A qué hora es la carrera de MotoGP en Assen y cómo verla en TV

Sube la temperatura en el circuito de Assen. En un Gran Premio de Países Bajos marcado por un calor incluso inusual para ser esta época del año, este sábado se han repartido los primeros puntos en Assen, con la sprint de MotoGP. Pero queda lo mejor, y este domingo, 28 de junio, llegará la décima carrera larga de la temporada 2026, en la que Aprilia, con un Top 4 en parrilla, y Marco Bezzecchi, tras perderse Brno, intentarán hacer su condición de favorito, aunque Jorge Martín estará en la pole. Ello mientras Marc Márquez tratará de resistir. Apunta los horarios de la jornada dominical y cómo ver la carrera por la tele.

A qué hora es la carrera de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos)

A qué hora es la carrera larga del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen: a las 14:00h

La carrera larga del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen no tendrá pérdida en cuanto a horario, y empezará este domingo, 28 de junio, a las 14:00 horas de la tarde para España, es decir, el horario habitual y el mismo en territorio neerlandés, con quienes compartimos huso. La carrera, la décima del presente curso, está programada a 26 vueltas a 'La Catedral'.

Además, como es costumbre, por la mañana habrá un último entrenamiento previo en MotoGP, el Warm Up de 10 minutos para hacer los últimos ajustes en las motos. Empezará a las 09:40 horas.

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Cómo ver por la tele en España el domingo de carreras de MotoGP en Assen

La carrera principal del domingo de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos en Assen, así como las carreras previas de Moto2 y Moto3, podrán verse en directo por televisión en España en DAZN, la principal plataforma para las retransmisiones en español con Pablo Juanarena, Dani Pedrosa o Izaskun Ruiz entre otros.

Puedes ver sus emisiones en sus propias aplicaciones o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV. Además, también puedes contar con la opción del VideoPass, el servicio de streaming de MotoGP, aunque sus retransmisiones son en inglés (por 90 euros para lo que resta de temporada).

Por último, ya sabes que nuestra web, Motorsport.com, es tu mejor opción para seguir el Mundial de MotoGP, con periodistas en Assen para que no te pierdas absolutamente nada de lo que ocurra.

A cuántas vueltas es la carrera larga de MotoGP 2026 en Assen

La carrera larga de MotoGP en Assen, la del Gran Premio de Países Bajos, será a un total de 26 vueltas a 'La Catedral', esto es, cinco más que las 21 que se completaron en Brno el pasado fin de semana. Serán casi 120 kilómetros de carrera, que se parará en caso de bandera roja si se llega al 20º giro.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Assen

Entre los pilotos actuales, Marc Márquez es el que más ha vencido en Assen. Pese a ser una de las pistas menos predilectas para él, el vigente campeón de MotoGP ha ganado tres veces en la categoría reina (2014, 2018 y 2025), dos en Moto2 (2011 y 2012) y una en 125cc (2010). Supera así a Pecco Bagnaia, que en un trazado que sí es de sus favoritos (¡lo tiene hasta tatuado en el cuerpo!), ganó en MotoGP en 2022, 2023 y 2024.

Entre los vencedores históricos, Ángel Nieto es el máximo vencedor en Assen, con 15 triunfos (9 en 125cc y 6 e 50cc), por delante de Giacomo Agostini, con 14 (6 en 500cc y 8 en 350cc) y de Valentino Rossi, que ganó hasta 8 veces en MotoGP (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 y 2017, su último triunfo en la máxima categoría).

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Assen

La carrera de Moto2 en el circuito de Assen volverá a ser la segunda en el orden del día, tras Moto3 y antes de MotoGP. La carrera de la categoría intermedia será este domingo a las 12:15 horas de la tarde, a un total de 22 vueltas a Assen. Manu González llega con dos carreras de ventaja en la general.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Assen

La carrera de Moto3 en Assen abrirá el domingo de carreras. La décima cita de la categoría pequeña en 2026 arrancará a las 11:00 horas de la mañana, para completarse un total de 20 vueltas. Máximo Quiles es el líder destacado en el Mundial.