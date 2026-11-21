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A qué hora es la carrera del domingo de MotoGP en Portimao: nueva oportunidad para Márquez

Apunta a qué hora es, este domingo 22 de noviembre, la carrera larga del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao y cómo verla.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 18:20

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

¡Momento de la penúltima carrera de la temporada 2026 de MotoGP! El Mundial sigue aproximándose a su final, y este domingo, 22 de noviembre, tendrá lugar la carrera principal del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Apunta los horarios, que en este caso se mantendrán como siempre (a diferencia del resto del fin de semana), y cómo verlo todo en televisión. ¡Márquez, ante su tercera opción de título!

Recuerda:

A qué hora es la carrera de MotoGP en Portimao (Portugal)

A qué hora es la carrera del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao: a las 14:00h

La carrera principal del Gran Premio de Portugal de MotoGP será este domingo, 22 de noviembre, a las 14:00 horas de la tarde en España, esto es, a las 13:00h locales en Portimao, donde es una hora menos.

Ya sabes que el domingo de carreras en Portugal lo abrirá el último entrenamiento previo a la carrera, el Warm Up de 10 minutos, que en esta ocasión será a las 10:00 horas de la mañana en España, hasta las 10:10h (más tarde, por tanto, de lo habitual).

Marc Márquez es el piloto que más carreras largas ha ganado en lo que va de 2026, siete (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón, San Marino, Japón y Malasia) de 19 (recuerda que la de Phillip Island se tuvo que cancelar). Marco Bezzecchi le sigue con seis victorias**.** Por otra parte, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, tienen un triunfo cada uno.

Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP 2026 en Portimao

Para ver por la tele en España la carrera principal del Gran Premio de Portugal de MotoGP, deberás tener DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos para las retransmisiones en español. Pueden verse en sus propias aplicaciones (disponibles para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en plataformas como Movistar + y Orange TV). Además, la cita de este fin de semana también puede verse con el plan DAZN GO', por 4.99 euros al mes.

Además, otra opción de ver MotoGP es el VideoPass, la propia plataforma de streaming del campeonato, que es de pago, con retransmisiones en inglés, eso sí. Por último, una vez más, Motorsport.com ha viajado a Portimao con hasta tres periodistas para traerte toda la información de primera mano.

Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 este domingo

Pese a caerse el sábado en la carrera al sprint, las opciones de título de Marc Márquez en MotoGP 2026 siguen siendo bastante factibles, y cada vez más amplias.

El #93 llegará al domingo de Portimao con 55 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 62 sobre Marco Bezzecchi. El español será campeón con un Top 9, independientemente de lo que hagan sus rivales de Aprilia. Si Martín es segundo, a Márquez le valdrá con un Top 14.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP en Portimao

La carrera larga de MotoGP en el circuito de Portimao de este domingo será a 25 vueltas, que serán tres más que las que se completaron en Losail hace apenas dos semanas.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Portimao

El Autódromo Internacional del Algarve (Portimao) es uno de los pocos lugares donde Marc Márquez aún no ha ganado, ni en Sprint ni en carrera larga. Fabio Quartararo (en dos ocasiones, 2021 y 2022), Miguel Oliveira (2020), Pecco Bagnaia (2023), Jorge Martín (2024) y Marco Bezzecchi (2025) se han repartido los éxitos los domingos.

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Portimao

La carrera de Moto2 en Portimao será a las 12:15 horas de la tarde en España, a un total de 21 vueltas. Manu González tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo en 2026, si le saca 12 puntos a Izan Guevara.

Recuerda:

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Portimao

La carrera de Moto3 en Portimao empezará a las 11 de la mañana en España. Se disputarán 19 vueltas en la categoría pequeña.

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