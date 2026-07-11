A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

Ya está todo listo para el undécimo domingo de carreras de la temporada 2026 de MotoGP. El circuito de Sachsenring acoge este 12 de julio la carrera larga del Gran Premio de Alemania, una prueba en la que Marc Márquez tratará de conseguir su 13ª victoria en esta pista, su gran feudo, para tratar de mantener más viva que nunca su 'Operación Remontada' por el décimo título mundial. Y más después de la importante baja del líder hasta Assen, Marco Bezzecchi, que no correrá tras romperse este sábado la clavícula al caerse en la Q2. Apunta los horarios del domingo y cómo verlo todo por la tele para no perderte nada.

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring (GP de Alemania)

A qué hora es la carrera larga del GP de Alemania de MotoGP 2026 en Sachsenring: a las 14:00h

La carrera larga del Gran Premio de Alemania de MotoGP 2026 en Sachsenring es este domingo, 12 de julio, a las 14:00 horas de la tarde para España y también en horario local (tenemos la misma hora que en Alemania). La carrera, que será la undécima de la temporada 2026, será una de las más largas del curso en cuanto a distancia, siendo programada a 30 vueltas.

Además, ya sabes que por la mañana tendrá lugar el último entrenamiento antes de la carrera de MotoGP, el Warm Up de 10 minutos, que irá desde las 09:40 horas hasta las 09:50 de la mañana.

Cómo ver por la tele en España la carrera de MotoGP en Sachsenring

El domingo de carreras de MotoGP en Sachsenring, con todas las categorías, se verá por la tele en directo en España en DAZN, la plataforma que emite el campeonato desde hace varios años. Ya sabes que tienes dos maneras de acceder a sus retransmisiones: sus apps (Smart TV, ordenador, tablets, móvil...) o el canal lineal DAZN MotoGP.

Además, el Mundial de MotoGP también puede verse en el VideoPass, el servicio de streaming del campeonato, con retransmisiones en inglés (está de oferta y cuesta 59.99 euros para lo que queda de año, ¡aprovecha!).

Por último, como siempre, Motorsport.com volverá a ser tu opción de confianza para no perderte nada de la actualidad de MotoGP, con periodistas desplazados a Sajonia para que no te pierdas nada: retransmisiones, crónicas, declaraciones...

A cuántas vueltas es la carrera larga de MotoGP 2026 en Sachsenring

La carrera larga de MotoGP en Sachsenring (Gran Premio de Alemania) será a 30 vueltas, cuatro más que las 26 que se completaron en Assen, al ser la pista teutona una de las más cortas y rápidas de todo el calendario, junto a Goiania. Se completarán 110 kilómetros en la prueba larga, que se parará en caso de bandera roja si se llega a la vuelta 23.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Sachsenring

Sin ninguna duda, Marc Márquez es el amo y señor de Sachsenring. El español ha ganado 12 veces en la pista alemana: una en 125cc (2010), dos en Moto2 (2011 y 2012) y nueve en MotoGP (2013-2019, 2021 y 2025). Si vence, igualará las 13 victorias de Giacomo Agostini en el Gran Premio de Alemania, récord (en Nurburgring y Hockenheim), y también el máximo de victorias de un piloto en una misma pista en la categoría reina, hito que también pertenece al italiano, con 10 triunfos en Imatra (Finlandia).

En los años en los que el #93 no venció en Sajonia, el éxito fue a parar en MotoGP a Fabio Quartararo (2022), Jorge Martín (2023) y Pecco Bagnaia (2024).

Márquez, a por la historia: MotoGP Marc Márquez, a por Giacomo Agostini: el brutal récord que puede alcanzar en Sachsenring

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Sachsenring

La carrera de Moto2 en el circuito de Sachsenring, la undécima de 2026, será la segunda del domingo. La carrera de la categoría intermedia empezará a las 12:15 horas de la tarde, a un total de 25 vueltas. Manu González tratará de ampliar su ventaja en la general, de más de dos carreras.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Sachsenring

La carrera de Moto3 en Sachsenring será la primera del domingo en el Gran Premio de Alemania. La undécima cita de la categoría pequeña en 2026 será, como siempre, a las 11:00 horas de la mañana, a 23 vueltas. Máximo Quiles superó la Q1 y buscará llegar a los 100 puntos de ventaja antes de las vacaciones, aunque no le faltará competencia.