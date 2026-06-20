A qué hora es la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV

Llega el momento álgido de un fin de semana que está siendo frenético en Brno. Tras un viernes en el que se anunció el nuevo Pacto de la Concordia, y un sábado con clasificación y carrera al sprint, el Mundial de MotoGP afronta este domingo, 21 de junio, la novena carrera larga de la temporada 2026, la del Gran Premio de la República Checa, en la que Marc Márquez buscará una nueva machada. Apunta los horarios de la jornada dominical, cómo verlo todo en directo a través de la televisión, y todo lo que debes saber.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Chequia 2026 en Brno

A qué hora es la carrera del GP de República Checa de MotoGP 2026 en Brno: a las 14:00h

La novena carrera larga de la temporada 2026 de MotoGP, en el Autódromo de Brno, para el Gran Premio de la República Checa, será este domingo, 21 de junio, en el horario habitual, las 14:00 de la tarde para España, que también es el horario local. La prueba será a un total de 21 vueltas.

Además, ya sabes que antes de la carrera larga de MotoGP del fin de semana, este domingo también hay que contar con un último entrenamiento, el Warm Up, que será de 09:40 a 09:50 horas de la mañana.

Cómo ver por la tele la carrera del domingo de MotoGP en Brno

Como ya pasa en el resto de la temporada 2026, el domingo de carreras del Gran Premio de República Checa en Brno podrá verse en directo por la televisión a través de DAZN, la plataforma con los derechos. Ya sabes que puedes acceder ella en sus propias aplicaciones (disponibles para todos los dispositivos) si tienes paquetes como 'Motor', o 'Premium', que te permite ver también todo el Mundial de Fútbol. Además, MotoGP también puede verse en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV.

Para la cita de Chequia, también tendrás disponible otra opción de pago para verla en la televisión, el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, con comentarios en inglés y todas las sesiones en directo, además de contenido extra.

Por último, ya sabes que nuestra web, Motorsport.com, es tu mejor opción para seguir MotoGP de manera gratuita, ya que contamos con periodistas desplazados a la República Checa para seguir toda la acción, con retransmisiones en directo, crónicas, las declaraciones y todas las noticias.

A cuántas vueltas es la carrera larga de MotoGP 2026 en Brno

La carrera principal de MotoGP del domingo, la del Gran Premio de la República Checa, será a un total de 21 vueltas al Autódromo de Brno, por lo que serán cinco menos que las 26 que se completaron en Balaton Park hace dos semanas.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Brno

Entre los pilotos de la parrilla actual de MotoGP, el Autódromo de Brno tiene un dominador claro: Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo venció en la clase reina antes de que el campeonato dejara de visitar la pista checa hasta en tres ocasiones, en 2013, 2017 y 2019, y también arrasó en el retorno a la pista, en 2025. Además, Brno ha sido territorio de ganadores inesperados, como Brad Binder, en 2020, o Cal Crutchlow, en 2016. A los que se les resiste el éxito allí, aún, es a Aprilia.

En cuanto a ganadores históricos, los corredores italianos fueron los más prolíficos en esta pista, con Giacomo Agostini, Max Biaggi y Valentino Rossi logrando siete triunfos entre todas las categorías.

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Brno

El domingo de carreras del Gran Premio de la República Checa incluirá la novena carrera del año en Moto2, justo antes de la prueba principal de MotoGP. La carrera de la categoría intermedia será, como siempre, a las 12:15 horas de la tarde, a un total de 18 vueltas a Brno.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Brno

La carrera de Moto3 en Brno será la primera de la jornada dominical. La prueba principal de la categoría pequeña, la novena del curso 2026, tendrá lugar a las 11:00 horas de la mañana, siendo programada a 16 vueltas.