y se puede ver en sus aplicaciones o en el canal DAZN MotoGP El VideoPass, la plataforma de streaming del Mundial de MotoGP. También es de pago, con retransmisiones en inglés, y dando acceso al archivo histórico.

Además, ya sabes que siempre tendrás a mano la opción de Motorsport.com, uno de los pocos medios desplazados al Circuito Internacional de Losail para contarte toda la acción in situ.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Losail

La carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Losail será este sábado a 11 vueltas, la mitad de la prueba larga del domingo, a un total de 22 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Losail

La clasificación de Moto2 del GP de Qatar será justo antes de la prueba al sprint de MotoGP, en plena tarde en España. La Q1 arrancará a las 15:45 horas, y la Q2, con la pole en juego, lo hará a las 16:10h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Losail

La clasificación del Mundial de Moto3 en Losail, para el Gran Premio de Qatar, será justo después del parón tras la cronometrada de MotoGP. La Q1 dará comienzo a las 14:50h, mientras que la Q2 será a las 15:15h.

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