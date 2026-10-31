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MotoGP GP de Malasia

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV

El Mundial de MotoGP disputará este domingo, 1 de noviembre, la carrera larga del GP de Malasia en Sepang. Apunta los horarios y cómo verla; ¡último madrugón!

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 31 oct 2026, 7:10

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP sigue aproximándose al final de la temporada 2026, y este domingo, 1 de noviembre, tendrá lugar la 19ª carrera larga del curso (aunque la de Australia se canceló). Será la del Gran Premio de Malasia, en el Circuito Internacional de Sepang, en el que Marc Márquez tratará de dar un golpe definitivo al campeonato de cara a las citas restantes en Qatar, Portugal y Valencia, aprovechando la ausencia de Jorge Martín.

Recuerda:

Apunta los horarios de la jornada dominical, que será la última a una hora complicada, y cómo verlo todo en directo a través de la televisión desde España.

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sepang (Malasia)

A qué hora es la carrera del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang: a las 08:00h

La carrera principal del Gran Premio de Malasia será este domingo, 1 de noviembre, a las 8 de la mañana en España, o lo que es lo mismo, a las 15:00 horas locales. Recuerda que hay 7 horas de diferencia entre Malasia y nuestro país, y que este fin de semana la jornada dominical será algo más tarde en horario local, para adaptarse a los aficionados europeos.

Ya sabes que el domingo de carreras en Malasia lo abrirá una vez más el último entrenamiento previo a la carrera, el Warm Up de 10 minutos, que en esta ocasión comenzará a las 03:40 horas de la madrugada en España.

Marc Márquez es el piloto que más carreras largas ha ganado en lo que va de 2026, al ganar seis (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón, San Marino y Japón) de 17 (recuerda que la de Phillip Island se tuvo que cancelar). Marco Bezzecchi le sigue con cinco victorias**.** Por otra parte, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, tienen un triunfo cada uno.

Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP 2026 en Sepang

Para ver por la tele en España la carrera principal del Gran Premio de Malasia de MotoGP, deberás contar DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos. Sus retransmisiones se pueden contratar en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP (que está disponible en plataformas como Movistar + y Orange TV).

Además, otra opción de ver MotoGP es el VideoPass, la propia plataforma de streaming del campeonato, que es de pago, con retransmisiones en inglés, eso sí. Por último, una vez más, Motorsport.com ha viajado a Sepang para traerte toda la información de primera mano.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP en Sepang

La carrera larga de MotoGP en el circuito de Sepang de este domingo será a 20 vueltas, que serán siete menos que las que debían completarse en Phillip Island, o las que se corrieron en Mandalika. Esta diferencia se explica porque la pista malasia es una de las más largas de todo el calendario del Mundial.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Sepang

Valentino Rossi es el piloto que más veces ha ganado en Sepang, hasta seis en la categoría reina, una en 500cc (2001) y cinco en MotoGP (2003, 2004, 2006, 2008 y 2010).

Es el máximo vencedor, sobre Dani Pedrosa, que venció hasta en tres ocasiones con las motos pesadas (2012, 2013 y 2015). Marc Márquez y Pecco Bagnaia han vencido en Sepang en dos ocasiones en MotoGP, en 2014 y 2018 el español, y en 2022 y 2024 el italiano.Alex Márquez se impuso el año pasado, y Enea Bastianini lo hizo en 2023.

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Sepang

La carrera de Moto2 en Sepang será a las 06:15 horas de la mañana en España, a un total de 17 vueltas. Con la cancelación de Australia, Manu González llega líder del Mundial, con 5.5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Sepang

La carrera de Moto3 en Sepang empezará a las 5 de la mañana en España. Se disputarán 15 vueltas en la categoría pequeña. Máximo Quiles llega ya como campeón del mundo, y la pelea por el subcampeonato es el principal aliciente.

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