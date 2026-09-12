A qué hora es la carrera de MotoGP en Misano (GP San Marino) y cómo verla

Todo listo para el gran día en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tras un sábado al sprint que ha repartido los primeros puntos del fin de semana, este domingo, 13 de septiembre, será el turno de la 14ª carrera larga de la temporada 2026, la del Gran Premio de San Marino, que será la penúltima de la larga gira europea antes de dar el salto a Asia, para las citas de octubre y principios de noviembre. Apunta los horarios de la jornada dominical, cómo verlo todo por televisión en España y todo lo que necesitas saber.

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A qué hora es la carrera principal de MotoGP en Misano

A qué hora es la carrera del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano: a las 14:00h

Una vez más al tratarse de citas en Europa, la carrera principal del Gran Premio de San Marino de MotoGP será este domingo, 13 de septiembre, a las 14:00 horas de la tarde, tanto en España como en Italia. Se completarán un total de 27 vueltas al trazado ubicado en la Emilia-Romagna (por más que se corra bajo bandera sanmarinense).

Además, el domingo por la mañana será el turno del último entrenamiento antes de la carrera, el Warm Up de 10 minutos de duración, que será a partir de las 09:40 horas de la mañana.

Nadie ha ganado más que Marc Márquez y Marco Bezzecchi en lo que va de temporada 2026. Ambos cuentan con cuatro victorias dominicales en lo que va de curso, y todo apunta a que desempatarán en Misano. A ambos, les siguen Jorge Martín, líder de la general, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, con un triunfo cada uno.

Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP en Misano

Ya sabes que toda la temporada 2026 de MotoGP puede verse en directo en DAZN, la televisión de pago con los derechos para todo el curso, y que puedes contratar a través de los paquetes 'Motor' (junto a la F1 y más competiciones) o 'Premium' (con todo el fútbol). Puedes ver DAZN en sus aplicaciones (para Smart TV, ordenadores, móviles, tablets...) o el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en Movistar + y Orange TV).

Además, el Mundial también cuenta con el VideoPass, su propia plataforma de streaming para ver el campeonato: es de pago y los comentarios en inglés. Por último, recuerda que Motorsport.com será tu mejor opción para no perderte nada del Gran Premio de San Marino, con periodistas desplazados a Misano.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP 2026 en Misano

La carrera larga de MotoGP del domingo en el Misano World Circuit Marco Simoncelli será a un total de 27 vueltas, cuatro más que las 23 que se completaron en MotorLand Aragón. En total, se correrán 114 kilómetros en la prueba larga.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Misano

Aunque Misano es la casa de Valentino Rossi, por la cercanía de la pista con su Tavullia natal, lo cierto es que nadie ha ganado allí en MotoGP más que Marc Márquez. El vigente campeón del mundo ha vencido el Gran Premio de San Marino hasta en 5 ocasiones en categoría reina (2015, 2017, 2019, 2024 y 2025). Supera al propio 'Dottore' (2008, 2009 y 2014) y a Jorge Lorenzo (2011-2013), con tres triunfos cada uno. Pecco Bagnaia (2021 y 2022) y Dani Pedrosa (2010 y 2016) ganaron en dos ocasiones.

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Misano

La carrera de Moto2 en el circuito de Misano, la decimocuarta de la temporada 2026, será a las 12:15 horas de la tarde, y será a un total de 22 vueltas a la pista italiana.

A qué hora fue la carrera de Moto3 2026 en Misano

La categoría de Moto3 en Misano abrirá el domingo de carreras, con la 14ª cita del curso arrancando a las 11:00 horas de la mañana. Estará programada a 20 giros a la pista del GP de San Marino.