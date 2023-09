A qué hora fue la carrera de MotoGP en India (Buddh) y cómo verla en TV

El Mundial de MotoGP vivió este fin de semana un fin de semana histórico, disputando el primer Gran Premio de India que dio el pistoletazo de salida a la gira asiática de esta temporada 2023. El domingo, 24 de septiembre, tuvo lugar la primera carrera larga en el Circuito Internacional de Buddh, que además fue acortada a 21 vueltas (3 menos de las previstas) por el calor. Te recordamos los horarios y cómo pudo seguirse en televisión.

A qué hora fue la carrera del GP de India 2023 de MotoGP en Buddh

A qué hora fue la carrera del GP de India 2023 de MotoGP en España : a las 12:00h

A qué hora fue la carrera del GP de India 2023 de MotoGP en México : a las 04:00h

A qué hora fue la carrera del GP de India 2023 de MotoGP en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 05:00h

A qué hora fue la carrera del GP de India 2023 de MotoGP en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia : a las 06:00h

A qué hora fue la carrera del GP de San Marino 2023 de MotoGP en Argentina y Uruguay: a las 07:00h

Cómo y dónde se pudo ver la carrera del GP de India 2023 de MotoGP

El Gran Premio de India de MotoGP del domingo, 24 de septiembre de 2023, se pudo ver en televisión de muchas maneras en España. La primera opción era la de DAZN, la plataforma de streaming que tiene los derechos para todo el año. Hay dos maneras de acceder a sus servicios, tanto en las apps de la propia plataforma como a través de Movistar +, aunque para esta última debes contratar el paquete 'Deportes'.

Además, en España también se puede acceder de forma completamente legal al VideoPass, el servicio oficial del propio Campeonato del Mundo de MotoGP para ver toda la temporada. La plataforma no está en español, y tiene un precio de 139,99€.

Y por último, pero no menos importante, está nuestra web, Motorsport.com, que tuvo a periodistas en India para que no te pierdas ningún detalle de lo que suceda.

¿Qué pilotos disputaron el GP de India 2023 de MotoGP? Hay bajas de última hora

Estaba previsto que dos de los pilotos habituales no pudieran estar en el Gran Premio de India: Alex Rins, recuperándose aún de su fractura de tibia y peroné en el pasado GP de Italia -sustituido por Stefan Bradl en el LCR-, y Enea Bastianini, con una doble fractura y a la espera de perderse también el GP de Japón -Michele Pirro es quien se está subiendo a su Ducati-. Sin embargo, a ellos se unió Alex Márquez, después de sufrir una doble fractura en la zona costal, de costilla, durante la Q1. El de Gresini no pudo estar en la sprint y no podrá disputar la carrera larga. También se perderá Japón.