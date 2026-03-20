A qué hora es la carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP y cómo verla

Ya está todo listo para que tengan lugar las sesiones más importantes en el retorno del Gran Premio de Brasil al Mundial de MotoGP. Tras una jornada de viernes pasada por agua en el circuito de Goiania, obligando a retrasar los horarios de los entrenamientos libres, la segunda cita de la temporada 2026 afrontará este sábado, 21 de marzo, la primera clasificación y la primera carrera al sprint que acogerá en esta nueva era, en un día en el que también se esperan precipitaciones. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP del GP de Brasil 2026 (Goiania)

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026 en España: a las 19:00h

La segunda carrera al sprint de la temporada 2026 de MotoGP, la del Gran Premio de Brasil en el retorno del circuito de Goiania al campeonato, será este sábado, 21 de marzo, por la tarde en España. La prueba corta del fin de semana arrancará a las 19:00 horas, el mismo horario de la carrera larga del domingo.

Recuerda que, en la primera cita del curso en Tailandia, Pedro Acosta resultó ganador sobre Marc Márquez, después de que el vigente campeón del mundo le dejara pasar en la última curva por una polémica sanción, por una maniobra previa que tuvo lugar en mitad de un gran duelo.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Brasil (Goiania)

A qué hora es la clasificación del GP de Brasil de MotoGP 2026 en España: a las 14:50h

Antes de la carrera al sprint, la mañana en el circuito de Goiania estará protagonizada por los segundos entrenamientos libres de Moto3 (12:40h), Moto2 (13:25h) y MotoGP (14:10h). Pero todos los ojos estarán ya puestos en la clasificación de la categoría reina, MotoGP, a partir de las 14:50h de la tarde.

A esa hora será la Q1 del GP de Brasil 2026, una sesión de 15 minutos en la que los dos pilotos más rápidos pasarán a la segunda fase de la clasificación, la Q2, donde estará en juego la primera pole del año, a partir de las 15:15h de la tarde. Ya sabes que, como siempre, cronometrada determinará la parrilla para la sprint y para la carrera larga.

Cómo ver por la tele la carrera sprint y la clasificación del sábado de MotoGP en Brasil

La jornada del sábado del Gran Premio de Brasil de MotoGP en Goiania, con carrera al sprint y clasificación, se podrá ver por la tele desde España a través de DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos de retransmisión para toda la temporada. Tienes dos maneras de acceder a ella: en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) y en el canal 'DAZN MotoGP', disponible en Movistar + (dial 70) y desde el año pasado en Orange TV.

Además, otra opción para ver MotoGP, también de pago, para ver toda la jornada del sábado en el país carioca será el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés, contenido extra y un precio de 139.99 euros para todo el año.

Y por último, pero no por ello menos importante, siempre podrás acceder a nuestra web, Motorsport.com, que cuenta con periodistas en el propio circuito de Buriram para que no te pierdas nada de lo que ocurra, con retransmisiones en directo, crónicas, análisis, todas las noticias...

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP 2026 en Brasil

La carrera al sprint de MotoGP de este sábado, 21 de marzo, en el Gran Premio de Brasil será a un total de 15 vueltas al circuito de Goiania. Será la mitad, menos una vuelta, de la distancia de la carrera larga del domingo, programada a 31 giros.

Horarios del sábado de MotoGP del GP de Brasil 2026 para Latinoamérica

A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026 en México: la Q1 a las 07:50h, la Q2, a las 08:15h, y la carrera sprint a las 12:00h

la Q1 a las 07:50h, la Q2, a las 08:15h, y la carrera sprint a las 12:00h A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: la Q1 a las 08:50h, la Q2 a las 09:15h, y la carrera sprint a las 13:00h

la Q1 a las 08:50h, la Q2 a las 09:15h, y la carrera sprint a las 13:00h A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026 en V enezuela y Bolivia: la Q1 a las 09:50h, la Q2 a las 10:15h, y la carrera sprint a las 14:00h

la Q1 a las 09:50h, la Q2 a las 10:15h, y la carrera sprint a las 14:00h A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: la Q1 a las 10:50h, la Q2 a las 11:15h, y la carrera sprint a las 15:00h

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Brasil

La segunda clasificación de la temporada 2026 de Moto2, la del Gran Premio de Brasil, será este sábado tras la cronometrada de Moto3 y antes de la carrera sprint de MotoGP. La Q1 comenzará a las 17:40 horas de la tarde, y la Q2, con la pole en juego, será a las 18:05 horas.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Brasil

La clasificación de Moto3 en Brasil, la segunda del curso 2026, será después del parón, tras la qualy de MotoGP. La cronometrada de la categoría pequeña arrancará a las 16:45h de la tarde, con la Q1, mientras que la Q2 tendrá lugar a las 17:10h.